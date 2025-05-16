把電流「撿回來」幫省6成電費 不到20人公司從電梯稱霸到半導體

【文●陳泳丞】

在南台灣一間面板廠無塵室裡，製造筆電與電視螢幕的產線正高速運轉。光這條產線，一年電費高達四億四千萬元，如今卻省下近六成電費。秘訣不在於少用電，而是像汽車煞車回收能量一樣，把機器停下時的電流「撿回來」。幕後英雄，是一家不到二十人的小公司：應能科技。

該公司雖小，卻掌握了能快速儲存與釋放電能的「超級電容（Super Capacitors）」模組技術。

什麼是超級電容？你可以把生活中常見的「電池」想成水壩，蓄水量大但速度慢；而超級電容就像一個超厲害的「電力水桶」，能在瞬間裝滿電，又能迅速釋放。

從大樓的電梯，到半導體、面板、自動化無人倉儲系統、太陽能、風力發電、鋼鐵⋯⋯，處處可見這種電容應用的足跡。電梯靠它在下降時回收電力，每月省三成電費；在科技製造廠，它幫產線省電兩成到六成。

目前，台灣每年進口三十萬顆超級電容，應能就獨占八成。

在強調節能減碳的今天，省電就是減碳。「只要不是直接從台電拉過來的用電，幾乎都跟我們有關係，」應能執行長陳浩銘說。以開場描述的面板廠產線為例，他們的超級電容替其一年省下近六萬度電，等於少排放三萬公噸二氧化碳──約七十八座大安森林公園的碳吸附量。

應能的超級電容就像電力界的「超級跑車」，充放電速度極快，還能耐用百萬次──比汽車電池強上兩百倍！這讓它成為工廠設備的節能利器。

自動化設備，其實每次在減速時，都要靠煞車電阻，過去能量都白白散失；但運用超級電容，就可以把動能吸收、留下來再利用。一位不願具名的國內自動化設備大廠主管透露：「依我們實際使用的經驗，這樣大約可以節省自動化設備將近兩成的電力。」

深入現場排查

揪出潛藏的用電問題

出身廣達集團旗下GPS廠鼎天國際的陳浩銘，不只是技術專家，還是改裝車迷。有一回他開著自己的老BMW車，載著國際電容大廠Maxwell的主管上路；車子動力強勁，對方驚呼連連。陳浩銘掀開引擎蓋，得意的說：「這裡頭用的就是你們家的超級電容啊！」這場驚喜邂逅，讓應能自此與Maxwell結下日後長期合作的緣分。

你也許會問，既然超級電容這麼好用、應用也廣，來搶做這類生意的人應不少，為何只有應能、宸曜等少數公司在玩？

因為這產業不只要擁有技術，還要有理解客戶痛點的能力。

「真正的困難，其實是你要去理解，客人遇到的問題是什麼？」應能業務經理游佳惠說。

原來，許多客戶帶著問題找上門，卻常搞不清真正關鍵所在。某次，一家工廠只想換顆電池，應能卻主動去客人廠裡排查，發現是橫向整合的電力系統設計欠佳。這就像中醫問診，有時頭痛不能只是醫頭，而須做全面性診斷。應能靠著把手伸長，常能揪出連客戶自己都不知道的隱性痛點。

「哪裡有困難，哪裡就有生意，公司成立了十年，基本上，都是客戶自己找上門來！」游佳惠笑著說。靠著這種「雞婆」精神，讓應能成為客戶口耳相傳的節能專家。

不過這一路走來，並沒有想像中那麼一帆風順，應能也踢過鐵板。

因為，客戶的機台投資動輒百億元，沒人敢輕易換新零件，大多沿用原廠的貨；即便應能產品通過實際測試沒問題，但最後到客戶公司採購這一關，還是會被擋下來。

原因無他，應能是採買國外超級電容、來台進行模組設計開發的廠家，剛剛起步之際，知名度不夠高。

靠國際背書

突破高階產業信任門檻

後來，陳浩銘靈機一動，找來超級電容的國外供貨原廠連夜開會，終於拿到一份實驗文件，證明應能的產品耐用度達十年──遠超業界預期表現，也比應能與客戶期待的五年多了一倍。也因為這份「背書」，讓該公司一舉打進高階市場，進入半導體與面板業的無塵室領域，也站穩節能龍頭地位。

現在，每次你搭電梯時，可能沒想到它正在省電。應能的超級電容讓電梯在下降煞車時回收電力，每部電梯每月因此可省下三成電費。根據統計，全台二十三萬台電梯若都用上，一年可省電上億度，相當於一座小型發電廠的產量！應能用技術，讓生活更節能。

每當電梯下降、工廠機台減速，應能的超級電容都在默默替大家「撿回」電力、省成本、減少碳排。這家不到二十人的小公司，不是什麼科技巨頭，而是台灣科技人一步一腳印的實踐案例。在能源轉型的大戰場上，真正能改變世界的，往往不是耀眼的口號，而是一顆顆默默努力，站在客戶角度想問題、會「撿電」的超級電容。

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