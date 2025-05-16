按摩椅隨你坐、免費咖啡零食 韓國正夯「讀書咖啡廳」賺什麼？

【文●陳盈螢】

在韓國，不寧靜的早晨，是一群媽媽幫孩子排補習班座位，卻因為插隊爭執不休；不寧靜的深夜，是補習班門口長長的車水馬龍、喇叭聲此起彼落。

不過，盛行補習文化的韓國在疫情後，卻蓬勃發展起一種新業態——讀書咖啡廳。

它的定位，介於咖啡廳跟K書中心，但座位不用隔板、寬敞明亮。再加上採用無人化管理系統，減少人員干擾。

當你來到這裡，開門用指紋解鎖、外衣用電子衣櫥除菌。讀累了，角落有按摩椅、免費咖啡與零食，為新世代建立新的學習儀式。

根據KB國民卡數據分析，讀書咖啡廳從一五年的一百一十二家擴張到二○二四年十月近七千家，增加六十一倍。數量也已遠超過傳統K書中心，甚至吸引後者跟著轉型。

對用戶提供線上課看到飽

為什麼比咖啡廳或K書中心收費都更高的讀書咖啡廳，會在韓國崛起？

秘訣是他們參透人心，雙向的降低消費者跟加盟者的心理門檻。

作心（Zaksim）是韓國的讀書咖啡廳龍頭，超過一千家店。如今母公司Ingstory不僅購併第二大讀書咖啡廳業者，就連韓國大財團三星、SK也與他們合作、開發管理系統。

漂亮、輕鬆的空間雖是蜜糖，但也是部分家長與使用者的毒藥，就擔心自制力不足。對此，作心提供一個降低防衛門檻的方式——線上課程看到飽。

只要加入會員，購買一個月的座位，月付約新台幣三千元，就可以觀看韓國補習班的線上課程，而且不分場域。

Ingstory共同創辦人洪承煥對商周說，他們是用戶價值導向，所以當一九年其他同業專注利潤更高的裝潢修繕、加盟展店時，他們開始跟補教業市占第一、第二名的業者合作，提供從國英數社自，到語文檢定與公職考試等線上課程和評量。

對加盟主包辦品牌裝潢客服

曾在韓國集團工作、創投基金SparkLabs Taiwan共同創辦人邱彥錡觀察，補習文化在韓國根深柢固，且職缺越來越精簡，不是網上查考古題就能應付，所以不只學生，就連新鮮人想到Naver、三星等大公司工作，也會先到補習班報到。

洪承煥補充：「這些線上課程，原本只能個別購買⋯⋯我們還爭取到部分教材的獨家授權，其他競爭品牌沒辦法提供相同內容。」雖然作心給會員免費課程需要補貼給補教業者，但他們從另一端賺回來。目前他們超過八成是加盟店、占營收大約九三％。用一條龍包租代管服務，從品牌設計、室內裝潢、提供電子產品與家具採購平台、二十四小時客服團隊與家居清潔等，降低加盟者的經營門檻，並從中分潤。

而作心母公司Ingstory現在最主要的營收來源，其實是空間管理系統。

過去每天都要接聽上百通電話的Ingstory創辦人暨執行長姜南求有感：「餐廳、飯店，都不是打電話詢問促銷活動，都是在App裡解決，為什麼讀書咖啡廳卻還用電話？」

所以他們乾脆自組工程師團隊，如今全公司員工有五成都是工程師。現在他們的加盟主，只要用線上管理系統，就能一站搞定座位調整、會員管理、行銷推播等。這套系統甚至還能做到其他競業的生意。

但其實Ingstory的前身是家不賺錢的教育公司。姜南求一度身上只剩六萬塊，想著如何活下去的同時，他觀察，讀書咖啡廳正在起飛，新產業的想像空間很大，引導他帶公司轉向。

一開始，沒有本錢投入空間生意，姜南求就用輕資產模式，降低進軍門檻。因此，作心第一家店不是直營，而是加盟。而且開在距離首爾一個半小時車程的清州。

他記得，最初自己只帶十張3D裝潢圖，就想說服房東加盟。他現在回想，都覺得不可思議：「沒有一號店，怎麼經營加盟店呢？」好在清州房東看他魯莽卻充滿執行力，就像看到年輕時的自己，點頭答應。

只是，包租代管是低毛利率生意，清州讀書咖啡廳的月費不到首爾的一半，業者能賺的不多。作心要怎麼用「鄉村包圍城市」？

對手沒想到，成本低，不會過度追求坪效，反而創造物超所值。他們把座位數砍半，並且加寬桌子、添購更貴的椅子，讓使用者接觸最久的用品、空間更升級。貫徹品牌宗旨，把原來韓文「作心三日」意味的三分鐘熱度，因為舒適空間而能夠堅持下去。漸漸的，他們成為用戶心中CP值最高的一家，年年拓展一百家店，並準備透過KOTRA台北韓國貿易館進軍台灣。

陸續收購線上學習平台的職能共學平台X Platform負責人薛名喻認為，空間業者可以協助整合跨平台的線上課程資源，幫助平台降低獲客成本、帶來穩定金流，這是壁壘分明的補教業者、教學平台，做不來的事，有機會帶來雙贏。

作心的崛起看起來有很多層次，但說到底，考驗的是你如何洞察各方需求，降低所有人跟你站在一起的門檻。

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