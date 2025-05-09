全台1,100萬人人生大企畫》前半生有人生計畫，後半生呢？今年台灣一半人超過45歲迎「新盛年」

【文● 鄭郁萌、曹博凱】

你知道，人生什麼時候最不快樂嗎？

大約四十五歲。這不是危言聳聽，而是全球共通的生命曲線。

英國經濟學家大衛．布蘭奇洛爾（David Blanchflower）發現，人的幸福感會隨年齡走出U型曲線，谷底正好落在四十八．三歲。日本內閣府調查也印證：四十歲到六十四歲族群的生活滿意度，像下墜的滑梯。這不是錯覺，而是數據現實。

現在，台灣也來到這個集體轉折點。

千萬中年人幸福感危機：

工時、憂鬱皆升，成社會警訊

內政部推估，二○二五年，台灣四十五歲以上人口將突破總人口數一半。換句話說，有超過一千一百萬人同時站在人生的十字路口。

前半生，我們有讀書、就業、婚姻的計畫，但有多少人，曾認真安排過自己四十五歲之後的路？

根據勞動部二○二三年的調查，台灣四十五至五十四歲勞工的工時，普遍高於經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均值。更嚴峻的是，衛福部資料指出，四十一歲至六十五歲的抗憂鬱藥物使用人數，比十年前增加了三成以上。這不只是個人的低潮，而是社會級的警訊。

但，四十五歲，不該是人生走下坡的時刻。

四位國際人物轉型力量：

如企業雙軌模式，力抗「不變」

這個年紀，該是生命中最盛放的季節，不是天真浪漫的初綻，而是帶著半生傷痕、智慧、夢想，像一株經過嚴冬仍執著向陽的花，飽滿而壯麗的盛放。

真正的危機，從來不是「變老」，而是「不變」。

國際上，已有人證明，下半場能活得比上半場更好，他們是怎麼做到的？這次商周採訪四位轉型贏家：

新加坡的「廁所先生」沈銳華，從商人轉公益，讓他成為Apple TV紀錄片的主角；美國企業家奇普康利，五十二歲加入Airbnb，把舊經驗變成新創科技公司的養分；日本藝人伊藤麻衣子，四十五歲重返校園，成為機器人發明家，如今站上大學講台；韓國新聞人徐明淑，協助開發全球數十條步道，走出全新人生。

他們如同企業做雙軌轉型一樣，有四點跟大家很不同。

關鍵秘訣１：

不靠剩餘價值，

而是重新設定目標，做出大轉型

關鍵秘訣２：

轉型要雙軌，

優化舊專業、打開新能力

關鍵秘訣３：

不當倚老賣老的長者，

而是轉向引路人的角色

關鍵秘訣４：

不等到退休才轉型，

而是在高峰就準備下一段冒險

過去的一切，不是包袱，而是「養分」。

這正是「新盛年」精神，在枝幹最粗壯、根系最深廣時，開出生命裡最盛放的花。

台灣少子、高齡新分水嶺：

趁早為你的第二人生鋪路！

二○二五年，對台灣來說，不只是人口結構的分水嶺，更是國家面對高齡化、少子化挑戰的起點。

一千一百萬人如果可以趁早寫好新人生大企畫，用轉型的心態去準備四十五歲之後的人生，結局會很不同。

改變，可以是一個興趣、一堂課程，也可以是企業、政府鬆開框架，為這群準備盛放的人鋪路。

幸福，從不是年輕人的專利。

盛年，不問年齡，只問有沒有行動的勇氣。

四十五歲，不是凋零的開始，

四十五歲，是人生新盛年起點。

現在，就是開始的最好時刻。

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