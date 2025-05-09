全台1,100萬人人生大企畫》前半生有人生計畫，後半生呢？今年台灣一半人超過45歲迎「新盛年」
【文● 鄭郁萌、曹博凱】
你知道，人生什麼時候最不快樂嗎？
大約四十五歲。這不是危言聳聽，而是全球共通的生命曲線。
英國經濟學家大衛．布蘭奇洛爾（David Blanchflower）發現，人的幸福感會隨年齡走出U型曲線，谷底正好落在四十八．三歲。日本內閣府調查也印證：四十歲到六十四歲族群的生活滿意度，像下墜的滑梯。這不是錯覺，而是數據現實。
現在，台灣也來到這個集體轉折點。
千萬中年人幸福感危機：
工時、憂鬱皆升，成社會警訊
內政部推估，二○二五年，台灣四十五歲以上人口將突破總人口數一半。換句話說，有超過一千一百萬人同時站在人生的十字路口。
前半生，我們有讀書、就業、婚姻的計畫，但有多少人，曾認真安排過自己四十五歲之後的路？
根據勞動部二○二三年的調查，台灣四十五至五十四歲勞工的工時，普遍高於經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均值。更嚴峻的是，衛福部資料指出，四十一歲至六十五歲的抗憂鬱藥物使用人數，比十年前增加了三成以上。這不只是個人的低潮，而是社會級的警訊。
但，四十五歲，不該是人生走下坡的時刻。
四位國際人物轉型力量：
如企業雙軌模式，力抗「不變」
這個年紀，該是生命中最盛放的季節，不是天真浪漫的初綻，而是帶著半生傷痕、智慧、夢想，像一株經過嚴冬仍執著向陽的花，飽滿而壯麗的盛放。
真正的危機，從來不是「變老」，而是「不變」。
國際上，已有人證明，下半場能活得比上半場更好，他們是怎麼做到的？這次商周採訪四位轉型贏家：
新加坡的「廁所先生」沈銳華，從商人轉公益，讓他成為Apple TV紀錄片的主角；美國企業家奇普康利，五十二歲加入Airbnb，把舊經驗變成新創科技公司的養分；日本藝人伊藤麻衣子，四十五歲重返校園，成為機器人發明家，如今站上大學講台；韓國新聞人徐明淑，協助開發全球數十條步道，走出全新人生。
他們如同企業做雙軌轉型一樣，有四點跟大家很不同。
關鍵秘訣１：
不靠剩餘價值，
而是重新設定目標，做出大轉型
關鍵秘訣２：
轉型要雙軌，
優化舊專業、打開新能力
關鍵秘訣３：
不當倚老賣老的長者，
而是轉向引路人的角色
關鍵秘訣４：
不等到退休才轉型，
而是在高峰就準備下一段冒險
過去的一切，不是包袱，而是「養分」。
這正是「新盛年」精神，在枝幹最粗壯、根系最深廣時，開出生命裡最盛放的花。
台灣少子、高齡新分水嶺：
趁早為你的第二人生鋪路！
二○二五年，對台灣來說，不只是人口結構的分水嶺，更是國家面對高齡化、少子化挑戰的起點。
一千一百萬人如果可以趁早寫好新人生大企畫，用轉型的心態去準備四十五歲之後的人生，結局會很不同。
改變，可以是一個興趣、一堂課程，也可以是企業、政府鬆開框架，為這群準備盛放的人鋪路。
幸福，從不是年輕人的專利。
盛年，不問年齡，只問有沒有行動的勇氣。
四十五歲，不是凋零的開始，
四十五歲，是人生新盛年起點。
現在，就是開始的最好時刻。
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
【延伸閱讀】
砸錢也救不了買氣？momo上市來首見衰退，3大隱憂浮現！電商谷底恐還沒到⋯
便宜不夠，還要超值！「All in one神器」登上美國人爆買清單第一名
一生必去！連台灣人都不一定熟，國家地理雜誌狂推這5大台灣秘境
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言