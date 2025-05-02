台股下半年能逆襲嗎？專家揭反彈三燈號、選股九指標

【文●馬自明】

川普先祭出關稅戰，又暫緩九十天，台股如大怒神般，曾一天幾乎全面跌停，又一天幾乎全面漲停，堪稱史上最大震盪，如何才能在股市中安身立命呢？

關鍵時刻，《商周訂戶俱樂部》在四月二十四日，邀請三位業界第一名專家線上直播，為訂戶們提供獨家的股市解析，即時解答在關稅戰下，「該怎麼投資？觀察哪些指標？ETF（指數型基金）如何布局？」這三大重要問題。

台灣PCB女王：

三燈號若齊亮，台股將逆襲

「PCB（印刷電路板）女王」、統一投顧總經理廖婉婷指出，川普對全球課高關稅，是逼迫供應鏈移轉至美國的手段，特別是東南亞國家，不少被課三○％至四○％左右的稅率，台灣也被課徵三二％。

雖然川普暫緩九十天課徵關稅，但已為市場投下不確定的變數，她並指出，在對等關稅之外，川普另外對半導體、藥品等進入調查，預計最快在五月七日，半導體晶片調查結果就會出爐，若半導體關稅課徵二五％，高於市場預期，對台灣將造成衝擊。

廖婉婷進一步對供應鏈分析：以台灣下游組裝廠而言，如果產能集中在中國，將面臨巨大壓力，但若已在墨西哥或美國設廠，則影響小，甚至反而可能受惠；至於對PCB來說，因為通常為出貨給組裝廠，關稅影響可能是間接的，但也可能被組裝廠要求降價或分攤成本。

至於成衣、鞋材廠，因台灣許多廠商在越南設廠，但美國課徵越南高達四六％關稅，須密切注意關稅是否調降，否則廠商壓力極大，不過也有少數紡織廠商，因為產能分散，較能規避關稅風險。

她認為，如果在緩衝期內，關稅最終能壓在二○％以下，且產品是高單價的產品，關稅衝擊並沒有想像來得大。

以iPhone為例，雖然看起來單價高，但關稅課的是出廠價，只有零售價的約三分之一，實際轉嫁到消費者的成本，只有約三％，對蘋果或消費者影響有限，但對毛利率低的組裝廠，可能影響較大。

廖婉婷認為，下半年股市若要比上半年好，要看「三盞燈」，包括：六月聯準會降息、七月川普減稅政策通過、各國對等關稅降到二○％以下。當「三盞燈」同時亮起，行情就會優於上半年。

最懂巴菲特財經作家：

本益比恐失靈，改看九指標

最懂巴菲特、查理蒙格的財經作家雷浩斯指出，川普的關稅政策，與一九二九年經濟大恐慌時，總統胡佛的政策類似，都選擇「提高關稅」、「限制移民」和「國內減稅」，結果導致股市大幅下跌。

他認為，未來無法預測，但可以提前準備，投資人可以用「獲利指標」如股東權益報酬率、「現金流指標」如自由現金流量，以及「輔助指標」如董監事持股等九大指標，挖掘出好標的。

不過，雷浩斯也指出，最極端狀況下，本益比、現金股利殖利率等傳統指標可能也會失靈，低本益比股票可能更低。他建議在市場恐懼時，要買入帳上現金高、能穩定配發股息，負債少，而且最好是內需型產業的公司，因為內需型產業最不受關稅影響。

雷浩斯表示，不要認為自己可以買在最低點，而是要避免資金在最低點出現時被套牢。他建議觀察市場的「貪婪恐懼指數」，當市場極度恐懼時，也就是評分低於二十五分，甚至到二、三分時進場，勝率較高，可以先投入三分之一或三分之二資金，剩餘資金等三到六個月打底後，再行進場。

台灣資產規模前三大投信、群益投信投研部專業副總經理陳沅易則認為，面對超乎預期的對等關稅，投資人其實不必太過慌張，建議觀察川普政策轉彎的三個關鍵指標。

台灣前三大投信專家：

三指標評估川普政策走向

這三項指標分別是：第一，川普民意支持度，他認為當川普民調掉到近四○％時，政策就會有適度轉彎；第二，對美國經濟影響程度，例如物價上漲，或者貨品短缺的嚴重性；第三則是台灣政府應對措施與談判結果。

市面上ETF百百種，他指出不同情境，應有不同策略。如果想要長期累積資產，如孩子的學費，那市值型ETF最適合；如果是退休族，或者需要穩定現金流，那則可以配置高股息ETF，至於債券型則適合更保守型的投資人。

他並指出，主管機關開放主動式ETF，經保費成本比共同基金低，但因為不須追蹤指數，經理人可以動態調整，靈活度比被動式ETF來得高，持股透明，適合追求長期資產增值的投資人。

陳沅易建議，此時該穩住情緒，伺機布局，當成功克服投資「貪婪、害怕、沒耐心」這三大陷阱，才能夠享受長期財富成長的果實。

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