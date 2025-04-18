川普變變變 手中持股撐得住？財報4數字體檢企業穩健度

【文●陳慶徽】

「我已經授權（針對超過七十五國對等關稅）九十天的暫停實施緩衝期。」

川普對全球祭出的對等關稅政策，一度使許多亞洲對美國出口的貿易廠商因此全面暫停出貨。然而，就在川普發布一則社群推文後，短短幾天之間，這些廠商又迅速恢復生產線，全力趕工。

這種劇烈的變化，讓台灣廠商面臨更加多變的商業環境，每一次的波動都成為對公司財務韌性的生存考驗。

儘管川普此時看似按下了關稅暫停鍵，但，這並不代表關稅威脅陰影會從此散去，甚至在摩根大通最新的經濟預測中，今年美國與全球經濟衰退機率高達六○％。

也因此，這時候企業該做的就是趁現在趕緊調整公司財務體質；對於大眾投資者來說，這也是檢視自己手中持股企業穩健與否的關鍵時刻。

資誠美國業務負責人蘇宥人分析，此時台商不只是需要與客戶商討，未來潛在會新增的關稅成本，該由誰負擔，當美國景氣進入衰退，還需要多思考，你的客戶若屬於中小型業者，他們是否會因經濟衰退而面對財務困難及倒閉，直接衝擊到台商自身的業務，「台商處於很艱困的狀況，」他直言。

在如此動盪的情勢之下，商周採訪了國內四大會計師事務所等專家，總結三大原則：「付得出」、「賣得掉」、「收得回」，做為企業此時檢視自己財務韌性的建議方針。

備妥兩個月營運資金、負債比別過半

別草率跟隨川普政策變化搬工廠

首先，付得出，代表公司必須確保自己手中的現金，有能力負擔基礎的營運，以及需要負擔的支出款項。

資誠聯合會計師事務所前所長張明輝就建議，此時企業手中最少須備妥兩個月的營運資金，額度依據營運規模再做調整，例如跨國企業可能就需要把這金額再拉高。

從負債比出發，一位資深會計師指出，一般企業若該數值超過五○％，實務上就屬於負債偏高的族群，需要留意。

蘇宥人補充，此時也並非企業隨美國政令變化，就立刻做產線轉移判斷的時機，若草率做決定，這樣的資本支出，可能會反過來對企業的財務狀況造成不利影響。

其次該思考的，就是如何「賣得掉」手中存貨。

商周訪問數位專家，都指出眼下對於諸多台商最迫切的問題，就是存貨的管理。

從產線停擺，到趕在關稅緩衝期全力出貨，表面上看似未來一季廠商都會因為美國客戶補庫存需求帳上受益，但同時，仍有許多細節需要關注。

存貨週轉天數超過180要警覺

對還款風險較高客戶，提高追款頻率

前述資深會計師舉例，若以存貨週轉天數來看，一般會以一百八十天為判斷原則，在此數值以內者就算健康，若未來此數值開始攀升，就是一種警訊。

儘管此時為了滿足美國客戶需求，多數廠商應會趕工出貨，但張明輝仍提醒，若未來關稅再起，再遇到出貨受阻狀況時，企業在減緩、甚至是停止生產的決策上，絕對不該猶豫，以免衍生後續的存貨積壓風險。

更重要的是，即使能順利出貨，這也並不代表絕對安全，下個考驗，在於金流是否能「收得回」。

「錢（應收帳款）收得回來嗎？這會是個問題。」勤業眾信併購交易支援服務執行副總經理賴柏勳直言，出貨完，財務考驗才正要開始，若客戶最終因為成本升高、甚至是因經濟衰退而倒閉，那即使財務表上的應收帳款數字再高，都可能不會真正入袋。

賴柏勳建議，此時出貨廠商應開始盤點自己收入的組成比率，有多少來自本次關稅影響最大的美國客戶，進而審視他們的庫存與財務狀況，列出還款風險較高的客戶清單，讓業務提高追款頻率，確保營收能順利入袋。

另一方面，由於此時屬於客戶下急單的時期，若產品不可取代性較高，公司相較就更具籌碼，可考慮在此時提高產品售價。

除此之外，KPMG安侯建業顧問部執行副總經理曾文欣指出，此時廠商也可從收款天期下手，並要求客戶縮短應收帳款的週轉天數，提升自己的財務安全度。

在波動加劇的川普執政時代，企業將更受挑戰，唯有具備財務韌性者，才有機會撐得過下一場浪頭，回到金融市場，這也會是一般投資人在審視投資組合公司的重要指標。

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