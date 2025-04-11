在家也能看心電圖、App變數位藥物 高通攜台灣新創攻遠距醫療

【文●邱品蓉】

你能想像，「在家就醫」將成為一種全新常態嗎？

若你是慢性心臟病患者，將來無須定期到醫院回診，取而代之的是透過配戴醫療監測設備，讓醫師遠端掌握身體狀況。必要時，醫護團隊也可「到府服務」，提供相當於醫院層級的診療。

像這樣的遠距診治形式，於新冠疫情過後在全世界遍地開花。比翼生醫創投執行合夥人陳彥諭就指出，未來，理想上，醫院裡僅會有急症、重症和難症的患者。

德國調研機構Statista統計指出，全球遠距醫療市場至二○三○年，規模將接近五千億美元，約莫是現在的十至十三倍。

以使用人數來說，二○二四年諮詢線上醫師的全球人數就近一億一千萬人，遠高於疫情前的五千七百萬人。

醫療場景大遷徙的背後，不只是龐大商機，也需要大量科技軟、硬體的支持，例如醫療影像判讀，背後就要算力強大的晶片，吸引了高通、輝達、聯發科等半導體大廠積極布局。

以高通為例，今年三月收購了機器學習平台Edge Impulse，該平台擁有十七萬名開發者，是邊緣AI裝置開發的指標性企業，全球有大量的醫療設備都奠基於這個平台來開發，顯示出這間IC設計大廠切入邊緣AI醫療應用的決心。

再加上，生成式AI讓使用者和病人都可以更自然的跟科技互動，使遠距醫療催生更多想像空間。

當遠距醫療的需求在疫情後被打開、AI又使人機互動的門檻降低，此時，科技該如何更貼近實際醫療場景解決問題，變得更加關鍵。

以下，便是兩家投入遠距醫療的台灣新創，並藉此和高通合作，希望能走得更遠的故事。

小兒科醫師出身的美商宇心生醫創辦人張瑞康，過去每天問診時，因為傳統心電圖檢測儀器過於龐大，應用在孩童問診上不是那麼便利。這才起心動念從研究計畫開始，一步步開發出「12導程心電圖系統」。

案例一

美商宇心生醫開發迷你心電圖儀

用於飛機上爭取救援時間

這台僅有巴掌大小的心電圖儀，跟傳統機台相比能省下約七成時間，加上張瑞康與團隊改良了需要黏貼在病人身上的電導，將原先複雜的十條導線一體成型後簡化成貼片，讓不具備醫療背景的患者，也能藉由AI輔助，看著說明書自己操作。

雖然是從小兒科出發，張瑞康卻發現了更大的市場，「後來發現需求更大的，是家用心電圖。」

目前宇心產品導入的醫學中心及準醫學中心已有十七家，疫情期間，宇心還推出郵寄服務，將心電圖儀寄送至病人家中，讓患者能夠自行測量心電圖，並將結果上傳給醫師診斷，讓病患能透過遠距醫療形式，降低前往醫院的風險，成功將醫療場景延伸至家中。

目前，宇心的產品也被廣泛應用在台灣的飛機上，讓救護人員能先在車上測量病患的心電圖，傳送回醫師和醫療院所同步診斷，若為心肌梗塞等需要立即處理的緊急狀況，也可預先安排開刀房，爭取更多的黃金時間。

不過，心電圖是高規格標準的醫療器材，開發過程中有不少障礙要克服。

例如，剛開始於醫院使用時，不少醫師反應心電圖儀的藍牙訊號會被院內其他設備干擾，「這真的是我們從來沒想過的問題。」宇心生醫台灣分公司業務副總林欣霓說。

五年前，宇心參加了高通台灣創新競賽（QITC），並在高通協助下改善原型機的訊號干擾等問題。甚至，雙方還進一步合作，透過高通平台優化AI模型，讓AI可以在沒有網路的狀況下進行推論，使醫護人員可以在救護車上就做初步的心電圖判讀。

而高通也藉此透過和宇心的綁定，將自家晶片平台推展至醫療領域中，「醫療公司告訴我們痛點在哪，我們去幫忙解決。」高通業務總監呂承翰說。

雙方目前也攜手，藉由高通平台讓宇心的AI模型能在手機或平板中進行邊緣運算，讓輔助診斷可以運用在如遠洋、航空等場景。

張瑞康認為，遠距醫療將會走得更遠，「在未來二、三十年，心電圖系統會開始進入家庭，AI也能幫助沒有醫學背景的病人判讀。」

案例二

竹謙科技讓手機變虛擬諮商師

AI樹洞分析聲紋中情緒，給予回饋

壓力很大的時候，你的「樹洞」在哪呢？竹謙科技做的，是讓手機變成你的虛擬諮商師，讓使用者可以每天對著手機講心事，再透過AI分析聲紋中的情緒，給予相對應的回饋，達到撫慰效果。

原先做軟體服務的竹謙，參與高通台灣創新競賽時，嘗試將情緒辨識AI模型放入音箱當中。創辦人黃筑萾分享當時瓶頸，「在互動中，低延遲是最重要的。」為此，雙方打磨約半年，高通也針對需求嘗試了數個晶片平台，才終於成功。

雖然，這款情緒辨識音箱並未商品化，但也開啟竹謙對軟硬整合的全新想像。黃筑萾說，當前數據能衍生諸如自殺防治模型、情緒辨識模型等等。

有趣的是，黃筑萾在開發過程中發現，科技人在梳理數據時，會把使用者聲音停頓處砍掉，「但在諮商師眼中，他停多久、為什麼停，其實都有情緒意義。」專業諮商知識與AI的結合，才能精準的解決現今心理諮商師不足的痛點。

竹謙曾加入比翼生醫加速器，陳彥諭表示：「我們看到竹謙最大的潛力就是它有可能變成數位藥物（digital medicine），如果被藥廠購併，以後精神科醫生開的處方箋就是要用這個軟體。」

遠距醫療的崛起為半導體業者帶來更多想像，誰更能掌握醫療現場的痛點，就能更快搶下這片科技藍海。

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