簽下李珠珢、創票房連3年大漲！她是富邦悍將逆勢增粉推手「乾媽」

【文●陳慶徽】

「大家好，我是李珠珢，很開心看到大家。」職棒韓籍啦啦隊員李珠珢加盟富邦的記者會，現場擠得水洩不通，鎂光燈此起彼落，數家媒體忙著直播，排場堪比大咖球星加盟。而她首次登台的富邦悍將新球季開幕戰，果然連兩日吸引破萬人進場，刷新了新莊棒球場單日進場紀錄。

她以「三振舞」暴紅、還曾登上《紐約時報》，自從有意來台發展，就引起中職各隊競逐，直到公布前一刻，還是謠言滿天飛。最後由富邦出線，關鍵人物便是富邦育樂總經理陳昭如。

「這案子真的沒把握，我都要去韓國簽約了，外界還有人在傳（要去別隊）。」陳昭如笑著說。

富邦悍將隊戰績不佳、已連續六年無緣季後賽，票房卻一路向上，光在新莊主場進場人數，連續三年成長率都保持在雙位數以上。

戰績數年沒起色的球隊，票房憑什麼能逆勢成長？

「Joyce（陳昭如英文名） 很清楚知道，要把球隊，從體育用品社經營成百貨公司。」中華職棒大聯盟會長蔡其昌分析，除了場上要好球員與教練，場下也要簽到最有話題的啦啦隊，才能滿足球迷需求。

「應援經濟本來就很紅，那也不是富邦發明的，但現在（啦啦隊）流量幾乎都在富邦身上。」蔡其昌說，富邦即使戰績不好、也能讓球迷增長，背後最大功臣，就是陳昭如。

然而在這之前，她的職涯與職業運動經營幾乎沾不上邊。

在穿上棒球外套、成球團掌舵者之前，陳昭如是穿了三十年套裝的金融業專業經理人。出身花旗銀行、歷任中華開發金控（現改名凱基金控）、萬泰銀行與富邦金控，歷練完整。

從金融業轉身到體育娛樂產業，看似毫不相干，但以簽下炙手可熱的李珠珢為例，其實多年人脈累積，竟意外轉換成了陳昭如在體育產業的養分。

簽下李珠珢關鍵不只錢

她用全方位解決方案打動人

一開始，李珠珢離開原經紀公司，一度失聯。陳昭如動用富邦人壽海外轉投資的韓國現代人壽資源才找到人；後來合約洽談又卡關，她拉老戰友、國際通商法律事務所合夥律師許修豪加入，將合約以韓文版本呈現，才取得對方信任。接著，她又想起在韓國長大的花旗戰友李芸，請她以同樣是隻身來台發展的背景，給予李珠珢心理支持。

「要成功簽下這個二十歲年輕女孩，關鍵絕對不在價格，而是價值主張。」李芸觀察，陳昭如透過各方資源，除了簽約金外，向李珠珢提供安全、經濟與心理上的「全方位解決方案」，靠著多方資源串聯，才成功出線。

擅長換位思考、引入資源

招攬王牌球員、教練都靠她

「她（陳昭如）知道資源在哪，把它整合成一個很強的團隊。」許修豪直言，她最厲害的一點，就是人脈網絡的資源整合。

不是體育產業出身，因此她也最沒有框架、勇於跨界，能引進不同資源。事實上，處理「人」的事，一直是她職涯中最擅長的主題。

「大家各有立場，一定要假設今天我是你，你會怎麼想。」陳昭如任職萬泰銀時，外資入股、又遇到金融海嘯，內憂外患下，掌管人資業務的她要面對外資、銀行、勞方工會、政府等利益相關人，任務就是如何在各方之間，找到大家都能接受的方案。

「萬泰銀經驗帶給我最大的啟示，就是要懂得換位思考。」她直言，對於年輕、社會歷練尚淺的李珠珢而言，除了薪資外，也需要足夠安全感。

如果說各方需求如水流，那麼陳昭如就像在匯流處承接並引流，她不是堅硬防堵的牆，卻是溫柔的疏濬者。就算轉換跑道，對她而言，經營道理是一樣的：人成了，事才能成。

洋將、旅外與自由球員、教練團的招募，甚至球員回任她也會親自上陣。 像目前隊上王牌打者張育成，以及曾協助中信兄弟棒球隊二連霸的教頭林威助、日籍二軍總教練後藤光尊等，都是陳昭如多次拜訪才延攬到的人才。

跟球迷一起坐外野、吃飯

她從日常細節關心團隊成員

即使人脈中的多方連結點，都可能在未來連成一條線，或織成密密的網，某天幫上自己的忙。但她照顧人，也不全看利益。

她在一九年職棒領隊會議提出「羅力條款」，允許在中華職棒出賽達一定年資的外籍球員，身分可轉換成本土球員，使他更有誘因留在聯盟打拚。

儘管當時羅力已邁入選手生涯末期，陳昭如明知富邦在戰力上不一定能大幅受惠，該條款同樣適用於對手球隊，她卻不遺餘力推動。

「這反映出她對團隊成員的關心與看重。」羅力接受商周採訪時回憶，他曾因為女兒出生向球隊告假，此舉雖會影響球隊戰力，陳昭如卻全力支持：「她把我們當作家人。」她關心人的方式，常是具體而微，從日常小事關心起。悍將二軍打擊教練高國輝說，陳昭如常推薦他值得讀的好書、富邦育樂啦啦隊成員王永秀（秀秀子）說，陳昭如會介紹她到哪買衣服；韓籍啦啦隊成員南珉貞說陳昭如總常問她在韓國的家人近況，看到富邦悍將應援團團長朱偉文（Travis）皮膚不好，陳昭如直接送他一盒面膜。

對於人的關心，不只對球員、對啦啦隊，也對球迷。陳昭如堪稱中職球隊裡最積極與球迷互動的總經理。

「Joyce，我還是沒買到珠珢抱枕。」「你是不是早上就來了？」「你是從新加坡來看球的嗎？」開幕戰第一天，她巡視商品販賣店時，遇到幾位外國球迷，不僅能跟對方話家常，還能認出好幾位熟面孔。

不僅現場，她也常在社群平台Threads上，直接回應球迷的許願、建議、批評，也據此發想周邊商品，被球迷暱稱為「乾媽」。電商平台momo購物網甚至把「乾媽指定款」等字眼放上商品敘述欄，增加球迷討論度與銷量。

「比賽中，她應該是可以坐在貴賓席的高層，卻選擇與球迷、啦啦隊一同坐在外野。」韓籍富邦啦啦隊成員李雅英說。陳昭如也是少數會在球場「野生」出沒的高層。

「年底我都會請鐵粉球迷吃飯，都是天南地北聊，我也不知道他們（工作）是什麼，大家在球場都不討論這個。」陳昭如說，即使不提頭銜，眾人也能在球場交朋友，誕生於球場的緣分與友誼，是她如今重要的動力來源。

「以前的企業職涯，就好像是當乖寶寶⋯⋯，書念得不錯、進大公司，有很好、完整的歷練。」陳昭如說，以前講的是EPS，現在講的是歡樂：「討論到（體育），大家好像都活了過來。」

在過去講求績效與表現的金融業，她的工作與生活是分開的，但轉進運動界，這兩者已高度重疊。三十年金融業完整資歷，卻被推進一個幾乎完全陌生的領域，別人看她是離開舒適圈，她卻覺得像一場溯溪探險。現在的她，很快樂。

如果人生是一條長河，我們可能在不同的流域，遇到完全相異的水流。但那將是順流、還是困住你的漩渦？端賴你能否把上半場累積的能量，用自己的方式突破，找到出口。

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