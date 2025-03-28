三大影音串流平台讓你一次訂 台灣大「綑綁經濟」背後5G突圍戰

【文●陳盈螢】

影音串流綑綁，究竟是電信業者的秘密武器，還是一場燒錢賭局？

春節前夕，台灣大哥大（以下簡稱台灣大）推出「影音多享組」服務，訴求用戶訂閱Netflix、Max、MyVideo只要月繳五百元，可有KKBOX三個月體驗，以及5G指定資費用戶可給Disney+兩年服務。在此之前，如果消費者分開一一訂閱，光是前三大串流平台，每個月就要付八百五十元。

相較對手，這是一項堪稱大膽的策略。目前，中華電信與遠傳，雖然也有攜手串流業者，但商業模式多限於讓消費者用電信帳單代繳訂閱費用，或是與自家串流平台綑綁，而非像台灣大一次將三個外部平台綁在一起，綁越多，價格越優惠。

這種多平台的綑綁方案，或者是背後的「綑綁經濟」，其實在國際上行之有年。

用戶不願升級，5G滲透率差

譬如，蘋果在二○二○年推出Apple One服務，一次綑綁自家的音樂、影音、遊戲、雲端空間等六大服務。除了自家服務的相互綑綁，二○二四年，隸屬迪士尼旗下的Disney+、Hulu和華納兄弟旗下的Max，則以破天荒之姿，啟動了跨企業的串流綑綁。

至於電信業，美國最大電信業者Verizon也在過去六年推出綑綁方案，讓民眾可以自由搭配想要綑綁的串流平台，而這項策略，幫助該公司在二四年第四季，吸引了超過五十六萬名新用戶，創近五年新高。

儘管綑綁方案讓消費者感到划算、更願意埋單；但缺點就是犧牲自家獲利。KKTV總經理黃國瑜指出，綑綁方案要長久運作，必須要確保結盟的雙方都能從中獲利，「如果只有一方受益，另一方遲早會撤出合作。」

為何台灣大不惜折扣也要跨入綑綁經濟？原因就在於，台灣5G開台已近五個年頭，但三大電信業者各自的5G用戶普及率，平均只有三三％，與當初4G普及率九五％，相差甚遠。

事實上，為了說服用戶從4G升級到5G，業者早已費盡心思。譬如5G開台初期，原本沒有網路吃到飽服務，但到後期，消費者不願升級，三大業者只好從善如流，陸續推出5G吃到飽方案；又譬如，他們把5G用戶從一般人延伸到企業，不斷向科技、傳產的製造業者，推廣在工廠使用的5G專網。「到目前為止，三家電信業者該做的，都做了。」資策會資深產業分析師兼研究總監徐子明表示。

拚結盟，跨三時區不斷溝通

對台灣大而言，眼前說服消費者的浮木，就是綑綁經濟。而這背後，牽涉著一場橫跨三時區、該團隊須同時在公司內外部不斷說服的「溝通之旅」。

對內，就是自家公司的管理層支持。譬如為了增加誘因，讓消費者用電信帳單繳費，台灣大新媒體事業副總經理李芃君指出，這不僅需要帳務管理部門加入專案，資訊部門也要將專案排進優先順序，而能撮合兩部門的線頭，就是管理層。

對外，則是重中之重。李芃君與其團隊，前後花了超過三百六十五天，與總部位在美國、亞太辦公室分別在新加坡、台灣的國際串流平台業者，分屬三個不同時區的跨平台業者，進行十多場會議，才終於把外部串流業者都一一談妥。

在這些會議裡，台灣大還要不斷接住串流業者丟出來的「球」。有一次，一家平台業者質疑，「為什麼我們要和你們合作？」為了展現自家公司是最懂在地需求，李芃君當下告訴對方，「台灣和美國（觀影習慣）不同，用戶比較多會參考排行榜，建議你們要增加這個設計（方便選片），」她手指著螢幕介面說。

就是在這種不斷溝通下，台灣大才把三個國際平台的業者談妥。如今，這份「影音多享組」推出兩個多月來，選購綑綁方案的5G用戶占比，高達八五％。方案加上內容與功能優化，MyVideo付費用戶數較去年同期成長一七％。

只是，這份成績單，外界質疑仍是各方必須讓利的合作，路到底能走多長與多遠？以及能否真的賺錢？

但也許，這會是一盤新生意。台大經濟系副教授馮勃翰指出，台灣大這盤棋，或許是在「試水溫」，將來，該公司其實能透過不一樣的綑綁組合，判斷不同平台的市場接受度，進而決定未來的投資規模，達到可能的最終目的——從電信業者，變身不同串流平台業者的「銷售通路商」。

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