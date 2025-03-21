一年內進軍日韓 再瞄準泰越！電支老三全支付猛攻海外市場盤算

【文●蔡茹涵】

據交通部資料統計，韓國已經僅次於日本、中國，成為台灣出國觀光人次第三高的國家。光去年，就有超過一百四十七萬人次到韓國旅遊，約比前年高出五三％，成長幅度驚人。

那麼，大家去韓國都消費些什麼？除了常見的美食、美景體驗之外，購買韓流K-pop周邊商品、做各種醫美療程，都已經成為主流選項。

韓國夥伴助攻190萬個據點

而這股趨勢，也成為超市龍頭全聯旗下全支付瞄準的最新機會——繼去年二月，與日本電支龍頭PayPay合作之後，他們又選在今年一月，進入韓國市場，成為第一間同時可在日、韓兩國跨境支付的業者。

「韓國是我們海外市場的第二站，接下來還會瞄準更多台灣人愛去的國家，例如泰國、越南，」全支付總經理游金榮告訴商周。

事實上，全支付自二○二二年上線迄今，也不過接近兩年半。相較於街口支付、一卡通等電支同業，它最大的利基點，就是坐擁全聯的千萬會員、上千家門市做為基礎，上線之初，全聯董事長林敏雄更曾霸氣喊話：「預估一年要燒五億，目標五年內打平！」

有了母公司的資源與金援，全支付的策略很明確，就是「以金錢換取時間」。它祭出大量補貼，至今虧損金額已逾十一億元，但也讓它迅速站上電子支付老三的位置。據金管會統計，截至去年底，台灣電支三強會員數，分別為一卡通的六百六十八萬、街口的六百六十二萬、與全支付的五百二十四萬，而全支付突破五百萬會員門檻的時間，甚至還不到同業的一半。

「我們去年二月去日本，現在已經是台灣電支品牌在日本的第一大了！」全聯總經理蔡篤昌也透露。

而全支付在韓國的策略也比照日本，就是尋找合作夥伴：如今，只要在韓國商家櫃台看見有當地市占率最高的Zero Pay、或跨境支付平台HIVEX的圖案，就代表可使用全支付，合計約一百九十萬個據點，覆蓋率甚至比十二年前就進入韓國的支付寶還高。

有利於擴大新客、年輕客

那問題來了——明明是電支市場後進者，燒錢速度又這麼快，全支付為何不先專注於台灣市場，而是選擇比同業更積極、更大膽的拓展境外生意？

游金榮坦言，這項策略背後，有幾個關鍵的原因。

第一，能夠被圈進來的人，通常早就進來了。

據金管會統計，台灣電支使用人數約突破三千萬（編按：若使用一種以上電支工具將重複計算），而全支付開業兩年多來，早已祭出大大小小補貼，希望能將全聯高達一千萬的PX Pay會員與新用戶圈進來。時至今日，願意圈進來的早就進來了，剩下的不是沒動機、沒意願，就是還在觀望中的游離散客，「針對這群人，與其繼續撒高額補貼，不如轉換他的使用情境！」游金榮說。

他舉例，出國就是一個與日常生活截然不同、又會密集消費的情境。去年，在日本刷全支付的用戶中，就有高達四成是第一次下載使用，且旅途中養成習慣後，回國續用比率超過八成！這代表從「新需求」、「養成習慣」到「高留存率」的公式，確實可行。

第二，國外的支付環境相對成熟，擴點更迅速。

相較於台灣，日本、韓國對電支的基礎建設都布局更早，只要找到適合的在地合作夥伴，就能事半功倍。例如與日本PayPay合作，形同一口氣增加四百萬個據點，與韓國Zero Pay、HIVEX合作，也直接增加一百九十萬個據點，還可省下重新教育消費者的心力。

第三，也是最關鍵的一點：擴大年輕客群。

電支在年輕客群間更容易推廣，但全聯偏偏又和「婆婆媽媽」形象高度連結。也因此，他們光是去年，就祭出一系列強化年輕形象的操作。

例如，結合流行文化IP，包括與女團「幻藍小熊」、Netflix影集《魷魚遊戲》合作等。光《魷魚遊戲》活動檔期，三十九歲以下的註冊會員比率，就從三五％暴增到七○％。

又例如，加強擴點更多年輕人會消費的場域，如手搖飲、夜市、餐廳等，國外也是重點之一。游金榮透露，去年在日本的跨境交易中，就以二十一到四十歲的青壯年族群居冠，占總體超過六成，遠比全聯的主力年齡區間要低！

短短兩年半，全支付已突破五百萬會員，但業界評論，真正的挑戰才要開始。下一步，就是比誰的服務更細膩？誰的品牌更讓消費者認同？最終，才有機會收取更高的手續費，並達成損益平衡和獲利。這將是業界持續關注的焦點。

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