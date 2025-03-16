從害怕被ChatGPT取代到玩轉AI 菜鳥工程師兩年練出十年功

文●何佩珊

「我在畢業前跟我爸媽說，我大概再十年就會被AI取代；然後，ChatGPT出來的時候，我說我再兩年就會被取代。」薩泰爾娛樂全端工程師馮元詰沒想到，兩年之後，他不僅沒被取代，還成為程式高手眼中，用AI用的最歡樂的工程師。

自ChatGPT問世以來，關於軟體工程師會不會被取代的討論就沒有停過，各大研究調查中，受AI衝擊最大的職業，工程師總是名列前茅；過去一段時間Google、Meta等各大科技廠的裁員、人力凍結，更成為明擺在眼前的挑戰。

但馮元詰過去兩年多來，不僅沒被淘汰，還用AI大大拓展了個人技能樹，提升了自己的競爭力。

最經典的一個例子，是他曾收到公司同事傳來這樣一個需求：「十二月七日賀博台瘋會在影城舉辦首映會，希望可以有現場即時彈幕，讓觀眾當下即時回饋想法，一起吐槽」。

然而，他本身專長是後端系統開發，當時基本上可以說是毫無頭緒的情況下接下任務。

他用關鍵三步，一週打造即時彈幕系統

但最後，他只用了一週，就將那一段沒有具體方法與規畫的敘述，變成了真實。

他表示，當時採取了三個關鍵步驟：一，先請AI搜尋，確認過去是否有可以快速實現這項需求的參考案例；二，若有，進一步研究該參考案例的程式碼；第三，根據本身使用情境，做程式碼調整。

這當中，尤以第一步最為關鍵，也最容易被忽略。馮元詰表示，如果一開始就瘋狂詢問AI解方，很可能會在忙了半天後才發現，那其實只是一個AI幻想出來，無法實踐的解答。

但AI找出參考案例後，落實，就有了可能。

對他來說，這次經驗讓他增添了新技能；對薩泰爾則有如打開了想像的邊界。

「小馮（指馮元詰）他進來之後，對我們來說相當於就是解決問題的手段變多。」薩泰爾娛樂共同創辦人鄭晴元說，他們現在更可以開發出因應使用者需求而生的工具，而不是讓使用者想辦法去配合現有工具的框架。

例如，馮元詰過去這段期間，也協助團隊將零用金請款流程自動化，以及運用在製作彈幕學習到的能力，再陸續為同事實現更多不同形式的創意，而且開發速度越來越快。

訪問當天，他秀出電腦上最新作品說：「今天早上十點半到公司，十一點半就做出來了。」

此外，一般開發客戶管理系統，可能會需要配置兩到三名工程師，並且要耗費數月時間才能完成，但透過和AI討論，他得以處理過去可能要累積十年經驗才能處理的系統架構問題。最終僅花不到兩個月，就讓這套用以解決過去薩泰爾因應不同活動、不同場次、不同貴賓組合，需要管理和連結多個Google sheets複雜表單問題的禮賓系統，成功上線。

他對成果相當有自信：「它現在是一個很棒的程式碼。」

探索AI可能性的關鍵：不設限的心態

在有二十年程式開發經驗的劉依語眼中，馮元詰是工程師使用AI一個很好的典範。並且認為他的經歷，凸顯出保持開放心態，對於工程師使用AI的重要性。

因為她知道對工程師來說，AI還不夠厲害，也因此降低了工程師擁抱AI的意願。但在跟AI協作這件事情上，她認為重點其實不在AI有多聰明，而是「AI可以幫上你的忙，那你有沒有去探索它可以幫上你忙的地方？」

如果不是這樣不設限的開放心態，就不可能積極去探索各種AI工具的可能性。

「我覺得這兩年的感受就是，AI沒那麼容易殺死我們，因為它過來的時候，我們事實上也就是拉著它可以一起往上，就是不要掉下去就好了。」馮元詰說。

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