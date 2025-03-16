16年桌球路 差點被勝負心壓垮…柚子同學高承睿「不同角度看成功」奪銀

文●陳盈螢

當比賽來到決勝局，被球迷暱稱「柚子同學」的桌球國手高承睿，對角線站著法國桌球新星、史上最年輕奧運桌球單打奪牌得主「眼鏡弟」勒布朗（Félix Lebrun）。

兩人當時世界排名相差十九名，開局不到三分鐘，高承睿就以一比五落後對方。

但，場上的他卻異常冷靜。

因為高承睿的耳邊，萬籟俱寂。沒有觀眾的吶喊，也沒有隔壁球員的嘶吼，他只聽見，手中那顆白球，擊落又擊起的聲音。此刻，即便被逼退至不利於自己身形、距離桌球台超過七十公分的中遠台，他仍不動聲色，發揮戰術，打亂對手步調。終於，最後以十一比九，逆轉戰局。

過去被輸贏牽動表現

如今轉念「嘗試跟自己比賽」

今年二月，高承睿也在這場世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽裡，與當時世界排名第十二的國手林昀儒，雙雙拿下男雙亞軍，共寫台灣桌球歷史新頁。

但其實約兩、三年前，賽場上的高承睿只要比分稍微落後，就容易沉不住氣，難再逆轉。若輸球，至少沉寂三、四個月。如今，高承睿已脫胎換骨，從比賽時，容易把情緒寫在臉上的青少年，晉升成獨當一面，在國際賽場中，不斷越級打怪、逆襲成功的黑馬選手。

轉變的關鍵在於：高承睿如今追求的，不再只是每一顆球當下的勝敗，而是戰勝過去的自己。

「每次比賽都會遇到不同對手和情況，所以比起與對手比，在每次遇到困難時，嘗試跟自己比賽，反而更能造就比較穩定的自己，」高承睿對商周說。

曾和高承睿同住一間宿舍房間的桌球國手彭王維觀察：「承睿這兩年在場上的心態轉變非常快，不像以前，第一局、第二局輸了，最後零比三，失誤，直接回家，（現在）會用一場場比賽調解壓力。」

教練朱硯匯則評價：「他上場能力不打折，甚至在某個節點，能超越水平發揮，」這對年輕小將而言，難能可貴。

高承睿能在高張力的賽事中沉著應戰，除了心態的調整，也是因為，他為了這個迸發的時刻，早已準備了十六年。

他去年底才滿二十歲，但球齡已經十六年。他的爸媽不是運動員，而是從商，當初，夫妻是希望給孩子多元探索的機會，因此帶上與高承睿分別相差十歲和六歲的兩個姊姊，參加桌球夏令營，二姊也因此加入台北民權國小桌球隊。

當時就讀幼兒園小班的高承睿會在課後牽著媽媽的手，一起到桌球教室裡吃便當，等二姊練完球，再一起回家。

但就在某次，國小教練周松諭卻發現坐在場邊、小小年紀的高承睿，很有天賦。因為他會喃喃自語，說出教練現在的接發球是哪一種旋轉球。當教練不經意聽見答案時，又驚又喜，送他迷你球拍，也開始讓他在哥哥姊姊休息時，站上軟墊，練習桌球。

「小時候，聽到來回的乒乓球聲，我會覺得開心和療癒，」高承睿說。

而他也從桌球練習中，漸漸長出自信。發現自己雖然身高不比哥哥、姊姊，但他只要輕輕揮拍，就能把球發得遠遠的，讓他從小相信自己，未來有無限可能。

高媽媽也回憶，高承睿從小就對高速旋轉的物體充滿好奇和興趣。比如他從小就喜歡坐在車子裡，看著高速公路上高速旋轉的輪胎圖騰、品牌標誌，且就像擁有超能力，可以在腦海裡慢速播放眼前正在旋轉的輪胎。品牌答對率，幾乎是百分之百，其他家人都做不到。

小學畢業即獨自生活訓練

媽媽不捨「跟他說別去了」

天賦異稟，外加後天努力，讓高承睿加入民權國小桌球校隊後，便成為主力選手。三年級，就在全國自由盃國小組拿下團體、雙打、單打三冠王；四年級，入選少年國手；七年級，入選青少年國手。

球評王李中羿記得，「高承睿在每個環節基礎，都打得非常牢靠，是用最踏實的方式，去突破每一位選手⋯⋯，從小國內成績都算是名列前茅，表現穩定，幾乎不會有低於預期的表現。」

可是這段小選手們都稱他是「高手」的日子裡，高媽媽卻很捨不得，兒子才國小畢業，就要獨自南下到高雄智淵球館，學習自己照料生活，要自己洗衣服、晾衣服、切水果，還要獨自面對練球的辛苦。

邁向奧運路是他最苦日子

「不想拖累團隊」變成包袱

「我送他的第一個星期，就跟他講說不要去了，」高媽媽記得，自己每次送兒子回球館，臉上都掛著兩行淚回家。

還有一次，她到高雄，遠遠看見兒子向她開心揮手，但定睛一看，發現以前總提著家人幫他準備好的便當袋的兒子，如今手裡提的，是隨便從市場拿回來的紅白塑膠袋。她整顆心揪了起來，感慨受寵的老三，獨立得太快。

高媽媽說，在高承睿成長過程裡，「我最擔心的就是怕他會因為怕我們擔心，不敢說，可是默默的流眼淚。」

就在這段苦澀的訓練歲月裡，高承睿也在青少年賽事中屢獲佳績。高二，拿下WTT青少年常規挑戰賽西班牙阿羅堡站U19男單金牌；高三，以冠軍之姿，入選世界青少年錦標賽桌球代表隊。

可是，當意氣風發的青少年，跨入成人國際賽場時，他強度過猛的勝負欲，卻擠壓了他的表現，成為競逐世界排名的絆腳石。

高承睿回想，生涯至今最苦的日子，其實不在國小畢業後就要學習獨立生活，而是在二○二四年準備前進奧運時。當時，他需要賺取更多的比賽積分，爭取參加奧運的資格，三百六十五天裡，大約有兩百多天都在國外比賽。

他吃不好、睡不好，更把壓力都擔在自己身上。

「壓力真的很大，在場上，有很多雜亂的思緒在打擾著我，」高承睿說：「可是，我不想拖累團隊，因為全台灣人也都在關注、都在看。」

不過，桌球的得失分，往往是在眨眼之間，在壓力的影響下，他的失誤頻繁發生。

因此，當高承睿好不容易在韓國桌球團體錦標賽關鍵局，止住失誤、逆轉勝，擊敗瑞典選手法爾克（Mattias Falck）時，他歡呼的下一秒，是整身趴在地板上，把眼睛藏起來，淚水悄然落下。

但那眼淚，不是快樂，也不是悲傷，而是他無意識宣洩的情緒。但這積累已久的壓力，他連忙掩藏，不想讓人看見。

那刻，很少人意識到，當時十九歲的高承睿，其實才剛從青少年，晉升為成人國手，都還沒有適應成人賽事，他就得面對奧運之神來敲門。

漸漸的，他更發現，自己對桌球的愛正在變質。

「你不會再用『喜歡』這個詞，去看待桌球，因為它更像一份責任……，因為你比人家投入的更多，你就更不想嘗到輸球的滋味，」高承睿說。

乒乓彭桌球俱樂部總教練彭王維說，高承睿從小自律，每兩小時休息，總是表情嚴肅，不會與人聊天。所以當其他選手練到恍神、在球場裡遊蕩，只剩高承睿面不改色，休息十分鐘，便恢復到如初的專注狀態。

教練一則訊息解開心魔

「心情轉換，就能轉變局面」

朱硯匯有感，通常這類自律的小孩，有一體兩面，容易過度追求完美，以致壓力負荷大，影響表現，陷入低潮循環。「一旦達不到自己內心要求的、期待和心裡出現落差，他就會有患得患失的狀態，」譬如場下討論悶不吭聲等。

一次，朱硯匯連看幾場比賽，見到高承睿的回擊總是綁手綁腳，像是怕發揮新戰術會讓人乘虛而入。他看了不忍心，決定傳訊息給比賽中的高承睿。

高承睿轉述，那封訊息的大意是說：「你從小就是喜歡打球的小孩，讓我們回歸到這件事情，不要把其他人的期待、那些包袱，背在自己身上，這樣看起來會輕鬆一點，好嗎？」

「有時候，真的只是一個想法，心情上的轉換，就能轉變局面了，」高承睿說，是這封訊息點醒了他，人生價值不該只靠幾場比賽、幾次輸贏就倉卒的下定論，應該要享受自己花了十幾年練習、終於能站在最愛的桌球國際賽場上。

於是，高承睿開始嘗試用不同角度欣賞每場比賽，將目標切分成好幾等分，有比賽成績、技術展現、也有心理突破。不像過去，他眼裡只有勝負。現在，他的成功定義很多種，哪怕沒有贏過對手，也無所謂，重點是有沒有達成自己的目標，至少達成一、兩項就過關。

例如，高承睿對戰勒布朗時，他為自己設立的目標，不是獲得多少比分，而是要能預測對手戰術，再用球技與勒布朗抗衡。「沒有特別急著想要去贏比賽，所以，當下的心理狀態是平靜的，但最後的那兩、三顆球，也都比起以往的品質還要好，」他說。

除此之外，高承睿也在心理師的建議下，學習在賽前進行「意象訓練」（見本頁表），幫助自己透過想像內心最煎熬的場上情節，像是當自己被對手追到相同比分、只剩一局有機會逆轉比賽時，該如何正向積極的化解僵局？

高承睿二姊也看見弟弟的轉變，上場時，高承睿不再時不時就要回頭向教練確認戰術，而是更相信自己。

不過，家人和教練仍持續做他的後盾。在他需要陪伴時，家人和教練都會輪流陪他講電話，說累了就換人，希望高承睿不要把苦悶都往心裡放。

走過這段路，高承睿開始發現，大家給的關注、自己給的壓力，可以不是負擔，而是能經過練習，轉化成前進的動力。「不會輕易放棄，其實也是可以訓練出來的，」高承睿說。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

大腸麵線突漲價30%，客人不來了！老闆做一件事繼續賺

用「2美元」擠下麥當勞、星巴克！路邊飲料攤憑什麼翻身全球餐飲店王

研究：最幸福的人不會做這7件事