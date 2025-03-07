輝達財報漂亮 股價為何慘跌？專家細說：三個AI生意正崛起

【文●馬自明】

AI霸主、繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）二月二十六日公布最新財報，成為全球焦點，儘管營收、淨利都表現亮眼，但隔天股價卻暴跌八％，難道輝達將走下神壇？

關鍵時刻，《商周訂戶俱樂部》在二十七日即邀請三位業界第一名的專家，線上直播，為訂戶們獨家解析輝達財報，以及產業趨勢，找出「誰是下一個AI新贏家」。

耐能創辦人兼執行長：

邊緣AI爆發，輝達難以獨大

「輝達財報有一個關鍵點，它成長最高的是邊緣AI，其他產品都沒那麼高，」被稱為NPU（神經網路處理器）架構始祖、耐能創辦人兼執行長劉峻誠指出。

輝達最新財報顯示，屬於邊緣AI的汽車產品線，營收年成長率高達一○三％，比其他明星產品如資料中心成長都還快。尤其是自動駕駛汽車，更被輝達執行長黃仁勳視為下一個價值數兆美元的產業。

劉峻誠解釋，所謂邊緣AI，指的就是用手機、手錶，或者是汽車運行AI，不用像ChatGPT一樣，要連上雲端才能使用。

「（邊緣AI）耗電量只有（雲端AI）不到百分之一，」他指出，邊緣AI不但能確保用戶隱私，反應速度比需要連網的雲端AI更快，耗能還更低，潛在商機也更大，到二○三二年邊緣AI的半導體市場規模，遠比雲端AI高。

不過，他表示，輝達在雲端AI是霸主，但因為邊緣AI更強調耗能低，這不是輝達所長，因此它切入這塊領域，必須面臨如ASIC（客製化晶片）、NPU競爭，背後的代表廠商除耐能外，如博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）等，它們也可能成為下一個輝達。

例如博通，它的主要客戶為Google、Meta（即臉書）等，它協助這類客戶客製化專屬AI晶片，而非使用輝達通用的繪圖晶片。

權威雜誌《亞元》評為亞洲第一名半導體分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明也指出，輝達發布亮眼財報後，股價不如預期，關鍵原因之一，就是連雲端大廠如微軟、Meta等，都開始提高ASIC晶片比重。

權威半導體分析師：

台積成贏家、AI軟體業受益

他預估，今年微軟雲端的ASIC晶片比重將比去年提高一個百分點，而Meta也將增加兩個百分點，逐漸蠶食輝達原有占比。

陳慧明認為，輝達今年營收表現仍然不錯，可望達到年成長六成的高水準，而相關繪圖晶片的出貨量年成長也有機會達到約四成，但到明年開始出現隱憂，出貨量年成長可能降至不到一成。

但不論輝達，還是ASIC晶片誰勝出，台積電都是最後的贏家。他攤出數據表示，輝達今年對台積電先進封裝（CoWoS）需求成長八成以上，但ASIC主要廠商邁威爾需求成長更高達一四七％。換句話說，當市場要做AI的高階晶片，都得向台積電下訂單。

「台灣半導體站在一個很好的位置，」陳慧明表示，雖然邊緣AI趨勢明確，但因為殺手級的應用服務還沒出現，到底換機潮爆發的裝置，是手機、筆電，還是眼鏡，尚不明朗，但唯一可以保證的是，不論用到哪一個產品，裡面的晶片都得找台積電代工。

不過台積電的隱憂來自白宮，若投資英特爾、或加碼美國設廠等，都將影響後續表現。

可是，陳慧明認為，邊緣AI最肥的大餅，其實不只在半導體或硬體，更是在軟體。他引用彭博數據表示，從二○二二年到三二年，AI硬體市場的年複合成長率是三成三，但軟體市場高達六九％，其中藥品、資安、廣告等商業應用，成長率更是超過一倍！

快閃記憶體王群聯技術長：

AI模型資訊服務商正夯

主打低成本、開源的AI模型DeepSeek R1在農曆年前問世後，更加快AI軟體應用普及的速度。

輝達AI概念股之一、快閃記憶體龍頭群聯技術長林緯就表示，DeepSeek公開訓練方法後，便宜的AI模型如雨後春筍冒出，連群聯都只花了四小時、新台幣五百元，就能打造一套AI模型，便宜又簡單。

他表示，在DeepSeek後，AI模型的訓練成本大幅降低，未來在雲端或手機等裝置上，也都能輕鬆運作AI應用。

林緯預測，二○二五年開始，因為成本低廉，且為了顧及資料機密，許多企業都會開始用自己公司資料，打造專屬的AI模型。

他提及，「AI資訊服務商」出現新商機，成為贏家。它們不同於傳統資訊服務商，幫企業裝設ERP（企業資源管理系統），更可以幫企業導入、訓練AI模型。台灣也已經有部分公司逐步拓展此類AI業務，例如緯謙、宏碁資訊等。

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