從一間區域醫院到生技創新火車頭 揭中國醫孵化3明星生醫股戰法

【文●游羽棠】

你知道，誰是連續被兩任總統欽點的下一個兆元產業嗎？答案是，生技醫療。賴清德總統更直接點名，再生醫療、智慧醫療都是關鍵。

當今台灣再生醫療龍頭長聖生技、擁有最多AI醫材許可證的長佳智能，兩大指標業者都有著相同出身—中國醫藥大學及附設醫院體系（以下簡稱中國醫）。

蟬聯全台醫務收入冠軍

衍生市值逾兩百億掛牌公司

曾經，中醫大附醫只是一間坐落台中的區域醫院，在病患間的評價遠遠落後中部地區龍頭台中榮總。

如今，它走出中台灣，蟬聯全台灣醫務收入冠軍醫院多年，也就是不計入業外投資所得，透過門診、手術等醫療服務獲取的本業收入最多。

根據二○二二年醫院財報，中醫大附醫本業年賺二十五億五千五百萬元，是第二名的高醫附醫兩倍有餘。

它不只在醫院治療病人，近年也把技術應用在開發生技產品，衍生三家上櫃、興櫃公司長聖、長佳與聖安，合計市值達二百七十三億元。

在同業怨嘆健保點數貶值、空有技術卻難變現的時代，中國醫體系早已從地區型醫院，躍居受到資本市場肯定的創新火車頭，它如何做到？

研發、實驗到產出全掌控

提供病患創新解決方案

「我們有一條龍概念，從研發、實驗到產出全部掌握在自己手裡，」中國醫體系二把手、中國醫藥大學校院務發展委員會執行長鄭隆賓指出，該體系擁有大學、醫院，再發展出生技公司，體系共享人力、設備資源，分攤成本，發展出全球通行的生技產品後，價值就能提升數百、數千倍。

在台灣細胞治療收案量、營收居龍頭的長聖，就是一例。

二○一五年，中醫大附醫在臨床發現細胞治療需求，開始研究。隔年第四代細胞治療技術成熟，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海看好趨勢，主導成立長聖生技，轉移中醫大附醫的技術，由曾任該院副院長的黃文良擔任總經理。

勝在內部技轉優勢

且研究方向與臨床需求並進

這成為中國醫體系一條龍模式濫觴：中醫大附醫在臨床發掘現有藥物未能滿足的醫療需求後，由該校教授、醫院醫師、研究員開發新技術，技術成熟後，轉移給衍生生技公司。

下一階段，是技術開發者必須與企業端每週開一次會，技術輔導，並持續迭代。生技公司則專注在商品化目標，優化製程。

好處是生技公司做出產品後，不必外求臨床試驗計畫主持人，交由中醫大附醫執行，省下大量溝通成本。

待臨床試驗成功、取得上市許可證，醫院也能搶先使用產品，提供病患創新解決方案。

中醫大附醫院長周德陽解釋，該體系主張跨院校合作，學校有專業研究人才，醫院熟知病患需求，「研發主力在院校，研究方向要與臨床需求有關。」院校就像是關係企業研發部門，能降低企業的研發成本。而每週的產學合作會議，醫院院長與企業總經理都親自參加，確保溝通及決策快速。

內部技轉的好處是輔導時數無上限，「一般都是簽兩、三百個小時，時間到了就沒了，但我們是終身輔導，如果產品很有競爭力，還會持續優化。」

體系整合的成果，體現在台灣開放細胞治療後，長聖供給穩定產品，為中醫大附醫帶來六百名病人，約全台一半病例；長聖不只滿足中國醫附醫需求，台大、榮總等醫學中心也是合作對象，承作全台四成細胞產品，二○二四年每股稅前盈餘逾六元，相比還在虧損的同業，成績亮眼。

策略性領導最為關鍵

組織全力拚把研究變產品

二十年間，中國醫能從單一醫院、學校，延伸為產學、臨床兼備的體系，固然有其先天優勢：其一，多數醫學中心是公立醫院，投資、衍生企業規範多，相較之下，中國醫屬財團法人，具有彈性。

此外，國內許多醫院是子承父業，二代無決策權；而由醫師大老領導的機構，則是山頭林立。中國醫體系全由蔡長海一手主導拍板，更易落實決策。

綜觀台灣，具備前述條件的大型醫院其實也不在少數，實際上更常見的，卻是各單位忙於本業，不願意付出額外時間精力，彼此合作，發揮綜效。

為什麼中國醫能讓體系內部相輔相成？

它從組織理念到制度設計，都圍繞著一個目標：要讓研究結果落地成為產品。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁分析，「關鍵是策略型領導。」他解釋，蔡長海想跳脫國內醫療機構發展慣性，也就是受限於健保給付，很難投入大筆資金創新的困境。因而效仿史丹佛大學、克里夫蘭診所（Cleveland Clinic），發展先進技術，串聯資本、自營公司，縮短學術商品化的週期，回過頭幫助體系發展。如此，就得拉高該體系對發展生醫產業的重要性認知，對內對外談話都反覆溝通。「就像憲法，代表中國醫最上層的思考，所有制度跟動作都要跟著它。」

蔡長海深知，要能成功，關鍵，絕對是讓每一位頭角崢嶸的名醫與教授們願意合作。曾經，好幾任台大醫院院長退休後的第一站，就是中國醫，也曾一次挖角超過四十名長庚體系醫師。有傳聞，蔡長海不僅給高薪、蓋全新實驗室，甚至協助置產。當然高報酬也帶來高要求，每位加入的名醫，都得走出白色巨塔，理解商業世界運作邏輯。

例如，鄭隆賓是台灣換肝權威，曾讓腦死者捐贈的肝臟分割移植給兩位患者，手術創見數度登上國際權威期刊。「我待在刀房，就像皇帝，多輕鬆啊！」他開玩笑說，一伸手，護理師就知道該放上哪支器械，眼神一掃，就能調度整座開刀房。

但，進到中國醫體系，接任執行長後，他看完兩、三百人的門診、開完刀，盡了外科醫師本分，脫下白袍，還得熬夜讀商管書、看財經新聞。採訪過程中，他還援引矽谷風行的「有效加速主義」，說明中國醫體系的思考。

舵手脫下白袍還得看商管書

對產業的渴望讓研究轉向

二○一八年，中國醫與輝達合作導入超級電腦，是全亞洲第一個合作醫院，「他們為什麼不選擇台大或長庚？輝達要的是產業，是看上長佳（智能），」鄭隆賓發現，談合作得理解自己能為對方帶來什麼價值，才有合作機會。

另一個例子，是蔡長海力邀下，國際癌症權威、中研院院士洪明奇自美國返台，擔任中國醫大校長。即使大老坐鎮，面對該體系發展生醫產業的渴望，研究也得轉向。

曾任職國外名校的洪明奇投入六年時間，逐漸溝通、改變文化，讓教授們在學術自由的前提下，思考研究如何更聚焦在輔助臨床需求開發產品。

「研究能變成對人類有益的產品才有用，以產品為導向，」鄭隆賓坦言，要改變老師們的研究取向確實很困難。

形塑組織氛圍只是第一步，想驅動部門合作，還得層層建立橫向連結角色。

東海大學醫療系統聯盟執行長翁紹仁觀察，學者、醫師與企業的本職角色各異，思考模式更不同，中國醫能促成合作，是因為它在醫院設立研究中心，做為臨床與產業合作的連接點。「中心主管是受訓過的醫師、研究員是熟悉生技產業的博士，能溝通需求，更容易把研究轉成產品。」

找出臨床與產業的橋梁人才

補助進修高額獎學金不手軟

「我們找出對兩邊都有興趣的人，鼓勵他成為bridge（橋梁）。」周德陽說，中醫大附醫近年積極選送醫師到美國的梅約診所、約翰霍普金斯大學等機構，進修生醫產業最新趨勢，如：細胞治療、AI醫療應用、外泌體，獲選者最高可獲得每年三百萬元獎學金。

這群醫師理解新趨勢，也見識過國外合作模式，回台後，就成為該體系校院合作平台的種子部隊。

例如，專攻憂鬱症治療的醫師，透過該平台媒合，找到另一位正嘗試以中藥治療情緒問題的教授，組成研究團隊，找出能滿足臨床需求的解方。

當團隊研究計畫通過醫院審核，會補助為期一年的起始基金，倘若有初步成果，就會要團隊嘗試申請國科會或其他外部計畫，通過了，才表示該研究有可行性，中國醫體系會再給予等值經費支持。

醫師為何肯變世俗？

他們看見放大的影響力

計畫後期，還會邀請外泌體中心或AI中心的教授加入，他們已經成功把研究轉化為產品，有後續臨床試驗、取證法規經驗，能幫助技術落地。理念、制度俱足，最終能不能成事，還是取決於體系內的成員們，是否真的願意踏上這條路。

為什麼繁忙的醫師願意撥出珍貴的時間做研究，還一路做到技轉？一輩子研究感興趣主題的教授，又為什麼願意調整研究角度，不再只做純理論的探討，而願意世俗一點的思考落地可能性？

多位醫師、研究員、教授的共同答案是：在這個體系，他們第一次看見「放大影響力」的可能性。

一名外科醫師窮盡一生時光，頂多開一萬台刀、救一萬名病人，若能開發出新藥，不只能拯救曾讓他束手無策、暗夜扼腕的病人，還可以一口氣幫助數百萬、數千萬人，那份影響力遠超過單一醫師所能及。

「基礎研究到臨床應用的成功率很低，被稱為死亡之谷（death of valley），但會做新藥研究的老師，都想看見研究能實際商用，」中醫大生物醫學研究所教授、中醫大附醫外泌體中心副主任陳怡文坦言，這在過去是遙不可及的夢。加入該體系，她能實際跟刀、跟門診，理解臨床實際情況；透過長期與醫師合作研究，都能讓她的產品設計更落地。

陳怡文說，「我們在磨合，也是腦力激盪，雖然原本兩邊的人想法不太一樣，但我們都想做出對人類有益的產品。」為了困難但遠大的共同目標，他們願意放下歧異，想著，如何運用自身能力，為計畫加值，一步步實踐可能性。

中國醫體系，把醫院、學校到衍生出的生技公司，真正整合成像是一家企業的不同部門，如今的成果突破了許多人對當初一間區域醫院的想像。其實最終還是回到，一個組織，能不能讓人才實踐自己、心生嚮往，朝著同一個目標前進，才有力量。

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