修紗窗、念普渡文、幫企業做地圖 29歲小房仲連莊千萬業績王

【文●韓化宇】

早上九點，位於高雄巨蛋附近的信義房屋明華博愛店，在這裡服務的仲介王韋捷，如往常一樣，精神抖擻的手持掃把和畚箕，將店門外打掃得一塵不染，開啟新的一天。

「王媽媽，早啊！」他用宏亮的聲音，向住在隔壁的退休老師打了聲招呼。

「我家紗窗壞了，蚊子都跑進來了，可以幫我修理嗎？」「當然沒問題，今天下午方便嗎？」王韋捷爽快的答允。

修理紗窗可不簡單。破損的紗網得先拆下，用牙刷刷掉溝槽裡的灰塵，再用滾輪將新紗網塞進溝槽，最後裁掉多餘的部分，才能大功告成。

這對缺乏經驗的人來說是一項耐心活，但王韋捷卻得心應手，「如果有一天不做房仲，我大概能轉行去修紗窗吧！」他受訪時靦腆一笑，彷彿還帶著剛離校的青澀與稚氣。

入行僅5年，連莊高雄業績王

深入街巷，讓「大家第一時間想到我」

今年二十九歲的他，入行僅五年，但做生意的老練早已看不出絲毫稚嫩。

二○二三年，他年度業績首度突破千萬元，登上信義房屋在高雄的業績王；二○二四年儘管房市成長趨緩，他全年業績仍大增一四％，達到一千四百萬元，連續兩年摘下業績王的頭銜。

他沒有顯赫的學歷、出眾的外表，一頭捲髮成了他的標誌，熟識的客戶都叫他「Q毛」。和大多數年輕房仲一樣，騎著摩托車奔波於街巷之間，帶買家看房，幫屋主整理房屋，碰到忙碌的時候，深夜十一、二點才返家。

他有什麼特殊本事，能在短短五年內，連續兩年突破千萬元業績？

關鍵是，他設法成為社區的「小幫手」，不僅會修紗窗，還會念普渡文，十八般武藝樣樣精通，「成為小幫手，大家才會第一時間想到我，不管是買房子、賣房子，我都會是他們的首選，」王韋捷分享秘訣。

要成為里民的小幫手，第一步，是找機會接觸左鄰右舍，讓大家認識你。

王韋捷入行時是二○一九年，當時房市並不好，要爭取到生意，就必須比同業們更早接觸到房屋的買、賣雙方。

為此，他給自己出了一道功課：每天堅持打二十通「有效電話」或是完成六組「有效行程」，也就是不論是電話聯繫或是見面洽談，一定要接觸到一筆交易案的關係人，除了買賣雙方，還包括他們的親朋好友，以及平常會接觸到的人。

例如聽說某社區的李伯伯有賣房打算，即使見不到對方，他也會和李伯伯住家樓下的便利商店店員攀談，「簡單聊兩句也好，目的是讓屋主周遭所有的人知道，有個年輕人很積極想拜訪他。」

王韋捷會仔細留意與居民搏感情的機會，像有次發現，社區內的住戶因為屋齡較舊，紗窗經常脫落，他趕緊上網查詢如何修紗窗，練習幾次後，就跟住戶說：「紗窗壞了找我，我免費幫大家修！」

住戶聽聞當然高興，紛紛找上門，修紗窗從此變成他的副業，「我可是修過超過一百片紗窗！」王韋捷笑說，「連社區辦中元拜拜要念普渡文，也是第一個找我！」

除了服務住戶，警衛也成「情報站」

春節休假不歇息，靠勤奮攻克屋主

要和社區打好關係，不只局限住戶，就連大樓的警衛，也不能放過。

王韋捷說，很多優質的房屋因為條件太好，未透過仲介，消息一放出去就成交了，因此，房仲必須在屋主有意賣房的念頭才剛萌生時，就要趕緊和屋主接洽，才有機會爭取到生意。

而大樓警衛往往是消息最靈通的人，是大樓的「情報站」：幾樓的李先生中樂透、某戶的王小姐剛懷孕⋯⋯，這些鄰里之間的第一手訊息，他們總能迅速掌握。

為了和警衛混熟，王韋捷先和工作最乏味、負責管理大樓車道的警衛說聲：「今天很冷喔，辛苦辛苦！」觀察對方的反應，如果對方回：「不會啦，習慣了，你來拜訪客戶喔？」代表防備心不會太重，這時就可以陪他閒聊，抽根菸打發時間，熟了就會變成「線民」。

他形容，這個過程就像「偵探辦案」，透過頻繁的明查暗訪，把屋主、買家的潛在需求全部挖掘出來。

不過，就算掌握想自售的屋主，對方也不見得想給房仲機會，這時，王韋捷攻克的方法是：讓對方看見他不輕易知難而退的誠意。

他回憶，過去曾有位醫師想賣房，這棟房子價值不菲，人人都想做這筆生意。然而，他前後拜訪了十五次卻始終吃閉門羹，「我去查了資料庫，才發現我們公司總共拜訪他超過一百次！」他不服輸說，「這代表他真的很難攻克，但越是這樣，我就越想突破！」

趁著農曆新年，他決定再試一次，直接登門拜訪。敲門時，他禮貌說：「您好，我是韋捷，抱歉過年打擾您，有個小禮物想送給您，送完我就離開。」沒想到，那名醫師竟開了門，笑著說：「過年還這麼拚，你也太辛苦了吧！進來坐坐吧。」就這樣，這位曾讓房仲們屢屢碰壁的屋主終於被他說服，交易順利達成。

幫百億上市公司做客製化地圖

他拚實地考察，2年成交17筆商用案

近年企業紛紛赴高雄設廠，他也把握商業不動產的交易機會。但企業老闆們不同於一般民眾，不願花太多時間跟房仲洽談，於是，王韋捷製作一份份客製化的企畫書，將一個區域內所有適合設立分公司、興建廠房的地點，在地圖上標示出來，然後逐一分析每個地點的優缺點。

有一家資本額八百億元的上市公司，就委託他尋找高雄分公司地點，「我把它想坐落的區域內，適合設立分公司的地點全部列出來。我不是靠查詢資料庫，就是一個、一個點去考察。」靠著勤跑、勤做調查，過去兩年，他成交了高達十七筆的商用不動產。

王韋捷能成為高雄業績王，憑著就是貫徹「一勤天下無難事」的精神。只是，這個精神在過去一年房市暢旺時，已漸漸被房仲人員遺忘。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，之前房市景氣大好，房仲一接到案子，下一刻就賣出了，「機會財太好賺了，大家自然不會想到耕耘社區、耕耘客戶。」

當景氣轉差時，平日認真耕耘社區的房仲，才能在汰劣存優的競爭中存活，體會到豐收的喜悅。

王韋捷說，剛入行時，沒有完成一天的目標，例如拜訪足夠多的關係人時，會憂慮的睡不著，擔心自己是不是不夠努力。那個過程很痛苦，但時間久了，當客戶信任他、並開始回饋他的時候，就盼來了收成之日，「你會覺得越來越輕鬆。」他堅信一個最簡單的道理：「基本功扎實，業績自然水到渠成。」

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀》

紐時：川普施壓救英特爾！台積電會接手嗎？魏哲家發言透端倪

養出億萬富翁的父母怎麼教？比爾蓋茲：父親從不用情緒對付我

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲、白手起家，可望超越黃仁勳