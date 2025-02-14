老片、球賽、演唱會全搬進影廳！電影院「特典戰法」轉型抗衰退

變化，總比我們想像的更快來到。

二○二四年台灣電影票房總銷售金額為六十二億元，年衰退近兩成，更遠遠不及疫情前平均每年百億元的票房水準。

且根據文化部統計，二○一四到二四年間，國內電影院減少將近一成，至今剩下一百零九家，串流平台、出國旅遊等各種娛樂正瓜分民眾的時間，電影院仿若難抵時代變遷大浪。

但，契機，也比想像中更快發生。

過去十年，電影院減少，但是電影院中的影廳卻擴增五成之多，播映的也不再只有電影，從國內樂團五月天、流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、韓國歌手的演唱會，到世界十二強棒球錦標賽的直播，都搬進了影廳。

許多電影院，更靠著「老片重映」找到新生命。如電影《星際效應》去年重映票房達四千萬元，贏過六百多部新片。百年老牌南投戲院刻意保留的老舞台，則包裝成觀眾求婚方案，「我們戲院是靠各種不一樣的企畫，在這個時代求生存，」該戲院品牌總監蔡杰峰說。

賣互動，應援炒熱球賽轉播

「危機，是創意的催化劑！」亞太行銷數位轉型聯盟創會長高端訓觀察。

電影院的轉型，正從改變自己的定位開始。

「我們賣的不是電影，是一段美好時光，」秀泰影城董事長廖偉銘指出，電影院的優勢，其實是視聽設備及展演空間，它可以不只是放映電影的地方，終極目標是創造一個讓人願意走出家門、彼此互動、共享歡樂的場域。

光年映畫總監王鴻碩也說，觀眾進電影院是為了沉浸式娛樂，與人共享感受，不受家中雜事干擾。

最顯著的例子，包括威秀、秀泰等影城，都為了世界十二強棒球錦標賽，挪出影廳轉做現場直播。高端訓指出，傳統產業想轉型，第一步就是「嗅出趨勢，順勢而為」。

電影院只要提供空間和轉播畫面就好嗎？不！廖偉銘說，「要讓觀眾感受到，這裡與在家看轉播不一樣，可以和一群人一起為台灣隊加油，」因此，請來啦啦隊、唱應援歌曲，以及特別的套餐組合，高度還原現場，讓觀眾彷彿置身球場。

解決粉絲痛點，攻「飯圈」商機

「讓你身歷其境，解決觀眾買不到票、或排不出時間到現場的痛點，」高端訓說，傳統產業轉型第二步：想想現在的產品、服務，對消費者存在哪些痛點。

演唱會就是如此。門票秒殺或無法出國看表演，讓粉絲扼腕，反倒成為電影院業者的商機。

藉由播映各種演唱會，業者還能深入「飯圈」（編按：fan音譯為飯，飯圈指粉絲團組織），與粉絲建立關係，直接掌握其需求，量身打造「特典」，精準行銷。

「特典」源自日文「優惠」，指票券的贈品，可能是海報、小卡或徽章等。一位不具名的電影界人士指出，近年，電影圈針對如熱門動畫或韓星電影這類「粉絲向」電影，發展出一套「特典戰法」，最常見的是分週發送不同特典，驅動粉絲重複觀影，不少動畫片因此策略延長上映期。《排球少年》去年連續放映七週，累積票房近二億七千萬元，躋身台灣影史日漫電影票房第三名。

特典要讓粉絲搶著收藏，品質與獨特性是致勝點。有片商在重映吉卜力工作室經典動畫時，請知名設計師重新設計台版海報，特殊印刷技術讓海報在不同角度呈現獨特色澤，因此在社群上掀起熱烈討論。

廖偉銘觀察到，像飯店將空間轉為兒童賽車道、客房化身展場，「不要覺得飯店只能賣房間、百貨只能賣服飾鞋子，換個角度想，還能辦展或打造親子空間。」

高端訓也建議，想翻轉產業，多思考「為什麼一定要○○○，不可以×××？」

所以，為什麼電影院不可以是球場、演唱會？秀泰影城行銷處協理張珉嫻說，「只要是需要大銀幕、聲音與群眾的活動，都是我們的商機。」

只是，「這些消費者能不能變成電影院的常客，仍是未定之數，」張珉嫻坦言。

新科技也許是答案。例如科幻電影《星際效應》十週年以IMAX在全球重映，便創下票房佳績。有IMAX大銀幕的電影院，占比不到一％，卻貢獻了全球票房超過四％營收，這顯示願意追求高品質電影的觀眾正在增加。有業者甚至引進4DX體感技術，讓觀眾產生視覺以外的感官體驗。

所以，電影院會被淘汰嗎？電影《捍衛戰士：獨行俠》名言給了回答：「Maybe so, sir. But not today.（也許會吧，但不是今天！）」

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