老片、球賽、演唱會全搬進影廳！電影院「特典戰法」轉型抗衰退

變化,總比我們想像的更快來到。

二○二四年台灣電影票房總銷售金額為六十二億元,年衰退近兩成,更遠遠不及疫情前平均每年百億元的票房水準。

且根據文化部統計,二○一四到二四年間,國內電影院減少將近一成,至今剩下一百零九家,串流平台、出國旅遊等各種娛樂正瓜分民眾的時間,電影院仿若難抵時代變遷大浪。

但,契機,也比想像中更快發生。

過去十年,電影院減少,但是電影院中的影廳卻擴增五成之多,播映的也不再只有電影,從國內樂團五月天、流行天后泰勒絲(Taylor Swift)、韓國歌手的演唱會,到世界十二強棒球錦標賽的直播,都搬進了影廳。

許多電影院,更靠著「老片重映」找到新生命。如電影《星際效應》去年重映票房達四千萬元,贏過六百多部新片。百年老牌南投戲院刻意保留的老舞台,則包裝成觀眾求婚方案,「我們戲院是靠各種不一樣的企畫,在這個時代求生存,」該戲院品牌總監蔡杰峰說。

賣互動,應援炒熱球賽轉播

「危機,是創意的催化劑!」亞太行銷數位轉型聯盟創會長高端訓觀察。

電影院的轉型,正從改變自己的定位開始。

「我們賣的不是電影,是一段美好時光,」秀泰影城董事長廖偉銘指出,電影院的優勢,其實是視聽設備及展演空間,它可以不只是放映電影的地方,終極目標是創造一個讓人願意走出家門、彼此互動、共享歡樂的場域。

光年映畫總監王鴻碩也說,觀眾進電影院是為了沉浸式娛樂,與人共享感受,不受家中雜事干擾。

最顯著的例子,包括威秀、秀泰等影城,都為了世界十二強棒球錦標賽,挪出影廳轉做現場直播。高端訓指出,傳統產業想轉型,第一步就是「嗅出趨勢,順勢而為」。

電影院只要提供空間和轉播畫面就好嗎?不!廖偉銘說,「要讓觀眾感受到,這裡與在家看轉播不一樣,可以和一群人一起為台灣隊加油,」因此,請來啦啦隊、唱應援歌曲,以及特別的套餐組合,高度還原現場,讓觀眾彷彿置身球場。

解決粉絲痛點,攻「飯圈」商機

「讓你身歷其境,解決觀眾買不到票、或排不出時間到現場的痛點,」高端訓說,傳統產業轉型第二步:想想現在的產品、服務,對消費者存在哪些痛點。

演唱會就是如此。門票秒殺或無法出國看表演,讓粉絲扼腕,反倒成為電影院業者的商機。

藉由播映各種演唱會,業者還能深入「飯圈」(編按:fan音譯為飯,飯圈指粉絲團組織),與粉絲建立關係,直接掌握其需求,量身打造「特典」,精準行銷。

「特典」源自日文「優惠」,指票券的贈品,可能是海報、小卡或徽章等。一位不具名的電影界人士指出,近年,電影圈針對如熱門動畫或韓星電影這類「粉絲向」電影,發展出一套「特典戰法」,最常見的是分週發送不同特典,驅動粉絲重複觀影,不少動畫片因此策略延長上映期。《排球少年》去年連續放映七週,累積票房近二億七千萬元,躋身台灣影史日漫電影票房第三名。

特典要讓粉絲搶著收藏,品質與獨特性是致勝點。有片商在重映吉卜力工作室經典動畫時,請知名設計師重新設計台版海報,特殊印刷技術讓海報在不同角度呈現獨特色澤,因此在社群上掀起熱烈討論。

廖偉銘觀察到,像飯店將空間轉為兒童賽車道、客房化身展場,「不要覺得飯店只能賣房間、百貨只能賣服飾鞋子,換個角度想,還能辦展或打造親子空間。」

高端訓也建議,想翻轉產業,多思考「為什麼一定要○○○,不可以×××?」

所以,為什麼電影院不可以是球場、演唱會?秀泰影城行銷處協理張珉嫻說,「只要是需要大銀幕、聲音與群眾的活動,都是我們的商機。」

只是,「這些消費者能不能變成電影院的常客,仍是未定之數,」張珉嫻坦言。

新科技也許是答案。例如科幻電影《星際效應》十週年以IMAX在全球重映,便創下票房佳績。有IMAX大銀幕的電影院,占比不到一%,卻貢獻了全球票房超過四%營收,這顯示願意追求高品質電影的觀眾正在增加。有業者甚至引進4DX體感技術,讓觀眾產生視覺以外的感官體驗。

所以,電影院會被淘汰嗎?電影《捍衛戰士:獨行俠》名言給了回答:「Maybe so, sir. But not today.(也許會吧,但不是今天!)」

