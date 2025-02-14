婚變、父喪、火劫成了一道道祝福 插畫家直播助浪浪：60歲還能進化

【文●陳承璋】

插畫家李瑾倫在桌前坐定不畫畫，她打開電腦，偌大的木桌上，擺放濾掛咖啡、明信片與牛軋糖，她正要開直播叫賣商品。

她成名極早，二十八歲創作的《子兒，吐吐》，一本關於小胖豬不小心吃下木瓜子，擔心肚子長樹的插畫童書，累積近百萬冊銷量。至今，作品在數十個國家出版，並入選紐約年度作家插畫家獎。

從不習慣人群到直播賣貨

她為推廣友愛動物學習互動

從前低調的百萬插畫家，卻跑去直播帶貨，曾有粉絲反映無法接受，她自嘲：「這幾年我每年都在進化，從李瑾倫1.0已經成為3.0！」

從1.0到3.0，她見過人性、經過婚變、遇過火劫等試煉。

過去的李瑾倫在別人眼中，總是不大愛管世事，她形容自己：「我沒有很喜歡跟人互動，甚至有點不習慣人。」

她可以整週把自己關在工作室不出門，不跟任何人說一句話，「曾有政府官員約餐敘，她臨時請同事代打，只因不想交際應酬，」與她工作近十年的同事林可說。

仙人願意走進俗世，直播沒問題，寫明信片給粉絲成為日常，甚至走進學校推廣兒少友愛動物教育，連多年好友、知名插畫家幾米也直說佩服：「越成功的插畫家，越沒必要踏出去與人互動，因為在自己世界裡就能自給自足。她能改變，是真的很難得！」

轉變，都是因為貓狗。其實李瑾倫也是高雄駁二藝術特區中，許多人知道的友愛動物提倡者。她說：「與其說我照顧貓狗，回頭去看，反而是貓狗帶我探險！」她的一生，幾乎都與貓狗相關。

自二十七歲養了第一隻狗，她就無可自拔，不只創作題材驟變，她更成為少數以貓狗創作成名的插畫家，連老公都挑上獸醫師：「我曾以為當獸醫師娘很浪漫！」

然而，獸醫師娘生活竟是各種幻滅，逼她看盡動物生老病死，更看盡人性。不是養殖業者帶著傷殘動物到醫院剖腹生產，就是飼主疏於照顧，讓貓狗病入膏肓才就醫，甚至把醫院當成棄養中心。

歷經火災、夥伴背叛、婚變

危機後，看到自己的不完美

把貓狗當家人的她很難忍受，從那刻起，一個插畫家踏上改變之旅。她下定決心，要為牠們付出一生心力。

她先照顧動物醫院周遭的貓狗，爾後，為了支付開銷，並照顧更多浪浪，李瑾倫便開始開店，不只販售自己創作的貓狗主題插畫，也邀請幾米等插畫家辦展，讓客人帶寵物看畫展、喝咖啡。二○一三年開的本東倉庫，曾是南部最紅的文創文具店，一年的人流曾高達十餘萬。

店一間一間開，一度開了七家，每間店除了賣商品，員工也照顧周邊流浪貓狗，最高峰曾達近百隻。她把大多數的盈餘拿去送動物結紮、看病並推廣友愛動物教育，十餘年來，少說投入上千萬。

然而，二○二一年三月，本東倉庫發生大火，百坪木造商店連屋頂都被燒塌，裡頭高達四千萬的存貨付之一炬，她被檢方起訴公共危險罪，保險公司更向她代位求償百萬，她不只惹上官司，一把火更燒出人性險惡。

她才發現，公司因經理人財務管理不當，最後官司雖然結束，卻留下大筆負債，「原本的店只好先收，我的房子也賣掉，改成租的。」

這是她一生碰過最大的逆境，她竟說：這把火燒出我的豐盛。

當得知火燒當下，同事不是愣在現場就是抱頭大哭，她當晚卻轉身回到工作室，打開直播向粉絲解釋，並開始賣起商品，以彌補這場意外的損失。

為了生存，她向人低頭借錢籌措資金，友人不敢置信的是，深陷危機，她竟然一點都不絕望。

「當你度過危機，回過頭來，會意識到自己的不完美。」她又說：「每次的學習跟改變，會讓你成為更好的人。」是貓狗帶她經歷、看見自身不足。

她的人生第一次面對生死，是送走她所養的第一隻狗Paw。她在火葬場學會對火化爐喊：「火來了！快跑！」悲傷之中，開車剛好遇到警察臨檢，「車窗一搖下來，我就開始大哭，警察嚇到馬上放我走！」

又或者是，因為她把所有焦點都放在貓狗身上，卻長期忽略對人的感受，最後與前夫走至婚姻破碎，「大雨天，狗狗回家時，我只問了他是否幫牠撐傘，卻忘了問我前夫會不會淋濕？」婚姻少了關心互動，最終只能離婚收場。

然而，每次的痛，多年回望，卻成為祝福。

幫父親臨終前辦畫展

離別經驗讓她學會面對生死

送走貓狗的經驗，讓她學會如何好好面對死亡。在父親過世前一年，她替也是畫家的父親辦了一場畫展，他的老友一一到場看展，「那個當下，其實是知道這些老友都是為了來送別的。」

父親臨終前譫妄說胡話，她就在床畔問父親，看見什麼？父親說，看見波光粼粼的港口、過世的老友正在對他展開笑顏，她便附和，跟著父親一起神遊。

「若沒有面對生死的經驗，我可能會不知如何處理父親的譫妄，當我跟著他一起幻想，我就知道，他的死後，將去一個很美好的世界。」最終父親離世，但告別式當天，她與家人們不悲傷，因為他們早就好好道別過，相信父親是去更好的地方。他們不哭，給予祝福。

面對離婚，她自我反省，做為插畫家的她，實在太過於活在自己的創作世界、太疏離現實、太相信經理人管理財務，都是同樣的道理。「因為我只想專心創作。」她反省。

就算再怎麼難、再怎麼不願意，她也逼自己走入人群、學習與人相處。

回過頭來，她發現自己竟都是在修一堂人生的課。她說：「我相信菩薩不會讓人受苦，而是給人機會修這一生，讓出生不完美的我們，能成為更完美的人。」

倉庫大火後，即使損失慘重，隔年她仍在駁二空地上蓋起一座「無尾香蕉動物學校」，成為推廣友愛動物的教育中心，更設計課程，推廣孩童友愛動物教育。

三年來，她發現人際問題不改，就無法再擴大影響力，現在她更勤跑校園，跟小朋友互動，不僅累積四千個小朋友參與課程，學校營運項目更獲日本Good Design Award獎項。

「我從不習慣人，最後願意與人群互動，對人產生好奇。」她說：「拜託！我都六十歲了，人生還可以繼續進化改變，這不是很棒嗎？」

「當你訂目標，你去實踐的當下，每一步都充滿快樂跟愛，即便碰見困難，你去想那達成目標的場景，你又充滿希望，」李瑾倫說，她的轉變都只是以終為始，人生有定錨，是她勇敢的原因。

走過長段的崎嶇路途，克服了一萬個不想，她終於望見，真正想到達的地方。

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