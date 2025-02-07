「讓美國再次偉大」關鍵第二隻腳》拚弱美元！四阻力等著川普

【文●楊少強】

很多人只知道川普加關稅，其實他還有另一招：弱美元。它們宛如川普「讓美國再次偉大」的兩隻腳，缺一不可。

早在川普第一任期間，他就為了保護汽車等本國產業，指責美元太強，批評「中國和日本不斷誘導貨幣貶值，而美國在吃虧」。

輿論因此認為川普支持弱美元。《經濟學人》就稱，川普喜歡很多強勢的東西——強人、強勢邊界、強勢中國政策——但不喜歡強勢美元。他曾表示：「人們可能會認為我對強勢美元感到興奮，但我不會！」

這次川普回鍋白宮，從他任命的白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephan Miran），到他的副總統范斯，也都主張美元應該貶值。

這是因為一來弱美元讓美國出口品變便宜，可增加出口；二來外資錢進美國時，拿同樣的外幣可以換到更多美元，買到更多的東西，這會擴大廠商在美國的投資。

既然川普目的是美元貶值，他有哪些手段可用？

出售美元買外幣、逼聯準會降息

三手段打美元，卻可能反噬美國經濟

第一招是國際聯合干預。根據川普經濟顧問米蘭的看法，美國可以透過「海湖莊園協議」來壓低美元——就像當年「廣場協議」一樣。

一九八五年九月，當時美國雷根總統任內，美、英、法、日和西德的財政部長和央行總裁，齊聚紐約廣場飯店，他們討論如何使美元貶值，準備「進行更緊密的合作讓非美貨幣升值。」

米蘭認為，川普在實施一系列懲罰性關稅之後，「歐洲和中國等貿易夥伴變得更容易接受某種形式的貨幣協議，以換取降低關稅。」

然而，當前國際環境已和過去不同。《經濟學人》分析，若川普想在今天重演「廣場協議」——當然這次地點是紐約中央公園另一邊的川普國際酒店，「這是不太可能成功的。」

當年「廣場協議」的背景，是美國不想直接對盟友加徵關稅，於是藉由美元貶值這種間接手段，縮小美國的貿易逆差，也不會直接和盟友撕破臉。

和一九八○年代相比，美國如今的貿易夥伴更加多元、數量更多，而且不少對美國懷有敵意，願意協助美元貶值者恐怕不多。再加上川普已明擺著要對各國加關稅，他們更沒有誘因配合。

第二招，美國財政部可以自己單邊行動，出售美元來購買外幣，讓美元走貶。

但這可能很不划算。以中國為例：二○一四年至一七年，人民幣匯價疲軟，北京每年花費一兆美元——約占其國內生產毛額（GDP）三％，試圖支撐人民幣價值。

人民幣並非國際交易貨幣，中國干預就付出如此高額成本。美元是當前國際最重要的交易貨幣，美國干預的代價只會更高。

第三招，就是逼聯準會降低利率或大印鈔票。

這可能有助於美元走貶。然而，聯準會主席鮑爾不太可能照辦，因為這幾乎可以肯定將導致通膨。川普若解雇鮑爾，任用一位更聽話的聯準會主席，也將面臨鮑爾的法律訴訟。

最重要的是：市場未必會聽川普的話。

美元強弱是市場決定的，未來川普「弱美元」政策，至少有四個阻力。

外資湧入美國、非美貨幣貶值抗關稅

川普想壓低美元？市場可不這麼想

首先，由於美國通膨仍未完全平息，市場預期聯準會二○二五年可能只降息兩次，這代表美國與其他國家仍有利差。

例如當前美債殖利率逾四％，中國不到二％。這種利差將吸引外資湧入美國，美元要弱也難。

其次，川普要加關稅，證諸歷史，在他第一任期時對中國加徵關稅，後來北京放手讓人民幣貶值，抵銷了關稅衝擊。

在這次川普回鍋後，一開始他並未表態立刻加徵關稅，包括新台幣等非美貨幣曾經一度反彈。如今隨著川普開始對加、墨、中等加徵關稅，這些國家貨幣兌美元也應聲貶值，未來新台幣可能也會有類似走勢。這就充分顯示市場「川普加關稅，非美貨幣貶」的邏輯。

第三，是美國經濟獨好。國際貨幣基金（IMF）預計二○二五年美國經濟成長率二．七％，遠勝歐元區；而全球第二大經濟體中國，如今身陷房地產危機與債務泥淖，外資首選投資地仍是美國，美元想弱並不容易。

第四，弱美元可能損害美國地位。日經中文網引述三井住友銀行外匯交易集團負責人納谷巧表示，「如今（中、俄等）金磚國家討論建立共同貨幣，如果採取引導美元貶值的策略，可能會導致去美元化。」

同時，政治干預也無法違抗市場力量。當年廣場協議後，美元一開始走貶，但到了一九八○年代末，其價位又回到一九八○年初的水準。

這不是說美元在川普任內不會貶值，而是說市場有市場的邏輯。投資者也要明白這位白宮之主並不是無所不能，這才是理性的投資之道。

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