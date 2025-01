它串起台南隊打造全回收鋼杯！玉米田黑手工廠的逆轉勝

【文●陳泳丞】

沿著曾文溪畔,穿過堤岸、越過田間,眼前道路越來越窄,兩旁的草卻越來越高。在小路盡頭,有一座不起眼的鐵皮小工廠,被玉米田圍繞。

它是位在台南新復里溪埔寮的旺騰實業。它的營收不到一個億,卻接到年營收是它三萬七千倍、全球最大食品廠——雀巢的可全回收鋼杯訂單。甚至,旺騰助攻這只小鋼杯,拿下有「設計界奧斯卡」的德國iF設計大獎。

這家小工廠有什麼能耐?

22歲扛落沒家業,轉型自主設計

一天做出別人兩週樣品,奪中鋼大單

故事的主角,是這家小工廠的小頭家,今年三十五歲的黃顯智。

他的童年都在鐵工廠裡度過。八歲那年,黃顯智父親工廠成立,每回學校剛放暑假,他就已經收假,「因為要在家幫忙趕訂單,沒空出去玩。」黃顯智說。

一九九○年代,他的父親黃木權靠著正當紅的產品——代工燜燒鍋起家,年營收一度破億。他回憶,當年工廠門庭若市,客人甚至要排隊搶產能;自家工廠模具甚至一年半載都不用拆,因為產線滿檔,「就是要做個不停。」

但好光景只維持幾年。二○○五年起,隨著台灣金屬製品加工業逐漸西移,中國產品低價搶市,讓工廠營收一落千丈。「從起初衰退,變成雪崩式滑落,」黃顯智說,原本上億元的年營收,腰斬再腰斬,只剩五分之一,父親身體也出了問題。

台南一中畢業的黃顯智,雖然會念書,但從小在工廠耳濡目染,選擇就讀高雄應用科技大學模具系(現為高雄科技大學模具工程系)。一畢業,他就回家接棒扛起家業。這年,他才二十二歲。

他跟父親商量,關掉舊公司,成立旺騰,投注資源做自主設計、開發接單。從小看著產業興衰,他下定決心,要扭轉小工廠「技術不值錢、只賺代工費」的命運。

他砸錢架構公司網站,找人下網路關鍵字廣告,新公司成立第一年,就燒掉上百萬元做曝光行銷,幾乎等同工廠當時整年獲利。

此外,為了拚知名度、建立技術力,別人嫌量少、麻煩的訂單,黃顯智幾乎來者不拒。

二○一三年底,它終於等到機會上門。

中鋼當時委託金屬工業研究發展中心,代覓可用鈦金屬料製作民生品的廠商。鈦雖然重量輕、不生鏽,但因材質太硬難加工,動輒損壞模具,問了半年,沒有廠商要接單。

沒想到,一家沒沒無名聞的田間小工廠頭家,願意試試看。

當時金屬中心帶著一塊A4紙大小的鈦金屬片來叩門。黃顯智看了就說,「等一下,我馬上試試看!」幾小時後,他就用現成的模具打樣出一個碗,讓對方帶回家。金屬中心的博士級專家曾婉如驚訝,一般打樣通常要耗時兩週,但旺騰當天就交件,讓她印象深刻。一只打樣的碗,讓中鋼把五十萬個鈦杯訂單交給他,總價值超過一億元。

好口碑吸引雀巢、成大產學合作上門

挑戰量產全回收咖啡杯,翻轉宿命

他一邊蹲馬步練功,另一邊,大環境也幫了他一把。美中貿易戰、疫情,讓訂單回流。因為鈦杯建立的知名度,替他招來美國客戶little.b的高單價餐具、國產鈦安純鈦餐具、品牌小家電等客戶。

去年,旺騰營收終於快追上父親顛峰時期的營收規模,達到九千萬元,加上他有設計與模具開發能力,淨利率成長到二○%,比過往代工一般的鍋碗瓢盆,淨利率僅五%至八%,多了近三倍。

此時,因為跟中鋼合作建立的口碑,讓雀巢與成大找上門。

二○二三年,台灣雀巢準備慶祝在台成立四十週年,找上台南成大工業設計系產學合作,打算用永續理念設計產品,並真正可以商業化。

雀巢與成大經過一個月密集的工作坊,與學生溝通產品理念、咖啡特性後,共有橫跨九個學院、共四十多個學生組隊提案競賽。最後,大二工設系學生的設計出線。他們決定打造一個不鏽鋼、包括塑料上蓋都可全回收的攜帶式咖啡杯。

紙上設計相對簡單,要落實到生產製造、變成商品,又是另一大難題。尤其,這個產品既要可以全回收做到永續,還要融入台南建城四百年、在地文化元素。成大起初也是四處碰壁,找不到人願意開發生產,最終經過中鋼轉介,才找到旺騰。

當時,學生帶著一張不鏽鋼杯設計透視圖就找上門,黃顯智原本很猶豫,但想到自己的初衷,是想扭轉一直以來「台灣打樣,國外量產」的困境,要想辦法把訂單留在台灣,就咬牙接受。

然而,產品從設計到落地,現實衝擊接踵而來。

一般手沖壺,有細長、鵝頸般的出水口,學生設計的這個可攜式手沖咖啡杯,只有一個鳥嘴狀出口;不但要精準控制出水量、保持一個完美的「水流線」、不能亂滴、感覺像在流口水,雀巢為了避免「走味的咖啡」,還要求九十秒內要把水沖完。

設計圖改十幾次、工序多八倍

他到處找協力廠「想大家一起衝一把」

「我們第一版設計,足足要沖六分鐘⋯⋯,」成大工設系助理教授陳贊仁說,光是塑膠蓋的出水口,三方討論、變更設計就超過十幾次。

再者,杯子的金屬咖啡濾網孔徑僅○.三五毫米,是一般茶葉濾網的三分之一,這完全超過旺騰沖壓製程的極限,硬要沖壓,濾網就會碎掉,無奈黃顯智只好變更製程,改用科技業在用的精密蝕刻製程。

當年旺騰製作中鋼的鈦杯,工序僅十道,但這個小鋼杯,除了塑膠射出,還有矽膠、電解、噴砂、雷射雕刻⋯⋯等繁複製程,工序多達九十道。光靠旺騰,無法完成,黃顯智只好到處去拉人幫忙。

結果當然是吃了不少閉門羹。「有人聽到這種國際大廠訂單,還反過來勸退我,說大廠要求繁瑣又麻煩,」黃顯智大笑。

台南在地塑膠射出廠宏陽實業業務主管楊景雯直白說,業者不愛接這種產學合作案,看來巧妙的設計,其實對工廠端來說,是很難生產的燙手山芋。

但黃顯智跟其他協力廠商拍胸脯保證:開模、打樣所有費用,旺騰一肩扛!「我當時想要大家一起衝一把!挑戰台灣傳統金屬加工產業過去不可能高攀的合作對象⋯⋯,」黃顯智說。

串聯八家供應商,台南隊成軍

自信技術「只要努力,我們可以的!」

「看到他的認真,姐姐願意挺他啦,」同為傳產二代的楊景雯說。於是,一家拉一家,旺騰串起八家供應商,其中四家——包含旺騰、宏陽、矽膠廠矜輝實業,以及電解廠鍵福企業,都已是二代接班;連成立已經三十三年的烤漆老廠山銘實業,也跳下來支援。一支在地台南隊成軍。

負責設計案領頭的學生王薇淳說,平時因為要上課,只能下課後做案子,與黃顯智討論最新的變更設計狀況,「改到晚上十一點是常有的事。」

但黃顯智把吃苦當吃補,連續四個多月沒有週末、都在工廠裡待命,深夜一、兩點才下班。有時改到天亮,他就直奔老師傅的噴砂廠門口,躡手躡腳把樣品掛在鐵門上,等到七、八點天亮以後,才敢電話通知對方樣品已送達。「不然把老師傅吵醒,他會生氣罵人,」黃顯智說。

二○二三年十一月,雀巢在台北舉行四十週年感恩餐會,邀請成大師生與旺騰出席,見證產品發布。那天,一年四季只穿工廠Polo衫的黃顯智,難得穿上了西裝。

台灣雀巢永續主管蔡惠蓮說,首批五千個杯子一推出,立即售罄,包括客戶、協力廠商爭相下訂,雀巢也推廣給更多企業,以永續這個議題,用品牌帶頭產學合作,進而拉動本地產業技術升級的模式,把大家串起來。現在旺騰也接到來自各方的合作洽詢。

「沒有創新就沒有未來,Without innovation, there is no future」,打開旺騰公司網站,這是第一行映入眼簾的字;同樣的標語,在旺騰工廠中也隨處可見。

「台灣人技術很好,只要努力,我們可以的,」黃顯智說。

這是一間規模僅二十六人、年營收不到億元的田邊傳產小工廠,他們沒有因為小,就怯於創新、不敢挑戰,而是勇於夢想更大的未來。

※更多精彩報導,詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載,未經同意禁止轉載。

延伸閱讀》

下一個世代危機?友誼消失、社交退縮⋯為何男性陷入孤獨風險大增

這5種人,不一定適合「提早退休」⋯

6萬人追蹤研究:每天做好這件事,比睡滿8小時更能降低近半死亡風險!