財務長返鄉「科技養鵝」成最速神農！鵝鄉之子告白：我對這裡有責任

【文●游羽棠】

一月初，總統賴清德親自頒發，被譽為台灣農業界奧斯卡的十大神農獎，每兩年一次，全台逾五十萬位農民僅選出十人。

多數獲獎者投入農業數十年，傾注一生研究耕種、飼養技術，退休時才能笑納肯定——卻有一名獲獎者，從他開始以農為業，到靠著養鵝拿到神農獎，只花了短短六年。

這位最速神農獎得主，是四十八歲的向天歌創新農業執行長蔡英地。

曾是執業會計師的他，擔任過上市記憶體大廠創見中國區財務總監。六年前，他還穿著西裝，為跨國科技廠掌管億來億去的投資、精算財務操作；如今他穿著防水夾克，即使改養著每隻售價僅六百元的鵝，都有一套不賠錢的商業模式。

App管鵝舍、加裝太陽能板

用智慧農業取代看天吃飯

出生、成長於養鵝重鎮雲林四湖，他中年返鄉，打造專利密閉式鵝舍，降低禽流感風險，比起戶外型鵝場育成率高出一成，售鵝收益更豐。也因為每棟鵝舍屋頂都有太陽能板，以發電收入確保穩定現金流。

鵝舍內部還裝設許多感測裝置，他每天只要花三小時在現場照顧，其他時間靠手機App遠端監控，一個人就能管理數千隻鵝，光是一座鵝舍，就能為它每年帶來百萬營收。

蔡英地不把雞蛋放在同一個籃子，他以高昂代價斥資千萬，在鵝舍屋頂裝上太陽能板，為的就是，實測僅七年就回本。「企業經營的角度，它（太陽能發電收入）沒有應收帳款，也沒有庫存風險啊！」

他坦言，投入智慧農業，是抱著人定勝天的概念，「我也一直思考風險，早就算過最糟的狀況。」談起數字的蔡英地，盡顯財務長本色，他攤出明確數字解釋，即使養殖不順，在當時簽訂的躉購費率下，二十年綠電收入剛好打平鵝舍費用，「我頂多損失時間，不會扛一屁股債，但我賭這件事成功，能開創一個新方式。」

但讓他拿下神農獎的關鍵是，「不只自己好，還願意與其他農民分享這模式，對整個產業有正向幫助。」農業部農民輔導司副司長陳怡任解釋。

這兩年，蔡英地以自有鵝舍證明該營運模式可行，他開始媒合家有閒置農地的老農，與有意投入的青農，由向天歌協助興建鵝舍、導入營運模式，即使沒有養過鵝，甚至沒有從事過農業的人，都能上手。

從禽流感看到供給缺口

設品牌、工廠，拓展新通路

從零開始，向天歌營運四座鵝舍、飼養逾萬隻鵝，還發展出自有品牌鵝舖子，販售冷凍即食鵝肉，二○二四年營收約三千萬元，年成長率五成。

「二○一四、一五有嚴重禽流感，八成鵝隻被撲殺，供給不及。」蔡英地解釋，鵝產業年產值約二十億元，規模不到白肉雞產業的一成。也因此，大成、卜蜂等上市農畜集團沒興趣切入，這產業以小農為主，從飼養到產銷都很傳統。面對禽流感，只得以撲殺防疫。

原先每年產量將近六百萬隻鵝，街頭鵝肉店林立，禽流感後大減，即使鵝農努力復養，隔年數量僅疫前一半

當時年約四十歲的蔡英地，苦於父母年紀越來越大，想找出一門生意，能陪在父母身邊，收入又不遜於高階經理人。看著養大他們一家子的鵝肉產業面臨龐大供給缺口，他意識到，這正是切入機會。

「農業正面臨轉折點，」蔡英地分析，氣候變遷導致疫病叢生，人口老化也讓管理不易，原本仰賴經驗法則、人力密集的養殖模式受挑戰，但既有鵝農很難拋下過往做法，「這是採用新模式的機會。」

他成立向天歌，以財務專業設計一整套支援系統，確保他的返鄉養鵝大計成功。除了最重要的養殖模式創新，即使不幸遭遇禽流感，鵝隻全滅，依然有收入。「我不想把成敗只寄託在養殖上，就要有協力機制去支撐，」蔡英地直言。

傳統鵝農一心以最少投資、最簡人力來養鵝，只靠著賣鵝賺錢。但，向天歌的模式從一開始就只把養鵝當成其中一環，就連周邊資源也能變現。

首先，養鵝最大的風險就是禽流感，返鄉前三年，蔡英地一個人住在鵝舍，觀察鵝隻生態，也勤讀論文，跑遍大學、研究機構請益，顛覆傳統農民認定鵝隻只能露天飼養，蓋出台灣第一座密閉式鵝舍。

運作至今，它的鵝舍已經五年沒再爆發禽流感，令同業稱羨。即便如此，他依然持續投保禽流感保單，萬一染疫撲殺，加上政府補助，也能拿到損失金額的八成，做為補償。

甚至蔡英地開創新模式，為這產業拓展新通路。台灣九成鵝隻銷往餐廳，缺乏零售通路，疫情間鵝隻滯銷，只得退回產地撲殺。蔡英地因此於二○二一年開創品牌鵝舖子，投資五百萬設工廠，開發冷凍即食鵝肉，電商銷售，專攻小家庭市場，「我要確保有自己的機制處理鵝，」他解釋。

從財務思考發展新商模

「想接住每個回來的青農」

「阿地（蔡英地綽號）跟一般農民最大的不同，是他懂得系統思考。」認識蔡英地超過二十年的台南大學行政管理學系教授吳宗憲，援引管理學大師彼得．聖吉（Peter Senge）的理論解釋，蔡英地養鵝不只憑一股熱情，而是盤點背後政治、經濟、社會因素，釐清整個系統有哪些支持點，「他把每個環節搞清楚，思考能怎麼促成商業模式、長久做下去？」比起承接祖傳做法的農民，更具備適應當代變化的能力。

這體現在：向天歌成立時，禽流感對鵝產業的衝擊仍在，農業部投入大筆預算補助密閉式鵝舍，蔡英地把握了機會。近年綠電需求孔急，經濟部鼓勵農電共生，雖然附帶太陽能板的鵝舍造價高昂，但打聽就會發現，貸款成數能高達九成。

「來自之前的歷練，這套模式的財務思考、操作其實是非常強的，」蔡英地坦言，深知模式開創不容易，讓他想分享給更多有意從農的年輕人。

在蔡英地的媒合下，擁有閒置土地的老農，能獲得比種電業者給的更高的租金；有意願的青農能快速入門，協助興建模組化鵝舍、導入飼養技術，還分享申請各式文件所需經驗；蔡英地則與青農合建太陽能發電設備，分享獲利。

種植蔬菜瓜果近十年的青農吳家禎，雖然沒有養殖經驗，看著蔡英地的模式成功，讓他想擺脫農業看天吃飯宿命，投入合作。

「阿地的育成率比傳統好很多，還有太陽能收入能支持養鵝，比較安心，」吳家禎說，目前他的鵝舍正在跑行政程序，他每天花兩小時，先在向天歌鵝舍工作，熟悉養殖模式，也兼顧原本的蔬菜生意。

談起這樁合作，蔡英地難掩興奮，也強調向天歌模式的重點在於媒合，而不是找一堆人幫他打工。「這是我最想看到的，用這套東西接住每一個選擇回來的青農，這對我的吸引力遠大於財力啊！」

為什麼擁有珍貴的發財工具，卻願意與眾人共享？採訪過程中，口才便給的蔡英地突然語塞，略帶害羞的說，「我一直覺得，我對這個地方、這群人是有責任的。」

他回憶，從小就是這座沿海村落最會念書的小孩，背負全村期望，到台北參加高中聯招，「你很難想像，我考高中那天，有十幾個人陪考，」蔡英地細數，不只父母、姑姑，就連鄰居家長大成人、在台北工作的哥哥姊姊都受託陪考，一行人浩浩蕩蕩，引人側目。但這份溫暖從此留在他的心裡，「那是一種……你能有一點點成就，絕對不只有你的努力。」

時光流轉，那個十六歲就乘載著眾人期望，負笈離家的少年，帶著三十年來在台北求學、赴中國工作開拓的視野與積累，回到雲林四湖。這位新科神農，正摩拳擦掌，要帶給這座養鵝之鄉更多發展想像。

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