電影院景氣冷 它卻更吸金！IMAX怎讓星際效應10年後又暴紅

【文●吳美欣】

經典科幻電影《星際效應》十週年重映，寫下IMAX重映全球票房最高紀錄，背後大贏家IMAX，在二○二四年十二月，股價創七年來新高。

「IMAX已成為票房保證，」《華爾街日報》指出，全球電影票房疫後就持續下滑，可是願意觀賞高品質電影的人卻越來越多。雖然這樣高畫質的大螢幕，在全球占比還不到一％，卻貢獻全球票房逾四％的營收，達約九億美元。

到二○二五年，該公司更有機會大爆發，因為總計有十四部以這間公司攝影機拍攝的作品將上映，這數字是歷年最高紀錄，有望創下有史以來最高的IMAX電影票房。

拍生態紀錄片起家後進化

從分潤到出租攝影機都能賺

可是，這家從拍自然生態紀錄片起家的公司，憑什麼能在全球電影市場不振之際，仍發光發熱？

其執行長葛爾方德（Richard Gelfond）曾對外指出，商業模式要保持彈性並不斷嘗試，最好能考慮第二套、第三套模式。事實上，它就透過服務不同客戶，摸索出各種新的獲利機會。

打開這間公司的財報，營收管道主要來自兩大業務：內容分潤、技術產品與服務（出售、出租、維修等），分別貢獻約三成多與六成多的營收，而毛利率均超過五成。

然而，內容分潤成長最快，相較於二○二○年，二四年營收可望成長逾兩倍。

什麼是「內容分潤」？就是當你掏錢購買IMAX電影時，收入有一部分會流入電影製作公司、一部分流入戲院、另一部分會流到這間公司的口袋。

通路為王，戲院老闆就是老大，為什麼他們還要跟另一家公司分潤？原因在於，因為建置他們的高畫質影廳，並不容易，甚至需要投資達數百萬美元，但IMAX公司跟戲院老闆說：他們不向電影院收取安裝費，而改為抽成。

既然有公司願出錢出力協助，電影票價又相對高，戲院老闆只會賺更多，百利無一害，他們就願意點頭答應分潤。目前每部電影依照票房，IMAX會向電影院抽兩成，也長出了全新的商業模式。

此外，他們還會向電影製作公司從票房收入抽成約一二．五％。可是，製作公司為什麼也願意讓他們分潤？

首先，它能夠提供製作公司一條龍的技術支援，從攝影機、後製優化，到放映管道。假設有一位製片人想要拍攝IMAX電影，需要向它租借器材、後製優化影片規格，再到其影廳放映。

因此他們在高畫質影片的地位相當鞏固。換句話說，如果沒有他們的支援，就無法拍成這樣的電影，到這類影廳放映。

不過光靠這些，還不足以讓他們掌握電影製作市場的話語權，他們另一個特色，就是對客戶進行不同層次的服務。

拍攝IMAX電影，需要使用到全球僅八台的特殊攝影機，每台重達約二百七十公斤，需要特殊支撐架，才能移動，還會發出巨大噪音，得有專人在旁全程協助，才有辦法拍攝。

合作大導演奠定地位

也拍演唱會、奧運分散風險

由於攝影機稀缺，製作成本也高，他們會慎選、評估合作對象，而對象也多是票房保證的「大片」導演，如與《星際效應》的克里斯多福．諾蘭、《沙丘》的丹尼．維勒納夫等深度合作，確保作品叫好又叫座。

「如果你的電影被選為在IMAX上放映，這對你的電影票房收入來說是一個巨大的加分，」加拿大導演利普夫斯基（Zach Lipovsky）說，「每個電影製片人都會想要，但它實際上掌握在該公司手中，他們可以選擇對自己與製片商一樣有利的電影。」

透過和這些具有指標意義的大導演合作，奠定他們的業界名聲。不過，如果其他導演也想拍出能在該公司影廳放映的電影，他們也能提供服務。

除了提供較為輕便的數位攝影機，該公司還有一個秘密武器：數位原底翻版（DMR，Digital Media Remastering）技術，縱使沒有辦法全程用他們的攝影機拍攝，也可以透過後製，轉成IMAX高畫質規格，不過該公司也會向製作公司收取一次性費用，並在上映後與電影院分潤。

該公司還有一個挑戰，就是當電影市場不景氣或大片不賣座時，易受到牽連。因此，他們近來把觸角延伸到演唱會、紀錄片等，擴大不同類型的影片，分散風險，降低市場衝擊。

例如，當紅明星泰勒絲舉辦時代巡迴演唱會，就已搬上IMAX螢幕；該公司也參與修復皇后樂團於蒙特婁的傳奇性表演，創下其演唱會電影獨家放映以來最好的首週末票房；二○二四年，還把巴黎奧運開幕式搬上電影院直播，運用其技術，讓觀眾身歷其境。

不過隨著大家對觀影要求提高，競爭對手也冒出頭，如韓國公司CJ 4DPLEX開發的4DX體感技術，觀眾可以感受到震動、水氣、香味，開發除了視覺以外的感官體驗，但目前營收仍遠遠落後。

這故事告訴我們：不要以為靠一招就能打天下。當時局變化快速，你必須更靈活的找出商業機會，才能在市場裡站得更穩，還活得更好。

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