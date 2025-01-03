不只科技業 做零食也拚「短鏈」！台灣百事讓700塊田長出國產洋芋片

【文●游羽棠】

時序來到一月，台灣最大的稻米糧倉嘉南平原正是冬季裏作期，農田大規模休耕，田間卻有一群台大碩士團與新科技農民正忙碌著，照料農田裡冒出的綠色新芽。

「這是專門做洋芋片的馬鈴薯啦！種卡久，但讓我多一期收入，」農民停下手邊農事熱情解釋，附近村莊有許多和他一樣的水稻農，每年冬季休耕期，會靠馬鈴薯賺外快，「一開始都是小面積，後來大家有賺到錢，把消息散播出去，就越種越多。」

這是百事食品與數十位農民合作、耕耘七百塊馬鈴薯田的縮影，其背後卻代表一個全球性品牌在地化種植與生產一貫化的新趨勢。

百事是全球第二大食品業者，也是台灣休閒食品龍頭，每年光是旗下樂事洋芋片的銷售量，就能環繞台灣九圈。以往，這些洋芋片原料多數來自美國。

但它現在找台大碩士組成農業團隊，走遍全台在地生產，以流利台語與農民搏感情，也用最新英文研究解決洋芋片專用馬鈴薯的種植難題。

如今，台灣樂事洋芋片善用台灣冬季裏作能種馬鈴薯的優勢，約五成採用在地馬鈴薯製作，其餘季節則靠進口供應。台灣百事食品總經理陳世偉證實，這是明確的發展趨勢，「我們對本土供應量的期望是要越來越多。」

因高運價、極端氣候、減碳

它打散供應鏈，做在地生產

為什麼來自美國的食品巨頭，賣的也是舶來品洋芋片，卻成為台灣唯一直接、大規模與農民契作的第一大？

很長時間，樂事在容易取得大片土地、適合馬鈴薯生長的溫帶地區，例如：中國、巴西等營運自家農場，確保原料供應。缺乏前述條件的台灣，則是進口、在地購買並行。

然而，過去量大價平的美國馬鈴薯，開始因為氣候異常減產，又遇疫情導致塞港，運費飆漲，每公斤直逼三十元，竟比台灣馬鈴薯貴上五成。

台灣並非個案，這促使百事檢視它龐大的供應體系，接著，就如同科技業曾經的抉擇——它打散供應鏈，開始培養在地供應能力。

百事食品董事長暨執行長龍嘉德（Ramon Laguarta）受訪時坦言，「具彈性的食品系統，對我們的業務推動至關重要。」 他舉例，為了減少碳足跡，也打造能永續運作的農業體系，該公司直接與更多農民合作，透過分享農業知識和種植方法，提高利潤和產量。

二十年前，百事在台灣設廠炸洋芋片，開啟在地採購。隨著前述大環境變化，它不只跟盤商採購，還進一步直接找上農民契作，近兩年，使用國產馬鈴薯製成的樂事洋芋片，已穩定達到五成。

以往百事是向馬鈴薯盤商採購，能省下不少功夫，為什麼要捨近求遠，自建農業團隊，踏遍全台七百塊農田，一個一個說服農民，直接簽約契作？

「盤商賣的是鮮食馬鈴薯，我們種大西洋種，這是最適合做成洋芋片的馬鈴薯。」陳世偉解釋，鮮食馬鈴薯水分太多，炸成洋芋片費時，成品分量也比大西洋種更少。

然而，大西洋種只能用於加工，且百事是唯一買主。鮮食種適合料理，也可以加工，市場流通性更佳，盤商更有意願投入。

百事想使用屬意品種，只砸錢採購還不夠，想在耕地破碎、氣候炎熱的台灣建立自家馬鈴薯供應鏈，得先突破搶地、搶人的難關——這促使它走出辦公室，組農業團隊專跑嘉南平原，理解、打動農民。

第一個難關是「搶地」。

台灣多數專業農民收入來自水稻，種植排程以水稻為重，一旦馬鈴薯長得比預期更慢，就會拖到下一期水稻播種時間。「農民會心慌啊，就想趕快把農地要回去，也會影響明年合作意願，」主導農業團隊的台灣百事農業原料經理吳哲宇解釋。

搶地》科技化育種抗病蟲害

建示範農場，推友善耕作

在時間壓力下，農民種植馬鈴薯的誘因本就不高，百事屬意的大西洋種，所需種植期又比常見的鮮食種多了二十天。

「馬鈴薯比較怕水，萬一有個比較大的降雨，收成量可能就去了一半，」已經與百事合作五年的青農江亞倫坦言，面對可能血本無歸的風險，農民意願更低落。

種種現實考量，都是契作阻礙。吳哲宇知道，比起費盡唇舌勸說，讓農民看到合作的好處，更有說服力。

此外，台灣的馬鈴薯產業一直有個痛點，就是種薯健康度太低。農業部曾發表研究報告，市面上流通的健康種薯僅約三成，更讓收成量不佳。

這正是百事的勝場。多年來，它在全世界逾六十個國家種植馬鈴薯，不只累積培育種薯的豐富經驗，還有先進的種植觀念，維持種薯健康。

所以，百事的模式不只是找農民契作，而是設植物工廠，培養種薯，還能由植物醫師到田間看診、解決病蟲害。

「外面拿的種薯不穩定，每年像在賭博，」江亞倫回想，拿到好的種薯就賺錢，不好的就可能虧錢，「跟百事合作最大的好處就是種薯滿穩定的。」

台灣百事也引進更好的田間管理，它正在興建第一座示範農場，引入滴灌系統、使用有機肥，以身作則，推動更友善環境的種植方法。

「種久了，同一塊地的收成明顯下降，」吳哲宇認為，養地力很難立竿見影，它與志同道合的農民簽了五年長約，由百事出資買設備、國外專家來台輔導，想在環境永續的前提下，提升單位面積產量。

搶人》穩定收購價吸引農民

採購成本高，卻是正向循環

另一個難關是「搶人」。

多年來，其他的台灣洋芋片大廠都是跟盤商做生意，指定品種、規格後，再由盤商去找農民契作。百事既然決定打通農田到工廠的一條龍模式，吳哲宇坦言，從此與盤商變對手，「開始競爭這些農民。」

一場搶人大作戰在田間展開，百事原料部門要開始下鄉巡田，隨時接聽這群農民的疑難雜症，就連財務部門也要開始精算如何制定收購價，才能符合成本，又對農民有吸引力？

與百事合作長達十年的農民私下表示，最大誘因還是收購價優於盤商，甚至某一年遭遇霸王級寒流時，百事主動給予農損補貼，「記到現在啊，很佛心。」但，「直接找農民契作，比跟盤商採購貴了四成。」陳世偉坦言，盤商把大顆馬鈴薯賣往菜市場、中小型加工；但百事契作是全部收購，採購成本較高。

為了確保供貨穩定，許多有形、隱形成本卻接踵而來，如何權衡利弊？

陳世偉直言，「我願意付出成本，是為了所有東西都要穩定，」消費者持續埋單、讓它成為龍頭品牌，甚至產品定價能比同業高，都是奠基於品質。比起便宜治百病，他更想確保不出錯。

「它是成本嗎？我倒覺得是正向循環的一部分，」陳世偉認為，既已付出成本與人力，更應與消費者溝通，這包洋芋片能帶來哪些附加價值？與競品有何區隔？

二○二四年，百事以台灣馬鈴薯短鏈優勢，推出無添加鹽洋芋片，訴求新鮮就要吃原味；同時也趁著國產馬鈴薯季節，把數款經典產品標上台灣馬鈴薯圖案，銷量竟比它的新品平均銷量還高。

「這些付出一定值得，」一名本土零食同業主管認同，百事率先推出標榜使用國產馬鈴薯的產品，「每次推新品，都是加深品牌形象，」長久下來，消費者眼中的樂事不再只是洋芋片霸主，會逐漸長出本土、友善環境等標籤，在市場上占據更多位置。也讓一群三、四十歲的青農思維有別於上一代，跟上世界趨勢，變身科技農，在台灣種出成本、品質不輸土地大、氣候條件佳的巴西、內蒙古馬鈴薯。

這同時也是全球性大轉變，不只工業產品有地緣政治、高運價、減碳壓力，全球在地化的短鏈風潮也吹進農業，搭上這場新趨勢的列車，不僅讓品牌業者、供應商、消費者都能感受到價值，也讓台灣農業、農民衍生出新的發展機會。

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