瑞音》抗噪功能比AirPods還強 它練功五年逆襲助聽市場

【文●何佩珊】

「他說，你們做音效，跨聲學最有機會。」台灣IC大廠瑞昱創辦人、弘憶國際董事長葉佳紋表示，五年前在台大前校長楊泮池大力鼓吹下，集團開始投入助聽產品開發，終於在五年後，看到隧道盡頭的亮光。

晶片刻好了，拜訪客戶卻沒人理

它多做一步，找聲學專家揪出痛點

瑞昱集團旗下主攻AI音訊晶片解決方案的瑞音生技，現在已經成功打入國際一線耳機大廠的非處方（OTC）助聽器供應鏈，預計二○二五年開始出貨。

這一路走來並不容易。葉佳紋直言，一開始他們的想法其實很簡單，就是賣IC，卻沒料到，晶片刻出來了，拜訪客戶卻屢吃閉門羹。

畢竟，當時美國OTC助聽器法案還未正式上路，蘋果也還未在AirPods加入助聽功能。市場對於耳機變身助聽器的想法，仍充滿疑問。

「沒人理我，好，我幫你做，做到你相信為止。」葉佳紋表示，他們等於是被逼著往前再多做一步。

於是，他先在弘憶國際內部啟動聲學專案，並於二○二三年正式成立瑞音生技。

瑞音生技總經理劉彥輝表示，他們對這家公司的定位，就是扮演一個軍火商，重點是要讓品牌客戶知道，他們能夠提供的不只有晶片，也包括相關的聲學應用，如AI聽力檢測、耳道量測、聽力補償功能等，都可以幫客戶做到。

葉佳紋形容，做晶片就像是在蓋大樓，而瑞音的任務就是要連大樓裡面的管線，都先幫客戶規畫和拉好。

所以他雖形容公司過去這幾年都在「賣鴨蛋」，沒有業績進帳，團隊卻一點都沒閒著。除了內部既有熟悉IC產業的同仁，他們也陸續從外部招募AI研發人員和聲學專家，如瑞音生技行銷副總經理張秀雯，本身是生醫工程專業背景，也曾於馬偕醫學院聽力暨語言治療學系擔任副教授，是一名專業的聽力師。

瑞音生技協理黃鐘翊表示，張秀雯在這個產業有多年經驗，他很清楚助聽器使用者會遇到的痛點，對於解決方案的開發帶來很大加分。

此外，他們也找上陽明交大產學合作，並與榮總合作臨床測試。

而當二○二四年九月，蘋果在發表會上宣布，AirPods Pro 2將會透過軟體更新，新增主動聽力保護及臨床等級助聽功能後，就像是為他們補上了缺少的東風。

因為在蘋果發表之後，瑞音基本上只需要跟客戶證明一件事：「我們比蘋果還要好。」

劉彥輝舉例，消費者如果要用AirPods測量聽力，一個必要條件，是得先找到安靜的地方。但瑞音的主動抗噪技術，可以容忍比一般要求高出二十分貝的環境音。他們曾經在人來人往的展場中，實際做過測試，同樣能做到醫療級檢測結果。

葉佳紋認為，就像是現在的耳機，基本上都必須具備主動抗噪功能，未來具備助聽器功能的耳機，也將成為新一代市場主流。「所有人現在都在找這樣的solution（解決方案）。」他表示客戶態度明顯比過去更加積極。

瞄準輕、中度聽損用戶

電力雖無法全天使用，仍有客戶埋單

業內人士指出，受限於瑞昱採用的晶片製程與架構設計，目前瑞音提供的助聽解決方案，最多只能維持六至七小時電力，無法滿足專業助聽器大廠對全天候使用的期待，這是他們目前在市場上競爭的一項弱點。

黃鐘翊不否認，過去與客戶接觸時，經常會面臨這方面的質疑，但他也說，就如同AirPods提供的助聽功能，大約只能撐四到六小時一樣，這些消費性耳機廠鎖定的，主要都是輕度和中度聽損族群，沒有時時配戴的必要，因此目前的電力耐久度已經夠用，也開始有客戶埋單。

「我們認為我們的方法是可以解决八○％的人的需求。」他說。

葉佳紋表示，不同於十年前創辦瑞雲，進軍電視棒市場，最終因為消費者的痛點不夠強烈，他們本身產品的技術門檻也不夠高，最終黯淡收場；這次他再次創業成立瑞音，不僅目標市場的需求明確，也掌握獨家專利技術。他很樂觀：「如果全世界的耳機公司都是我們客戶的話，就是做不完的生意。」

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