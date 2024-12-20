王品21品牌火速上架foodpanda！App會員近480萬 為何加碼拚外送

【文●程倚華】

台灣餐飲龍頭集團王品，為什麼在成本高漲的通膨年代，還要加倍布局往往會墊高成本的外送市場？

二○二四年第四季，王品重新「復合」外送平台foodpanda，將旗下二十一個品牌、共三百一十四間餐廳一口氣上架。第一波上架餐廳數，是二○年在另一外送平台上架時的逾兩倍，且從完成簽約到全數上架，只花了短短一個月。

「其實只花了二十個工作天！」一路參與此合作案的foodpanda商務總監簡紫涵說，大規模且快速執行上線，也是他們在台灣經歷過最複雜的專案。

過往，許多餐飲集團和外送平台合作，一部分原因是為了彌補本身的數位布局不足。

有業界第一的App會員數

它要再爭客人的另一個口袋

但，王品早在二○年便啟動數位轉型，推出新版「王品瘋美食」App。如今會員數已累計達四百八十萬，且年活躍用戶逾六成，會員貢獻整體營收五成以上。種種成績指標，都已是餐飲界之最，為何還要大力加碼外送？

首先，是看重外送能讓他們更深入理解原本相對不熟悉的年輕客群。

目前，王品的App會員，三十至四十九歲占比近五成，這跟王品大部分是體驗型、聚會型餐廳有關，如果家庭或一群人吃飯，通常由較年長者結帳，因此也讓他們手上的消費者數據以青壯年為主。

但，在foodpanda平台上選購王品的消費者則以二十至四十歲為大宗，多了在實體餐廳藏身用餐人群中「隱形」的二十至二十九歲族群。「這會讓我們知道，當年輕人要消費的時候，我們要怎麼服務到他。」王品集團整合企劃部總監常自助分析。

而且，外送能爭取到消費者不同的餐飲預算，是重要的開源管道。

相較餐廳內用多半是親友聚餐，外送會有較多商務或個人用餐需求，「這也是不同的預算口袋。」常自助表示，外送與內用的消費者輪廓大不同，要持續擴大消費客群，就必須深耕外送市場，「這會是集團的成長動能之一。」

同時，透過foodpanda數據追蹤系統，能整合廣告成效、客群分析、營運指標等十多個系統的消費分析數據，再回過頭協助王品改良菜單，調整營運。

舉例來說，透過這一套系統，王品與foodpanda觀察到，旗下品田牧場的香酥豬排咖哩丼雖然在內用時不是主打商品，但外送平台上的消費者更偏好炸物，因此將菜單的排序向上移動，帶動該品項銷售較調整前成長三倍。

或是像夏慕尼、就饗鐵板燒菜單上的櫻花蝦炒飯、金沙豆腐，在內用情境僅是配菜，但卻很符合外送消費者需求，可調整為獨立套餐或加價選項。種種改革，讓王品牛排、西堤、夏慕尼、品田牧場等多個品牌，皆有訂單量翻倍的成績。

想靠foodpanda發掘新客

得先滿足內部各部門需求

現階段，王品希望透過foodpanda開拓更多首次消費顧客，「這是目前經營重點，要養客群、打廣度。」常自助說。

但要能在短短一個月，就完成兩大集團系統間的嫁接，最大的難關，其實在於：雙方的心胸能有多開放。

雖然王品已是數位化程度相當高的集團，但要在一個月內協同內部資訊、財務、整合企劃部門，核對並執行系統串接，還要讓二十一個品牌事業處、上萬名餐廳第一線員工都清楚出餐流程，依然是難以想像的大工程。「要讓整個（外送體驗）流程順暢絲滑，是要眾志成城才能達成。」常自助說。

為了讓集團上下能團結，王品負責串接的單位，須清楚理解內部各部門的不同需求，讓各單位都覺得「配合這件事情對我來說有幫助」；而foodpanda也得盡力滿足這些痛點。

例如財務部，由於上市櫃公司對報表的需求更嚴苛，要讓財務部同事的作業更加流暢，就必須讓foodpanda產出的報表項目，從源頭就符合王品內部需求，避免作業轉換的困擾。

而且，這些作業也都會遇到大量的系統串接工程。王品投入數位轉型數年，如今內部資訊工程團隊已有約三十至五十人。「我們投資是滿有決心的，希望數位能變成核心競爭力。」常自助表示，要成就新的體驗並達到業績目標，從菜單設計、餐廳出餐、系統串接、財務報表細節缺一不可。「消費體驗只是冰山一角，下面有超多事情，是龐大的工程。」

在通膨年代加碼外送，也許乍看墊高成本，但投資未來客群與市場，才有下一個盛世。

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