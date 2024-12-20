迎接177萬人「大退休潮」紅利 她52歲轉行退休理財顧問

【文●鄭郁萌】

根據內政部發布的最新統計，近十年來台灣的退休人口持續增加，六十到六十四歲的「將屆齡退休人口」將在二○二六年達到高峰，當年度將接近一百七十七萬人，一股「大退休潮」正方興未艾。

這意味著不久的將來，會有更多人面臨退休財務規畫問題。

對於退休這件事，你準備好了嗎？

「大部分人都『以為』自己準備好了，其實還沒。」退休理財規畫顧問王鈺棻說：「有些人來諮詢，會說『我有好幾棟房子！』但是對於自己的財務狀況、退休想怎麼過、如何計畫收支，卻一點概念都沒有。」

退休理財規畫顧問（RFA，Retirement Financial Advisor），這是針對台灣退休制度的顧問認證制度，根據退休基金協會資料，目前全台持證者約有四千多人，九成以上為金融背景。

30年媒體人，因一本書開啟轉職契機

她發現：多數人對退休理財觀念錯誤

但王鈺棻卻是異數，她在媒體圈待了將近三十年，曾在《財訊》雜誌與非凡、大愛電視台工作，跑過財經新聞，也製作醫療健康節目，但疫情前電視台組織重整，遇缺不補，工作量大幅增加。

「人力短缺，光是趕出內容就筋疲力竭，更別說發揮創意。就像陀螺團團轉，卻找不到工作意義。」她回憶：「當時我已經過五十歲了，不禁想，我還能這樣工作多久？」

她想辭職轉行，但在科技業工作的丈夫，卻希望她能再撐一陣子，因為兩個孩子出生後，她曾為照顧孩子離職，丈夫獨自承擔家庭經濟八年。兩人僵持不下，直到有天，丈夫陪她回娘家，突然接到嘉義姪女的電話。

「阿嬸，爸爸昏倒了，沒有呼吸心跳，怎麼辦？」姪女手足無措，第一時間急著打視訊電話給做醫療節目的嬸嬸求救。王鈺棻跟丈夫透過手機畫面，慌亂教家人做CPR、叫救護車、送到醫院急救，仍回天乏術。

健壯的大伯忽然辭世，享年僅六十三歲。這場意外讓夫妻倆深刻體悟生命的脆弱與無常，丈夫因此轉變想法，在辦完喪事後，對她說：「妳想做什麼就去做吧，我支持妳。」

王鈺棻離開電視台，成為一名自由接案者，也開始找尋新的可能。有一天，她讀到Podcast創業者約翰・李・杜馬斯（John Lee Dumas）在《普通人的財富自由之道》一書寫道：創業，要組一個智囊團，不但有支持力量、還可知識共享。

她便加入讀書會，跟成員一起發掘人生中場發展方向。她有財經媒體背景，對理財觀念並不陌生，雖非金融業人員，但她把這看成優勢：「我沒有賣產品的業績壓力，可以更客觀公正的給予建議。」

既然需要足以說服人的專業度，她開始準備RFA證照考試。考試內容涵蓋退休金制度、投資理財、保險規畫，以及實務個案分析，尤其台灣軍公教人員年金改革多次，請領規則堪稱全球數一數二的複雜。

「只要一個年份搞錯，隨後所有數字都錯。」她花三個月上完線上課程，之後每天安排進度、複習課程，每個個案都練習五次以上。雖是中高齡學習，就算比年輕同學慢，她也對自己喊話：「生物統計我都熬過了，才不會被這個打敗！」

四十八歲時，王鈺棻為了想更專業製作醫療節目，考上台大公衛所。從小最怕數學的她，連基本統計學概念都沒有，更遑論生物統計。但每上完三小時的課，她會花二十小時把它搞懂，最後她不但選擇統計複雜的流行病學做為研究方向，畢業後還協助同學修改論文統計分析。

五十二歲成為退休理財規畫顧問後，她在上課、接案時，才知道台灣大多數人對於退休規畫毫無概念，總是問她：「老師，買哪支（股票）才可以退休？」

「退休規畫顧問不是教你致富，而是教你如何退休時無後顧之憂。」她說。

離開全職工作十年前，就該開始規畫

從三步驟下手，保險、信託也是工具

何時需要開始找退休理財規畫顧問？《商業內幕》（Business Insider）建議，應在預計離開全職工作十年前左右。王鈺棻則提出，先從三個步驟著手：

首先，思考退休後想要過什麼生活、預估生活費用，例如居住地點、休閒活動、旅遊計畫、醫療保健和長照需求，都會影響到退休後生活開銷。「舉例來說，常有人說想每年旅遊，問題是買兩個饅頭上陽明山看日出，跟去南極看極光，花費有天壤之別。」她提醒規畫必須清晰，不然再好的顧問，也難計算出開支。

其次，盤點現有資源，包括儲蓄、勞保、勞退、軍公教退休金、其他投資等，務必搞清楚勞保勞退和軍公教退休金的計算方式（見第六十四頁圖），可上勞工保險局網站查詢，必須清楚家庭收支與資產負債狀況。

前兩項清楚後，就可以計算出資金缺口，並擬定投資策略來補足。

「很多人會過度追求投資報酬率或聽信明牌，反而忽略風險管理。」她也提醒：「保險規畫也是退休理財重要一環，可以透過保單活化，補足退休後的保障缺口。」此外，信託也是可運用的工具，可以有效避免詐騙風險。

今年行政院主計總處首度公布「高齡家庭消費者物價指數」，是針對家中成員超過六十五歲高齡家庭的物價調查，他們使用到的服務、生活用品跟年輕家庭不太一樣，包括醫療費、外籍看護費、營養品、尿布等。

通貨膨脹已讓一般家庭叫苦連天，然而近三年來，高齡家庭物價漲幅更遠超過二％，可見退休財務規畫的重要。若不及早準備，恐怕趕不上物價飛漲的速度。

「退休理財規畫是個人化過程，沒有標準答案。」她說：「退休生活百百種，要先搞清楚想要什麼，才能畫出退休藍圖，自由追求興趣和夢想。」

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

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