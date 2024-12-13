爸媽、教練、車場老闆暖心接力 10歲菲力成最接近世界賽車冠軍的人

【文●陳盈螢】

披上國旗，個子小小的十歲卡丁車手張碩庭、綽號「菲力」，站上頒獎台。他在今年世界卡丁車總決賽Rotax Max Challenge世界盃總決賽（以下簡稱RMC大賽），僅以○・○六秒之差擦身冠軍，拿下第二名，刷新台灣賽車史新紀錄。

二十五年來，RMC大賽就像是賽車手的搖籃，馬克斯・維斯塔潘（Max Verstappen）、奇米・雷克南（Kimi Räikkönen）等F1賽車手都參加過RMC大賽，奪冠者逾九成來自歐美國家。

賽車是全球吸引最多人觀看的體育賽事之一。世界頂級的F1賽車更是地表最昂貴的運動，但台灣卻長期在這項賽事中缺席。在台灣，賽車是冷門運動項目，從競賽風氣、場地、人才培育都是問題，以致發展困難重重。

譬如場地，台灣只有小賽道，「大賽道的速度跟臨場感都和小賽道不太一樣，」教練林彥熾分析，張碩庭在義大利賽車場跑一圈約一分十秒，但是他在台灣最大的麗寶國際賽道，用相同等級的車輛卻只要五十多秒。意即，在同一個國際規範下，賽道的寬度、長度、角度都有差別。

但要從台灣小賽道到國際大賽道征戰，台灣選手卻會因賽道小、緩衝區小，容易撞上輪胎牆，難激發出如國際選手長期在大賽道訓練下爆發的潛能。

再說競賽頻率，歐洲國家是幾乎週週都有比賽，但在台灣一整年只有八場上下；歐洲國家單場參賽的小童車手最多到上百名，但在台灣卻只有十名。因為能見度不高、倡議力度不大，政府經費補助也不高。

賽車手的培養背後更是金山銀山。若從六歲開始培養一名車手，每年花費最高可達上千萬元，對選手家庭而言，是一筆深不見底的鉅額款項、沉重負擔，因此車手必須參加國際比賽奪牌，贏得車隊賞識，成為青訓選手。

在彷彿賽車荒漠的台灣，卻有十歲選手站上國際級頒獎台，背後是一群人、一棒接著一棒、彼此互相補位的故事。

8歲開始練車、比賽

勝負交給教練，陪伴交給父母

將時間推回二○二一年，從小愛玩模型車的張碩庭進入卡丁車的世界，練不到四個月，開始參加台灣各地的比賽，但因為參加的小車手不多，他第一次比賽就拿到第三名。但到了第二場比賽，卻意外失常。

張碩庭的媽媽吳佳伶回憶，當時她看兒子竟讓出自己的賽道給後方選手超車，見兒子下場，劈頭就問：「剛才為什麼要讓賽道給他？」兒子當時沒說什麼，下一場比賽出賽前，卻隔著安全帽低聲問：「如果這次我又讓賽道，妳跟爸爸⋯⋯，是不是會很生氣？」

「我立刻驚覺，我們犯了什麼錯！」吳佳伶說：「就算想贏，他的壓力應該是來自於他的好勝心，而不應該來自父母。」

自此決議，賽場上的勝負交給教練；賽場下的陪伴，交給父母。

後來，張碩庭的表現越加穩定，在賽道上與其他卡丁車的距離也能越拉越遠，幾乎場場奪冠。但沒料到，台灣的冠軍，卻是國際賽事裡的「吊車尾」。

一度壓力大到狂摳手指

教練、技師們陪他度過低潮

二○二三年在西班牙舉辦的Iame世界盃，是張碩庭首場世界盃賽事。雖然大人都要他放輕鬆，但當他獨自坐上卡丁車，面對四方都是車，壓力竄升，名次跌到九十幾名。

回到台灣後，許多人安慰張碩庭：第一次學經驗、沒關係。「我們原本以為沒事，但是後來我看到他面對卡丁車不是笑容，而是緊張和難過。」吳佳伶說到此處，淚從臉龐滑落。當時，孩子只有九歲，卻壓力大到摳手指，座椅上都是他白花花的皮屑。孩子說不出口情緒，只好選擇壓抑。父母很自責，怎麼會讓孩子丟失自信？

如今問起張碩庭，他超齡回答：「像大多數的賽車手，一定會有撞牆期。」他很清楚自己當時太在意秒數，以致心神不定，方向盤、煞車、油門瞬間變得不再熟悉，就像失憶。

吳佳伶看著張碩庭為了卡丁車，放棄太多同齡小孩該有的快樂童年。一家人到麗寶國際賽車場練習，都會經過小人國和六福村，問孩子要不要去玩？他卻搖頭，一次也沒有中途下車。身為母親當然心疼：「可是我知道，我不能因為自私要他放棄什麼。」

還有次移地訓練，天空下著雨，氣溫只有五度，選手都在場邊休息，張碩庭卻堅持上場練：「他就像不要命，完全沒有要退縮，那天他比別人練習的量多了一倍，這種選手是可遇不可求，」賽車手出身的教練蔡承揚說。

雖只是十歲孩子，張碩庭的專注和毅力感動所有人。教練們都希望帶著這個孩子，找回對卡丁車的熱衷還有愛，他們紛紛跳出來，主動陪他度過難關、迎接更多比賽。

像是張碩庭目前所屬的車隊教練古龍政（第六十七頁圖左四），就用黑色膠布貼在儀表板上，要孩子開車不能去看秒數。

林彥熾則是鼓勵張碩庭，多去感受車子駕駛中的變化。譬如調整腳踩煞車的不同角度，去觀察車子過半秒後，給自己的回饋會是什麼？

樂福卡丁車場老闆陳瑞禮笑說，張碩庭整個暑假只有兩、三天休假，技師為了陪伴他練車，無暇整理工作室，地板一片狼籍，扔滿空的機油罐：「我跟我太太還去幫他（指技師）收拾。」

市場小卻有家的溫情

同儕車手自願陪練、分享戰術

不僅大人，少年賽車手也志願陪練。今年就讀國小六年級的選手周宸毅，知道張碩庭希望有人能陪他練鬥車，開始會在賽道上看他手勢、陪他練習。下場後，兩人總衝到小角落討論技巧。「菲力非常厲害，可是他不會保留戰術，會主動分享，我們慢慢的建立友情，」周宸毅說。

縱然產業裡的人都清楚，台灣賽車市場規模小，大家分的都是同一杯羹。但如今，他們打破行規、互相補位。因為他們在張碩庭身上看見天時地利人和：家長陪伴、選手堅毅不拔、產業越趨成熟，終於望見台灣賽車登上世界的一線曙光。

在卡丁車圈具號召力的古龍政向吳佳伶提議，未來如果要參加任何國際賽事，不用在意車隊，只要哪個教練跑過張碩庭即將跑的國際賽道，他會為孩子諮詢、開路。吳佳伶轉述：「小孩子不可能一直是同一個技師、教練，他（指古龍政）覺得這樣子的教育才是好的。」

臉書粉專「菲力小子的追速成長日記」上，滿滿都是對各界教練的感謝，如林彥熾和蔡孟翰指導二三年葡萄牙賽事、林岑翰指導二三年馬來西亞賽事、蔡承揚指導今年日本瑞浪賽事等。

「說白了，我們年輕時可能也只跑得到某個層級，沒辦法跑到世界級；他有機會，我們會不留餘力的去協助他。」蔡承揚說。林彥熾則說：「大家都喜歡車、更知道維繫環境很不容易。」

台灣賽車圈小，卻因此獨有像家一般的溫情：場上有選手的車發不動了，在國外，可能對手竊喜；在台灣，卻是群聚上前幫忙，讓車子能發動。「我們只是希望，大家都能順利開好一場比賽，」林彥熾說，「如果你要讓自己的表現更好，就要有競爭對手，但競爭對手也同時要是夥伴，大家才會協力。」

當張碩庭出席RMC大賽那天，這群車友們，不是在辦公室裡偷瞄手機，就是在場邊架起螢幕，邊看轉播邊集氣。「我們大家很開心超激動！雖然覺得很可惜，因為他那個程度是可以拿第一，但是看他拿到第二還是很開心，」周宸毅說得語無倫次，就像自己也獲獎。

帶孩子玩卡丁車的媽媽黃宣喻也難忘當時的感動，她激動的說：「謝謝你們當初撐下來了！」

現在從菲力小子身上，大家就像看見一絲希望。而這背後需要的是方方面面的努力，就從現在開始，或許在每一場都能吸納百萬人次到場觀看的F1賽車場，也能看見台灣。

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