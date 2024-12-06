無印、唐吉訶德、三得利都在做！用「不無聊、有意義」擊退缺工

【文●謝明彧】

日本比台灣早十年進入少子化，更早進入零售服務業人才冰河期，日本企業的人才政策演變，也將成為台灣的借鏡。

根據日本總務省統計，非中高齡勞動人口，二○一八起五年內，減少了一百六十四萬人。特別是薪資相對較低的零售服務業，不僅找不到人，高離職率也增加了培訓成本，影響服務品質。

除了提高年長者與女性的二度就業、聘雇外籍員工，更多日企開始採取多元人才創新策略，以三大方向，鎖定年輕世代對人生的新想像：

一、更有意義的工作內容。

全球的Z世代，都更重視工作意義，日本企業重新設計工作內容，讓員工有更多自我成就感。

無印設內部創新平台

三得利員工十年換三次部門

例如，無印良品（MUJI）鼓勵員工參與產品開發和店鋪設計，透過「MUJI Labo」等內部平台，員工可以提出自己的創新想法，應用在新產品的研發中，提升員工參與感的同時，還為企業吸納了新的創意商機。

二、更多的職涯發展訓練。

透過調整培訓制度，讓職涯從「企業為員工制定」轉向「員工可彈性選擇」，多元職涯路徑讓員工不管怎麼轉，都還是可以留在企業中。

例如唐吉訶德的跨部門輪調和海外工作選擇，提供員工前進不同職務、文化和環境，並放手各店決定商品銷售與陳列，鼓勵員工提出新構想。

三得利（Suntory）則實施了「十年三職場」的職務輪換制度，規定年輕員工在十年內得至少轉換三次不同部門，透過在行銷、研發、生產等不同領域的經驗積累，找出擅長領域、提升自身能力。

三、透過科技、AI改善工作流程。

透過引進科技與優化流程，減輕重複性工作，使員工能夠專注於更具價值的顧客服務。

例如永旺超市（AEON），透過導入自動結帳系統和智慧貨架管理，減少店員在收銀和庫存管理上的時間，讓員工能把更多時間花在客戶服務、產品推薦上，強化顧客滿意度和員工成就感。黑貓宅急便則透過引入AI路線優化、自動分揀設備等技術，提升物流效率的同時，讓員工轉向提升服務品質。

薪資比不過，那就把工作變得更有意義、更多彈性、更不無聊，將「工作成就感」的決定權交給年輕人，是日企的搶才、留才最新趨勢。

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