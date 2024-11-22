川普重返白宮 台積宅剉咧等？聞「積」起舞效應不會轉弱

【文●林洧楨】

台灣房市原本受到新青安優惠房貸政策激勵，在今年上半年交易量飆出逼近十八萬戶、較去年同期成長二七％，創近十一年來新高。

該政策卻也帶來銀行貸款與市場熱錢過度集中於房地產的風險，因而逼出央行總裁楊金龍，自八月下旬起，包含要求銀行提房貸改善計畫、第七波選擇性信用管制等一連串限貸令來鎮壓炒房亂象，避免引爆台灣版次貸風暴。

這個勇敢關掉資金水龍頭的策略威力驚人，不僅讓房市買氣火速潰散，包括永慶、中信、住商、台灣房屋四大房仲業者，十月最新的內部交易量統計，都出現較二○二三年同期減少兩成到三成的衰退，而且原本全台各地房價「漲」聲不斷的激情，也瞬間凍漲，進入量縮價平的盤整期。

「不可能政策一出手，房價馬上下修，但預期心理已經有扭轉，（房價）停止在那邊了。」楊金龍近日在立法院財政委員會報告時說。

然而，就在這個房市景氣翻轉向下的關鍵時刻，又碰上川普上台的新變數，尤其這位美國新總統在選戰期間，就多次喊話認定台灣搶走美國晶片生意，要向台灣收取保護費，逼迫台積電到美國蓋更多工廠的擔憂。

台灣房市量驟減、價有撐

川普對台擴廠影響小，台積宅反變強

種種劍指台積電的動作，也讓近年成為台灣房市最熱賣主力產品的台積宅，會不會隨著川普重返白宮，成為首當其衝的房市犧牲品，成為房地產業界的熱議話題。

到底房市又會因此產生怎樣的變化？答案是，量驟減，價有撐。

中部代銷龍頭、萬群地產董事長謝坤成說，台灣房市短線的主要問題仍是央行打房，銀行融資卡關，而非川普衝擊，簡單說，就是原本拿兩成自備款就能買房置產，現在必須拉到四成、五成，口袋資金不夠的人就無法進場，所以成交量驟減，「原本買五戶的，現在買三戶，買三戶的變成買一戶。」他說。

至於房價漲跌，謝坤成認為關鍵在於經濟表現，產業發展是股市的先行指標，股市則是房市的先行指標，因此在產業有半導體帶頭撐盤、股市也仍在兩萬點的相對高點下，兩指標都好。所以他認為，房價雖受到央行限貸令抑制，但仍相對有撐，漲不上去，降價機會也不大，但中長線還是偏緩漲格局的機會大。

那麼台積宅前景又會如何？「川普不會馬上衝擊台積宅，這是心理作用大（於實際影響），要了解川普是生意人，特性是利益優先，選舉時的話術，選後不一定如此做。」吉家網董事長李同榮說。

李同榮解釋指出，川普對台積電的影響，主要是海外市場的布局，對台灣房市的台積電效應，頂多是擴廠速度不會那麼快了，但已設廠或建廠的縣市，只要高收入的工程師開始進駐，房市就會開始漲。

尤其值得注意的是台灣當前產業發展，有越來越向半導體與AI兩大產業傾斜的狀況，與傳統產業呈現強弱分明，是強者越強、弱者越弱的走勢，所以台灣房市聞「積」起舞的現象不會轉弱，還可能變強，甚至因為台積電帶領的半導體產業鏈正移往中南部，所以李同榮研判，未來房市的看好度還是中南部優於北部。

此外，對於有購屋需求的消費者，也有業者指出，雖然短線不容易等到大範圍降價潮，但口袋淺、槓桿大的投資客或建商，隨著交易量急凍，殺價求售的壓力也正在變大，消費者可以多看、多比較，勇敢出價，還是有可能撿到便宜。

化解台灣產業偏食症好時機

打房將地產熱錢轉向非半導體業升級

不過隨著台灣對半導體、AI的依賴度提升，也會有產業偏食的畸形發展問題，尤其隨著川普上台，勢必要求台積電擴大赴美設廠規模，並將更先進技術帶往美國，都有可能對台灣產業帶來衝擊。

想要舒緩川普上台的衝擊，綜合多位台商與房地產業者看法，一個最佳的應變之道，就是政府應善用當前央行限貸令打房的時機點，更進一步將地產熱錢導流，助攻其他非半導體的產業升級轉型，幫台灣經濟找出更多元支撐點，才有更多籌碼能化解這個日益嚴重的產業偏食症難題。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀》

不一定要當醫師、工程師！5個高薪低壓工作，年薪破300萬

退休CEO一張書桌用20年⋯居家收納大師：富人傢俱不多、但超在乎一個特質

人生下半場怎麼過？50歲律師給中年人的10個提醒：有些事不能等退休才做