股價、訂單雙漲 工具機台廠春燕到？三條新路沒解方恐短多長空

【文●高士閔、方歆婷】日本工具機展，台廠捷報頻傳，象徵的是春燕，還是又一場夢？

二○二四年十一月，世界三大工具機展之一的日本國際工具機展（JIMTOF 2024）展開，台灣瀧澤科、東台、上銀、哈伯和友嘉等六十多家廠商報名，比上一屆的參展家數多了將近一倍。

參展首日，上銀便預期三年內日本市場將倍增至百億日圓，東台股價更是登上漲停板，低迷已久的工具機產業，是否將迎來曙光？

可惜，這個預期可能過於樂觀。一位供應商從出貨量估計，台灣許多工具機廠，今年相比去年的訂單皆腰斬。國際貨幣基金（IMF）近期發布的經濟展望報告也預估，明年經濟成長率為三．二％，比七月時的預估下調○‧一個百分點。統一投顧資深研究經理張榮森甚至表示，「他們（工具機業者）正在做，二五年（中國）製造業復甦的夢。」

前十大公司八成營收衰退

成長還來自「中國封鎖」

春燕現蹤，是因為財務的基數太低，今年許多工具機上市櫃公司的營收依舊衰退、甚至虧損，截至今年十月，規模前十大公司，八成營收衰退，因此往日幾千萬的小單，今天都變成救命的稻草。

並且，真正賺錢的工具機公司，比如上銀、亞德克、新代等，他們多半是零組件廠，且成長動能多來自中國，這恐怕是短期的利多，長期不確定性很高。

隨著美中貿易戰加劇、世界大廠紛紛和中國劃清界限，為了突破「中國封鎖」，中國目標高度自製，但是就工具機來說，它的品質依舊追不上台灣、日本。

且市場預估，川普在美國大選中獲勝，中美衝突將會升高，親美國家甚至可能與中國斷絕往來，所以中國得搶時間，在美國新總統尚未發難之前，先讓國內廠商升級。

恰好，日圓對美元匯率，跌破一百五十元大關，所以在高階工具機市場，中國乘機向日本大舉採購。日本工具機大廠發那科，今年七月上修財測預估，便是因為占其營收四分之一的中國，訂單增長三六％。

在中低階市場，中國有不少好的整機廠，不須從國外進口，但對於一些門檻較高的零件，比如控制晶片、螺桿、氣動元件，他們會先向台灣採購，所以對台灣零組件廠來說，中國就成了短期的利多來源。

然而，不論日本救命一口氣或中國戰前儲備，都只是短期的商機，長期來看，台灣工具機的問題，依舊沒有解決。

新路一：攻綠色工具機

客戶不急，但不做傷競爭力

首先，台灣工具機近年主要賣點之一，就是幫客戶減少更多碳排放的綠色工具機，但減碳沒辦法成為一盤生意。

一名企管顧問分享，工具機想減碳，有三大面向：製造、運輸和營運。運輸是按照貨櫃算，若能降低排放，航運公司早就處理了，輪不到工具機業者擔心；製造雖然操之在己，但工具機型體已經多年沒變，未來也不太可能更改，所以不太可能從設計上減低碳排。

最後的營運，「減碳設備現場使用起來，都在誤差範圍內。」該名顧問解釋，材料是否好加工、稼動率高低都有影響，業者也常有疑問：碳排降低，究竟是因為導入設備，還是運轉較慢？

一位工具機業者反駁，若是選用比較特殊的材質，「碳排減少三成，甚至可能只剩三成。」但對於綠色工具機能否成為生意，他也採保留態度。

工研院產科國際所副組長熊治民解釋，工具機是一個高價的資產投資，若政府或製造商的客戶沒有嚴格要求，製造商不會急著把工具機換掉，所以目前研製綠色工具機，並不保證一定能提高銷售量。

不過，熊治民也認同，「現在不投入，哪一天市場真的要，你再做就太慢了。」不可否認，綠色工具機短期沒生意，但對公司中長期的競爭力，卻極有幫助。

新路二：跨入半導體鏈

練功耗時，對財報貢獻有限

再來，近年不少工具機廠跨入半導體，股價也看漲，但不只一名業者向記者表示，同行對這些公司的股價變化，很有疑慮。因為半導體設備對精度、表面粗度的要求，比以前更高，廠商得花時間來練功，僅僅打入半導體一、兩年，訂單不太可能反映到財報上。

最後，台灣工具機的老問題，中小企業太多，幾百家加起來，公司規模才能媲美日本或德國的一家大廠。由於缺乏規模經濟，價格贏不了中國，同時企業品牌不夠大，吸引不了人才，導致研發落後，品質贏不了日本。

新路三：購併壯大打群架

中小企業多，恐成效有限

工具機的前輩們都了解這個問題，所以前陣子才想購併或組成聯盟，但前述顧問表示，想扭轉台灣在國際上的競爭劣勢，除非是大併大，但這非常困難，而大併小，併再多，影響力終究有限。

這三大問題，業界尚未找出方法，乃至於，業者只能期待明年景氣復甦，帶動需求成長。

張榮森解釋，換做去年，市場不相信中國會復甦，但今年十月，中國股市瘋漲，令市場從不相信變成半信半疑，業者也有了樂觀的預期，導致股價上漲，卻缺乏基本面支持。

難道，中國不好，台灣就好不起來了嗎？

好消息是，歹時機變轉機

大併大變可能、跨國併更佳

也不然，今年五月上任的國發會主委劉鏡清，便主動向工具機業者解釋整併的可能性，台灣前五大工具機廠程泰，也在十月宣布啟動購併計畫，這些舉措讓不少工具機廠好好盤點了自身資源，甚至有老牌大廠的老闆鬆口：不排斥賣公司。換言之，過往我們覺得不可能發生的大併大，出現了一絲可能性。

同時，購併也不一定要買台灣公司。日圓貶值、德國工具機也在低谷，若公司有資源，買這些公司更好，因為管理有方，財務透明。

更重要的是，去全球化帶來最大的變化，就是關稅變高。張榮森指出，由於川普當選，加上共和黨完全執政，在考量兩年後的美國期中選舉，市場認為企業減稅政策會優先於提高中國關稅，因此帶動股市上漲。但是，美國提高中國關稅仍為中長期隱憂。

一位工具機業者坦白，若真的有一筆錢，他寧願在土耳其、捷克或印度買一間公司，解決關稅問題，「效益都比你在台灣買一家小工廠有用。」

不過，「併購是一種方法，卻不是萬靈丹。」熊治民強調，工具機業者能否度過難關，看的還是有沒有獨特競爭力，例如別人沒有的產品，或更省錢的管理方式。

購併，或許能解決關稅和技術問題，但後頭管理一樣得看基礎功。因此，若現在管理不好，併進一些公司，不會有幫助，更不用說跨國購併還有文化問題，挑戰更大。

當然，現在的時機點，確實讓購併、聯盟更容易發生，就像感冒發燒，人可能懶得看醫師，但若是癌症末期，什麼藥都願意試試。現在工具機產業面臨危機，但危機也是轉機，因業者更願意點頭配合，讓往年不可能的合作，變成可能。

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