她是銀行主管，也錄專輯開演唱會 中年宣言：活成自己想要的樣子！

【文●方歆婷】

傍晚五點半，從一○一大樓的三十五樓望出去，夕陽像一顆大大的鹹蛋黃，正緩緩落下，我們為了那金黃橙亮的完美圓弧驚呼，穿著俐落套裝的呂佳陵卻很冷靜。

白天，她是荷商安智銀行台北分行法令遵循部副總經理，平常上班日，她總是得工作到晚上十一點；但到了週末，她是位街頭藝人，站在路旁自彈自唱，面前擺著「感謝打賞」的紙板。她剛辦完一場售票小型演唱會，至今發行三張個人專輯，在影音串流平台Spotify上，累計收聽次數破十五萬次。

我們還在感嘆夕陽的美稍縱即逝，她一臉司空見慣的微笑，或許對她來說，舞台上的小小燈光，才更絢爛奪目。

為什麼一位金融業副總經理，要到街頭唱歌、辦演唱會、發專輯？

愛表演卻被潑冷水

順家人期望成為金融業菁英

呂佳陵從小愛唱歌，她的父親是老師、媽媽是家管，家中還有兩個哥哥，她是循規蹈矩家庭裡的小女兒，雖然想學表演，家人總是說：「妳不夠美，沒辦法當個表演者。」而她也就是一個當別人告訴她不行，就默默接受的乖乖牌。

哥哥們是學霸，相較之下，她並不出色，但也還算能讀書，因此她順著家人的期許，普普通通讀著書、平平安安上了大學、順順利利到了穩定的金融業，擅於風險控管的她，人生十分安穩、沒有風險，卻也顯得有些乏味。

曾經，她想逃離人生正軌。在學時偷偷打工、甚至去找唱片公司，打算自掏腰包錄唱片，但當時臉皮薄，禁不起錄音室老師罵，「所以我又放棄，乖乖回來做法務、去考試，」呂佳陵說。

對工作，她一路認真勤懇，當風險控管師，從本土銀行做到外商銀行，從小職員當到副總經理，工作永遠無縫接軌。旁人看來欣羨的金融菁英生活，對她而言卻很黑暗：「有一陣子，常常工作到凌晨才下班。我問自己，這樣子的生活要到什麼時候？」

上班、下班、生活一成不變，沒有熱愛、失了感覺、忘了夢想。她深夜走出辦公室，回頭望向黝暗的辦公大樓，像要吞噬了她。許多人或許也如此，陷在生活、工作中，忘了夢想，同時忘了自己本來想活成什麼樣子。

但其實，夢想不是忘記了，只是沒有想起來。那一刻，呂佳陵決定重拾歌手夢。

重拾歌唱夢、開始創作

寫出內心故事，也打開心牆

她報考了華視歌唱班，結業後，繼續跟著歌唱老師一對一學唱歌。一開始只是興趣，所有嘗試都在風險控管下，直到歌唱老師楊子鋒逼她創作。

「她的心思很細膩，也感覺得出來心裡藏著許多故事，可以具體變成音樂創作，」楊子鋒回憶：「但她當時防備心很強，覺得只是來上課，並不想寫出內心。」

一堂課只有一小時，光溝通就花了半小時，呂佳陵說自己辦不到，師徒大吵一架。楊子鋒分析，音樂創作需要感性，得把外在包袱拿掉，挖出內心更深層的故事，但身為公司高階主管，她習慣保持理性。

「唉，妳為什麼不做自己呢？」老師的話，像一把刀劃在呂佳陵的心上。那麼多年來、那麼多人、用各種方式告訴她不是那塊料，她也就接受了，告訴自己「我不行、不要再想了」，就算生活裡有什麼感受，她也慣性告訴自己：「沒有人想聽、放棄吧。」

直到有個人告訴她，她該做自己。多年被禁錮的靈魂，頓時傾瀉而出，她崩潰大哭。

「那次大哭後，她開始願意將心事寫出來，」楊子鋒說。一開始，她還是不敢拿出創作，楊子鋒便唸她：「妳不是抄來的，那它就是妳的孩子，沒有父母會嫌孩子醜，妳都不愛它了，怎麼說服別人愛它？」

明明是說作品，卻像提醒呂佳陵一路走來的人生。她重整自己，打開雙眼感受世界，或許是感受累積太久，一深挖，靈感便像湧泉般噴出。她回憶：「我連開車時都在哼旋律，一到定點就趕快記下來。」

就像打開了一面心牆，她一面創作，也開始面對自己。

「我那時擁有一段維持很多年的感情，但生活價值觀等方面，腳步不太一致，顧及承諾與情分，彼此羈絆，」在開始創作、重新面對自己後，她決定結束這段感情，後來買了機票，一個人飛向巴黎待了半個月，學著跟自己相處。

考街頭藝人當磨練

專輯、演唱會都一手包辦

作品累積三、四年後，她以凱弭為藝名，在二○一八年發行第一張實體專輯，正式出道。

發行專輯後，為了推廣、她辦演唱會；為了學習跟聽眾近距離互動，她去學當街頭藝人，那時台北市的街頭藝人還需要考試，她才剛唱了兩句，評審就走了；她再挑戰新北市，卻遇到同一組評審，又鎩羽而歸。

但此時，她已不是從前那個被潑冷水就退縮的她，屢敗屢戰，在宜蘭把街頭藝人證照拿到手。在街頭藝人考試被詬病、甚至大法官釋憲改為登記制後，二○二一年她正式成為可通行雙北的街頭藝人。

「其實街頭藝人只是磨練，我並不是很享受在街頭唱歌的感覺。」呂佳陵笑笑，街頭彷彿殘酷舞台，會不會有人駐足或投錢，不見得是靠歌藝、有時看懂不懂討好。譬如一群長輩來了，她就得改唱老歌。

有次她剛唱完，一個雙眼通紅的中年女子拿著兩百元投進打賞箱、向她道謝：「我媽媽因為阿茲海默症，已經不認得我、也對外界沒反應很久了，但聽到妳剛才唱的《甜蜜蜜》，她好像醒了，還跟著哼。我好像看到她還健康時的模樣……。」

呂佳陵望向遠處，有一位坐著輪椅、眼神又恢復呆滯的老人：「我看著女兒哭紅的眼睛……，原來我這樣可以幫助到人，頭一次覺得街頭表演，很值得。」

銜在嘴裡說說的叫夢想，一步一步做的叫未來。就算已近五十歲，呂佳陵仍然一步步走向未來，經營粉絲頁、開Podcast，看在同樣是外商銀行法規遵循部執行董事的好友黃康家眼裡，滿是欽佩。

「我們都是法遵長，工作很重，要保持興趣不容易，更何況像籌辦演唱會，需要找很多人來配合，」黃康家說，很多人有夢想，卻很少人去做：「雖然她不是大明星，可能沒有很多人知道，但能築夢踏實，就是很棒的成績單。」

找自己，就像刨挖一座深埋土中的雕像，因為塵封已久，可能分不清哪些是泥土、哪邊是雕像本身，必須不斷的打磨，過程中還可能傷及雕像。就像呂佳陵的追夢旅程，讓她一點一滴的找回自己，過程會痛，卻讓「自己」越來越清晰。

「風險控管」也是她一部分理智的自己，「專輯、演唱會、剪影片、配音我全都一手包辦，因為我不知道別人做出來會是什麼樣子，這樣才能管控成效風險，我也不能接受自己一天沒有薪水，不然經濟會有危險，」呂佳陵說。這風險控管，並非其他人的要求，而是為了能讓這個身為歌手的自己，能走得更長更遠。

訪問前，攝影記者請她拿起吉他拍照，她的手不太靈活，頻頻道歉：「我前些日子出了車禍，手腳都受傷，」她手腕上一條長長的疤痕，裡面藏著金屬片，很費力才能舉起吉他，我們想接過來，她卻有點著急：「不不不，我自己來、我自己來。」

或許她還在打磨並尋找自己，但就像抓著吉他的那一隻手，雖然很疼，但終究她花了半生的力氣，才拿回發聲權，這次，她再也不會輕易鬆開手。

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