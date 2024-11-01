川真懂如何抗中？賀跟拜登不合？9本書讀懂美國大選

【文●曹博凱】

此次美國大選，不論誰勝出，都會為美國歷史寫下驚奇的一頁。

賀錦麗（Kamala Harris）若勝出，將締造兩項歷史紀錄，一是成為美國第一位女性總統，二是她將成為美國史上首位臨陣換將還能勝出的候選人。她如何做到從被忽視的副總統，到成為民主黨的救星？

賀錦麗早年檢察官的經歷，讓她養成堅持大膽突破自我的意志，一路選上參議員、副總統。不過，雖然她承接拜登政策，但她不是拜登，拜賀兩人之間，也許沒表面那樣和睦。

川普那充滿爭議的非傳統風格，雖然飽受批評，卻能受到大批選民支持。他若能勝選，不僅證明非傳統選舉策略的成功，還將成為百年來首位連任失敗，卻再次挑戰成功的總統。

這次川普帶著更激進的政策回歸，他為何繼續堅持關稅戰？這些瘋狂的想法又從何而來？另外，川普一再誇讚習近平，他真的能如他自稱，對中國咄咄逼人？真相也許不是如此。

商周精選九本國內外書籍，解答兩位傳奇候選人的真相，以及此次選舉的關鍵話題。

賀錦麗相關書籍

1.我們所堅持的真理：美國之旅

（The Truths We Hold: An American Journey）

作者／Kamala Harris（暫無中文版）

賀錦麗二○一九年出版的回憶錄，從她的出身，以及母親的鼓勵，知道她為何關注移民、女性、中產階級等議題，也能夠了解她如何造就那典型檢察官的性格，真誠、堅定、強硬、正義，但有時也顯得乏味。

2.業餘時光：白宮裡的賀錦麗

（Amateur Hour: Kamala Harris in the White House）

作者／Charlie Spiering（暫無中文版）

作者為華府保守派資深記者。所有人一開始都認為賀錦麗是「拜規賀隨」，但最近她卻多次強調「我很明顯不是拜登」。該書揭露賀錦麗其實與拜登早就不合，經常與他意見相左，並批判賀錦麗當年主要靠性別和種族被選上副總統之位，不是能力和效率。

3.賀錦麗：活出勇氣，我從不客氣

作者／Dan Morain

講述賀錦麗在通往成功路上所犯的錯誤、風險，還有做過的大膽舉措。原本賀不被看好，現在卻成為民主黨救星，其實不是意外：她不只一次被人唱衰，卻能一再締造歷史。

川普相關書籍

1.恐懼：川普入主白宮

作者／Bob Woodward

這本暢銷書出自水門案揭發者、普立茲獎得主伍德沃德之手。他揭露川普在第一任時，不顧幕僚反對、堅持發動關稅戰的心路歷程。要了解川普為何這次大選如此熱中關稅戰，本書是必讀之作。

2.永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普

作者／Mary L. Trump

雖然飽受爭議，川普迄二○二○年本書出版，卻能兩次挑戰總統大位。美國史上最不按牌理出牌的總統，他的狂人性格從何而來，他的心理學博士姪女親自娓娓道來。

3.與我們自己為敵：在川普的白宮履行我的職責（At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House）

作者／H.R. McMaster（暫無中文版）

作者麥克馬斯特官拜美國陸軍中將，還有歷史學博士學位，曾任川普的國家安全顧問。他在這本最新暢銷作中，講述川普如何力抗幕僚，以及他如何被中、俄威權領導者「戲耍」的過程。

其他精選書籍

1.絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生

作者／J.D. Vance

共和黨副總統候選人范斯的成名之作。這本自傳不只講述他自己的奮鬥，更譜出身處鐵鏽帶美國底層白人的憤怒與絕望。此書正是讓范斯能被選為副手人選的關鍵。鐵鏽帶是此次大選決定勝負之地，為何賀錦麗會政策轉彎？為何川普要一再推出激進政策？關鍵都在這群絕望者身上。

2.戰爭（War）

作者／Bob Woodward（暫無中文版）

眼下可說是二戰以來美國歷史最動盪、全球地緣政治最緊張之際。全世界最受矚目的政治記者之一、伍德沃德的新書，講述眼下三場戰爭——烏克蘭戰爭、中東戰爭和美國總統之爭，第一手幕後故事。透過其文字，讀者彷彿能親自接觸這些掌權者，也能審視川普、賀錦麗是如何應對一場場的地緣衝突。該書出版即登上美國亞馬遜第一名。

3.絕不讓步：龐培歐回憶錄

作者／Mike Pompeo

美國為何轉向對中國強硬，開啟美中競爭大戲，前國務卿龐培歐可說是關鍵人物。他也是在川普第一任期中，唯一做滿四年的國安幕僚，深受川普信任，可說美中關係因他而重塑。了解美中關係的轉變，以及台灣在其中的角色，龐培歐的視野值得一讀。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀》

薪資金字塔曝光》台灣最賺錢職業，醫師只排第3！冠軍不是工程師，是它

年輕人不說「我Google一下」？Z世代更愛用2款App找答案

同事能力不到位但超愛表現⋯直到他成功打入矽谷，我才懂這個職場道理