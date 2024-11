川真懂如何抗中？賀跟拜登不合？9本書讀懂美國大選

【文●曹博凱】

此次美國大選,不論誰勝出,都會為美國歷史寫下驚奇的一頁。

賀錦麗(Kamala Harris)若勝出,將締造兩項歷史紀錄,一是成為美國第一位女性總統,二是她將成為美國史上首位臨陣換將還能勝出的候選人。她如何做到從被忽視的副總統,到成為民主黨的救星?

賀錦麗早年檢察官的經歷,讓她養成堅持大膽突破自我的意志,一路選上參議員、副總統。不過,雖然她承接拜登政策,但她不是拜登,拜賀兩人之間,也許沒表面那樣和睦。

川普那充滿爭議的非傳統風格,雖然飽受批評,卻能受到大批選民支持。他若能勝選,不僅證明非傳統選舉策略的成功,還將成為百年來首位連任失敗,卻再次挑戰成功的總統。

這次川普帶著更激進的政策回歸,他為何繼續堅持關稅戰?這些瘋狂的想法又從何而來?另外,川普一再誇讚習近平,他真的能如他自稱,對中國咄咄逼人?真相也許不是如此。

商周精選九本國內外書籍,解答兩位傳奇候選人的真相,以及此次選舉的關鍵話題。

賀錦麗相關書籍

1.我們所堅持的真理:美國之旅

(The Truths We Hold: An American Journey)

作者/Kamala Harris(暫無中文版)

賀錦麗二○一九年出版的回憶錄,從她的出身,以及母親的鼓勵,知道她為何關注移民、女性、中產階級等議題,也能夠了解她如何造就那典型檢察官的性格,真誠、堅定、強硬、正義,但有時也顯得乏味。

2.業餘時光:白宮裡的賀錦麗

(Amateur Hour: Kamala Harris in the White House)

作者/Charlie Spiering(暫無中文版)

作者為華府保守派資深記者。所有人一開始都認為賀錦麗是「拜規賀隨」,但最近她卻多次強調「我很明顯不是拜登」。該書揭露賀錦麗其實與拜登早就不合,經常與他意見相左,並批判賀錦麗當年主要靠性別和種族被選上副總統之位,不是能力和效率。

3.賀錦麗:活出勇氣,我從不客氣

作者/Dan Morain

講述賀錦麗在通往成功路上所犯的錯誤、風險,還有做過的大膽舉措。原本賀不被看好,現在卻成為民主黨救星,其實不是意外:她不只一次被人唱衰,卻能一再締造歷史。

川普相關書籍

1.恐懼:川普入主白宮

作者/Bob Woodward

這本暢銷書出自水門案揭發者、普立茲獎得主伍德沃德之手。他揭露川普在第一任時,不顧幕僚反對、堅持發動關稅戰的心路歷程。要了解川普為何這次大選如此熱中關稅戰,本書是必讀之作。

2.永不滿足:我的家族如何製造出唐納.川普

作者/Mary L. Trump

雖然飽受爭議,川普迄二○二○年本書出版,卻能兩次挑戰總統大位。美國史上最不按牌理出牌的總統,他的狂人性格從何而來,他的心理學博士姪女親自娓娓道來。

3.與我們自己為敵:在川普的白宮履行我的職責(At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House)

作者/H.R. McMaster(暫無中文版)

作者麥克馬斯特官拜美國陸軍中將,還有歷史學博士學位,曾任川普的國家安全顧問。他在這本最新暢銷作中,講述川普如何力抗幕僚,以及他如何被中、俄威權領導者「戲耍」的過程。

其他精選書籍

1.絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生

作者/J.D. Vance

共和黨副總統候選人范斯的成名之作。這本自傳不只講述他自己的奮鬥,更譜出身處鐵鏽帶美國底層白人的憤怒與絕望。此書正是讓范斯能被選為副手人選的關鍵。鐵鏽帶是此次大選決定勝負之地,為何賀錦麗會政策轉彎?為何川普要一再推出激進政策?關鍵都在這群絕望者身上。

2.戰爭(War)

作者/Bob Woodward(暫無中文版)

眼下可說是二戰以來美國歷史最動盪、全球地緣政治最緊張之際。全世界最受矚目的政治記者之一、伍德沃德的新書,講述眼下三場戰爭——烏克蘭戰爭、中東戰爭和美國總統之爭,第一手幕後故事。透過其文字,讀者彷彿能親自接觸這些掌權者,也能審視川普、賀錦麗是如何應對一場場的地緣衝突。該書出版即登上美國亞馬遜第一名。

3.絕不讓步:龐培歐回憶錄

作者/Mike Pompeo

美國為何轉向對中國強硬,開啟美中競爭大戲,前國務卿龐培歐可說是關鍵人物。他也是在川普第一任期中,唯一做滿四年的國安幕僚,深受川普信任,可說美中關係因他而重塑。了解美中關係的轉變,以及台灣在其中的角色,龐培歐的視野值得一讀。

