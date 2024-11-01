聯準會降息 美債價格反而跌？景氣太好竟釀債市大亂流

【文●吳美欣】

為什麼美國聯準會明明開始降息，美債價格卻一路走跌？因為答案可能不在利率，而在失業率！

聯準會在九月十八日調降利率（降息）兩碼，預計十一月初或許再度降息，市場從「升息循環」轉入「降息循環」。照理來說，降息代表預期景氣不佳，有利於債市，債券價格應會上漲。

本來債券投資人摩拳擦掌，準備趁降息循環啟動，從債券市場大撈一票，但奇怪的是，這次降息後，美債表現卻反其道而行，跌破降息前的價格，台灣二十年期美債ETF，一個月來平均跌了約三．七％。

「這一波，（美國十年期公債）殖利率從三．七％彈升到現在四．二％，長天期（債券投資人）賠了很多，」富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美說。

降息的債券價格，竟比不降息時跌更慘，這怎麼回事？原因不少：一來債券價格已經提前反映降息預期，所以降息後反而不漲反跌；二來，美國總統大選擾亂行情，如果新政府沒有減債措施，美債信用評等降級，可能價格更低。

景氣、就業率優於預期！

壓制債券價格，意外下跌

但真正的癥結點，是美國景氣比聯準會想像好很多！

觀察美國景氣的關鍵指標，就是就業狀況。「勞動市場比原本預測的更有韌性。」瑞銀十月份報告指出。美國勞工部公布的九月非農就業人數增加二十五萬四千人，遠高於普遍預估的十四萬七千人；而失業率也比原本預期來得低，可見勞動市場頗為健康。

此外，美國國內生產毛額（GDP）第二季成長率為三．○％，表現不錯；加上九月通膨率也略比預期高○．一個百分點，說明經濟有機會持續擴張，邁向良性成長，對比擔心經濟衰退的「硬著陸」或「軟著陸」，如今市場甚至出現「不著陸（no landing）」的聲音。

原本聯準會降息兩碼，考量是就業市場不佳。畢竟七月時，美國失業率上升至四．三％，已經觸發「薩姆規則（Sahm rule）」。

薩姆規則是指，過去三個月的平均失業率，比一年內最低的三個月均值高○．五個百分點，可能預示經濟衰退。七月份的美國失業率數據，讓該指標已達○．五三個百分點，因此聯準會選擇一次降息兩碼。

但經濟數據後來表現強勁，超出聯準會預料，就不必再大幅降息刺激經濟。國泰投信便指出，市場一度對經濟的前景相對悲觀，可是隨著後來經濟數據變好，市場信心回升，對公債價格上漲造成短期壓抑。

何況，美國通膨雖放緩，但物價卻下降有限。密西根大學在十月初進行的消費者調查顯示，美國人對持續通膨的預期已大大降低，可是仍有四四％受訪者表示，高物價正導致他們的個人財務狀況惡化。

當通膨、物價伺機而動，聯準會降息步調就不能太快，這也將衝擊債券信心。中國信託投信經理人張瓈尹表示，整體來看，市場過度反應聯準會大幅降息，而現在須重新校正。

再來，十一月美國將舉辦總統大選，不確定度增高，更形成債券市場亂流。北富銀分析報告指出，兩位候選人的政策，皆可能推升物價、加劇美國赤字情形，這將會壓抑降息幅度，以及長天期公債的表現。

降息不會停，留意兩時點

用「槓鈴式投資」平衡風險

種種因素交織下，從景氣不差、通膨未散，到美國總統大選，為債市創造多種利空因素、形成風暴。

不過，星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析，疫情期間升息太快，現在非得降息，才能讓中小企業存活，所以長期來看，降息趨勢還是不變。他預估，聯準會十一、十二月將各降息一碼，且明年將持續降息，到二○二六年時，利率會降到三％。

陳昱嘉建議，投資人可採用「槓鈴式投資策略」：一端是比較積極，投資優質成長型股票，而另一端則是保守的收益型資產。以保守的債券部位為例，可選擇短天期（一年到三年）與長天期（七年到十年）組合，平衡風險與獲利。

羅尤美則提醒，即使進入降息循環，投資人不要一次單押長天期債券，「不是把課本講的，降息就要買長天期、賺資本利得這種說法抄過來，實務操作不是這樣。」她建議，除非長債出現四．五％以上的殖利率，投資人才應買進操作。

其次，張瓈尹表示，投資等級公司債也是值得考慮的標的，因為看好未來股市多頭，目前殖利率平均有五％以上，配息或價差，都有獲利空間。

市場總容易出現意外，這提醒我們，投資必須耳聽八方、通盤考量，才能找出最佳的時機點，如果只有單看一項指標就貿然投入，沒有更周延的評估，可能讓財富扣分。

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