金融圈30年，生活卻只剩3站捷運 退休老董為青年找家開啟第二人生

【文●陳承璋】

三年前的炎夏，正是台灣新冠疫情出現破口、半封城的時刻，王友華卻滿身是汗，冒著感染風險，穿梭在炎熱且空蕩的台北街頭，到處找房子。

他冒染疫風險找房

自掏腰包補助北漂青年房租

「因為我們被房東趕，臨時違約，不把房子租給我……。」

王友華曾是富達投信的台灣董事長，在金融業資歷超過三十年，怎麼淪落到最危險的時刻、在街頭踟躕找房？

這可不是董事長的破產淪落記。為了改善青年租居環境，他親身尋房、並自掏腰包補貼四分之一租金，再轉租給北漂青年。

但找到好房的願望，可真難實現。「因為屋況不大好，連冷氣都會爬出蟑螂。」他不只出錢，還捍衛住客權益，想把租來的空間整理得好一點，房東嫌他囉嗦，索性不租了。

他明明大可過著清淨自在的退休生活，卻偏來蹚渾水，跳進台北難解的青年租房議題，到底是為了什麼？

原來，這是一個金融業退休董座的「長見識」之旅。

「年輕人幫我打開眼界，」王友華說：「否則我的人生只剩下債券利率、非農就業指數、經濟成長率，真的很可怕！」

過去王友華從花旗投顧總經理到富達投顧台灣總經理，負責建立法人投資業務，他從無到有、開疆闢土，二○一六年，憑藉戰功坐上台灣富達投信董事長之位，三十年來的金融生涯，堪稱順遂，是所有人眼中的人生勝利組。

然而，當他登上高位，眼前的風景，卻逐漸使他懷疑人生。

「工作真的做不完，下班之後，滿腦子也都是工作，」工作，雖然讓他擁有高收入，卻也錯過太多人生該有的滋味。

除了睡覺，醒著的時間就是工作。他的辦公室位在台北信義區，敞亮的大片落地窗能眺望遠方，雖然豪華，卻像囚禁他的玻璃屋。

曾經生活圈綁在三站捷運

一位提琴手讓他找到新使命

「你能想像嗎？我所熟悉的世界，只剩忠孝敦化捷運站到市政府站三站之間的範圍，因為要拜拜，最遠到萬華龍山寺。」菁英的生活，卻是黑白人間。

子女回家團聚，他卻時常為了一封簡訊、一通電話，坐在桌前捧著手機魂不守舍，他沒察覺哪裡出了問題，直至妻子越來越常跟他反映：「你昨天睡覺時，又講開會的夢話。」

「我連睡覺都在開會！完全不能休息。」支撐高壓工作，得要靠熱情，三十年金融生活，也很少再有新鮮事，除了賺錢工作，「是否能有更多的意義呢？」

那年，他五十六歲，開始萌生退出金融界念頭，另一件事，讓他更加確定自己的心。

他認識一位在台中街頭拉小提琴的青年吉米，吉米告訴他，想翻轉台灣人認為古典樂過時的印象，才去當街頭藝人。

受到年輕人熱忱感動，王友華出借自己位在松山區的眷村老家，邀請他每月來演奏一次，開放里民參加。吉米找了朋友一起合奏，為期一年半、近十五場的演奏會，里民也很捧場，總把老屋擠得水洩不通。

老屋傳出悠揚細膩的古典樂，觀眾歡聲雷動的景象，意外替王友華單調的生活上了色，他醒悟：「這才是我真正想要的生命意義！」

只是，董座當不滿兩年，怎能說退就退？直到二○一七年，他高齡近九十歲的母親，意外腦出血住進加護病房，他記得自己在深圳機場心急如焚，懊惱自己花太多時間工作，沒能陪著最親愛的人，他望著機場外的天空發誓：「只要母親痊癒，我就辭去董座，好好陪伴她。」

母親康復後，王友華守諾離職。同時，幫助青年的夢想開始萌芽。他讀到一篇高房租的報導，台灣租金指數節節攀升，尤以台北飆漲最為嚴重，壓得北漂青年喘不過氣，於是他在二○二一年提出青年公寓計畫，決心挑戰這個難以破解的議題。迎接他的，卻是一連串的租房驚嚇記。

老舊破落、格局奇怪、漏水蟲害……，都是基本款；屋況好一點的，租金又高得嚇人。第一間屋子是老公寓改裝，五間房間裡兩間是頂樓加蓋，租金竟要價六萬元，他只能硬著頭皮租下來。計畫第一年光是補貼租金，就花了五十萬元。

他用九間公寓幫助年輕人

卻反倒學會同理，開始破框

他自知補貼模式無法讓計畫永續經營，幫助青年數量也有限，第三年起，他轉而說服房東成為公益出租人，可以讓租客申請租金補貼。目前整個大台北地區，共有九間青年公寓，幫助五十多位年輕人找到家。

他並非無條件補助素昧平生的青年租金，條件是請青年們以擅長能力、關注議題，做一件對社會好的事。

這群入住的青年各自發展計畫，而內容完全出乎王友華的意料。

北漂的日文老師郭礎源，每週三在民福里里長辦公室教當地的長者日語。藝術工作者曾智偉則開設工作坊，讓感染愛滋病的患者以藝術治療獲得心靈療癒。

年輕人不斷帶王友華破框，他參加愛滋藝術工作坊，打破對愛滋感染者的刻板印象，工作坊越辦越好，不只申請到台北市文化局補助，還獲得丹麥媒體報導。他跟著青年走逛台北市民福里社區，做生物多樣性調查，才知道城市裡還有他從未想過的野生動物。

郭礎源是個動漫迷，推薦王友華看日本近期暴紅的動漫電影《驀然回首》，是兩個女孩想成為漫畫家，不忘初心的故事，他感動到推薦好多朋友去看。

原本王友華想幫年輕人，沒想到，年輕人卻成了幫助他的人。「如果沒有他們，我的生活就都只有數字，我怎麼會知道什麼叫生物多樣性？怎麼會去看電影？」

他不只自己破圈，也帶著朋友一起。遠傳電信總經理井琪，是王友華學生時期即認識的老友，時常收到他分享的青年動態，井琪深受感動，還與他為了幫助青年所成立的台灣相信世代發展協會合拍《Out of Box讓夢繼續遠傳》微電影，記錄這些青年築夢的精彩。

「我們這一代人能選擇的路徑不多，但這群年輕人讓我看見，人生路徑不只一種，」井琪說：「停下腳步做不同選擇，雖然難免碰到挫折，但人生不是也更精彩嗎？」

共好的起始，是拋開世代偏見，願意同理跟自己完全不同的人。

「起初聽到他們（指年輕人）提及工作與生活要平衡，我們這一代年輕人哪有這種事？」王友華坦承，畢竟五、六十歲的壯世代，從小都被教育要全心對工作負責到底，然而，他漸漸的能開始同理。

「我們享受過經濟高成長與房價低點的紅利，房子也買得起，工作努力很容易換取合理的回報，」這代青年卻並非如此，王友華改觀：「經濟與房價基期都這麼高，若不追求讓生活品質好一點，到底要怎麼活？」

他跟隨著青年到處看、到處聽，一步步敞開心房，理解每個世代的難處與生活法。這個交融並非單向的慈善，他就像踩動青銀交融的飛輪，對社會的影響將一步步、逐漸擴大。

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