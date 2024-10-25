這招，讓柯瑞練成NBA神射手！「刻意玩樂」助你靠品格升級

【文●高士閔】

如果品格不是「三歲看大、七歲定老」，而是一種可以終身學習、改進的技能，到底該怎麼學呢？

中原大學教育所副教授簡志峰曾做過一個實驗，希望培養孩子不懼艱險、挫折的品格。

他跟國小四年級的兒子說，未來在家都必須用英文溝通，如果能整個星期都講英文，他就給零用錢三百元，但每說一句中文、且沒再翻成英文，就必須扣十元。他期望，在小朋友領到零用錢的時候，體會克服困難的趣味。

可惜，實驗失敗了，小孩不是賴皮，就是刻意少講話，減少犯錯機會。

簡志峰發現，若誘因無法喚醒深層動機，是沒辦法讓孩子主動改變的，所以他開始引導：英文變好，看外國電影不是更好懂嗎？同學認為你英文很好，你感覺怎麼樣？但，孩子還是認為金錢較吸引人。

「內在動機才是自學品格的關鍵，」簡志峰發現，想挖掘內在動機，仰賴的是理性思考，一般男性的大腦相關區域要到二十五歲才會發育成熟。

換句話說，小時候培養品格，需要仰賴老師、父母引導，雖然容易，卻不一定是自己的選擇；長大想修身養性，雖然困難，卻可能讓自己變成「想成為的人」。

練好品格要有「不舒服的勇氣」

無痛學習、因材施教反而進步受限

因為品格，是一種人在高壓、逆境中的價值觀與行為，也因此，品格無法在安逸中培養，華頓商學院教授亞當．格蘭特（Adam Grant）在他的新書《隱性潛能》中建議，你得欣然追求不適感，這能鍛鍊三種勇氣：勇於跳脫熟悉的勇氣、勇於在準備就緒前就上場、勇於犯錯，最後養出不懼艱險的品格。

可惜的是，一般人對不適感，深惡痛絕。近年主流提倡的「因材施教」學習模式，又進一步阻止更多人追求不適感。

這個時代，多數人都喜歡「無痛」，因此，例如學英文，有些人擅長用語音學習、一些人適合用文字學習，甚至有的人必須實作，但如果你只挑自己喜歡的模式來學習，並沒有實驗證明，這對最終成果有幫助。簡單來說，你喜歡的學習風格，可能讓你感到安心，卻不見得能幫你學得更好。

美國喜劇演員史提夫．馬丁（Steve Martin）剛開始表演單口相聲時，非常失敗，甚至有觀眾會對他丟飲料。他模仿其他成功演員，透過傾聽、觀察和實際參與來精進演技，都無濟於事，直到他開始嘗試最討厭的寫作，才發現笑話中的邏輯缺陷，最後一舉成名。

這意思是，當你想砥礪品格時，最基礎要做的是先讓自己刻意在生活、工作、學習等各種面向中，感到尷尬和不適。例如，你可試試在學一項技能時，調整目標：不是學會某種東西，而是讓自己感到不適。

就像許多想學英文的人，因為怕丟臉，所以會躲在家裡聽Podcast和背單字，但若想進步神速，深入外國人社群，讓對方直接糾正你的語句，可能更直接。

格蘭特訪問那些精通數十種語言的人，發現他們能在半年內精通一個語言，有時候目標根本就是「犯錯次數」，像是每天至少講錯兩百次話，因為錯的越多，你會越習慣尷尬，而每次陷入尷尬，就代表你前進了一步。

除此之外，若想塑造品格，也可以從習慣開始。東吳大學心理學系副教授、臨床心理師王韋婷比喻，若品格像是金字塔，習慣就像是石塊，是最基礎的單位。搭建過程很困難，但品格一旦建立起，對人生的影響，也會比習慣更顯著。

舉例來說，許多過去表現優異、成績好的學生，自尊非常高，他們經常難接受負面回饋，即使回饋是有益的。這對於培養「積極主動」這項品格，其實沒有幫助，因為積極主動的表現，不是透過在乎結果的外在動機，而是能放下自尊，品嘗過程中進步的樂趣。

反覆練習恐陷入「無聊地獄」

把挑戰娛樂化，能找動機又有成就感

因此，王韋婷在擔任碩、博士生口試委員時，經常扮演黑臉，企圖讓學生們省思看似尖銳的建議，進而養成主動尋求建設性意見的習慣。

而談論到習慣，不能不提前幾年很紅的《原子習慣》和刻意練習，但格蘭特認為，刻意練習有個最大缺陷，就是練習過程很單調，這可能導致情緒疲憊的過勞，或情緒麻木的悶爆（boreout），兩種都會讓你之前的努力前功盡棄，拉回與同儕一個水準。

想避免過勞和悶爆，只有一個方法，就是把熱情融入練習中，格蘭特又把它稱為「刻意玩樂」。

刻意玩樂的多數流程，跟刻意練習一樣，都是把複雜任務拆分成簡單步驟，然後反覆執行，差別在於，你須在練習中導入一點新奇性和多樣性。

史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）是公認的NBA史上最佳射手，他徹底改變籃球這項運動。但其實柯瑞高中畢業時，沒拿到任何頂尖大學籃球隊的獎學金，因為他運球不穩、傳球漏接、投籃不進。而他之所以能打破NBA三分球紀錄，靠的就是刻意玩樂。

相比練習一種技能，不斷微調姿勢，一直練習到進步，柯瑞練習時，卻被要求用三分球、跳投和上籃等不同方式累計到二十一分，每次投進就要跑回球場中間。

這不只能模擬比賽時的疲憊感，若累計到了二十一分，時間卻超過，也算失敗，這使他得不停嘗試不同技巧。而隨著投進二十一分花的時間逐漸縮短，等於不斷超越之前的自己，在精進技巧的同時，得到成就感，讓人更容易長時間維持下去。

簡志峰解釋，這跟遊戲化有一點不同，多數遊戲化制度，還是透過外在誘因，比如靠物質獎勵來激勵人行動；但刻意玩樂，卻是企圖挖掘內在動機，像是超越自己，這讓你更可能培養出品格。

除了平時的練習，行動貝果執行長鍾哲民也建議，每次低潮，都是一次很好挖掘內在的機會，這讓你更可能培養出品格。

行動貝果草創期間，曾經歷過一次大規模員工離職，但讓鍾哲民深受打擊的，是員工離開之後，還不停唱衰公司，甚至煽動在職員工辭職。

過程中，他也曾懷疑，過去這麼相信別人，是正確的嗎？但經過半年沉澱，他釋然了，「把焦點放在別人身上，你會失去自己；把焦點放在自己身上，你會無法前進。」關鍵在於，目標到底是什麼。

鍾哲民建議，人必須挖掘內心：前進到底是為什麼，然後找到那個東西，之後，那個東西將會變成你行動的依據，並在過程中形塑出新品格。

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