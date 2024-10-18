白銀飆漲創12年新高 還能買？「窮人的黃金」後市利弊解析

【文●楊少強】

哪個資產比黃金還熱門？答案是白銀。它的價格近來創下十二年新高，這是工業、投資、避險，「三駕馬車」推升的結果。

二○二四年至十月為止，白銀價格上漲約三四％，漲幅比創下歷史新高的黃金還高。如今銀價已升至二○一二年來最高水準。

這也使得白銀相關產品跟著雞犬升天。例如，擁有實體銀條的iShares Silver Trust，今年以來已吸引超過八億五千萬美元的資金流入。

白銀飆漲表面原因是降息。利息是持有金、銀的機會成本。近來美國聯準會宣布降息，對金、銀這類不產生固定收入流的資產有利。

但是，銀價上漲還有其自身因素。白銀研究所（The Silver Institute）估計，過去三年，白銀需求一直超過供給。今年仍會持續。這是因為它產量一直不振。

綠能、投資、避險需求

三方面推升銀價上漲

《華爾街日報》指出，目前開採出來的白銀裡，超過七成是鉛、鋅、銅和金等其他金屬的副產品。由於鋅價走軟，導致礦場關閉，銀產量也跟著低落。一位基金經理雷蘭（Ned Naylor-Leyland）對《金融時報》表示，白銀供給是「結構性問題」、「令人非常沮喪」。

再來是需求面，首先工業需求。在製造太陽能面板時，白銀是不可或缺的原料。

白銀研究所數據顯示，從二○一九到二○二三年，太陽能產業對白銀的需求上升一．五八倍。預計今年需求將再成長二○％。該機構執行長迪倫佐（Michael DiRienzo）表示，全球走向綠電為白銀帶來福音，而白銀的大多數工業用途都沒有可行的替代品。

近來中國推出大規模貨幣與財政刺激方案，也有利銀價上漲。由於中國積極推動太陽能和電動車，刺激了白銀做為工業產品的需求。路透引述一家銀行大宗商品主管漢森（Ole Hansen）表示，中國的刺激措施正在提振工業金屬的需求，「這是白銀交易商一直在等待的。」

二是投資需求。

白銀在人類歷史上長年被用來鑄幣，《金融時報》稱，如今印度人非常熱中用白銀做珠寶。英國一家經紀商主管舒勒（Victoria Scholar）表示，白銀相對於黃金更被低估，可能為基本面投資者提供機會。

三是避險需求。花旗集團（Citigroup）大宗商品研究全球主管萊頓（Max Layton）表示，由於美國經濟可能疲軟，投資人將貴金屬視為保值手段，這促成了銀價上漲。

在中國，萊頓表示，由於房地產不景氣及消費不振，也提高了人們把白銀當作保值手段的興趣。

白銀和石油不同，由於節能減碳，石油會受到中國轉型綠能的負面影響。至於黃金，即使房地產疲軟導致需求上升，但綠能轉型對黃金的助力就不大，反而白銀卻能在兩方面同時受惠。

投資人仍須留意2隱憂：

白銀受黃金、政策面影響大

甚至還有政策面助攻。路透報導，今年八月北京向幾家中國銀行訂下黃金進口配額。花旗報告稱，這可能會使零售投資轉向白銀。今年稍早時候，中國的銀條進口——這反映市場零售需求，從原本趨近於零增加到超過一億美元。

雖然白銀有各項利多，但它也有兩個隱憂。首先銀價仍是金價的附屬品。分析師孟克（Carsten Menke）表示：白銀的中長期表現主要取決於黃金，而不是任何白銀市場的具體情況。

「金銀比率」表示一盎司黃金可以購買多少盎司白銀，也就是黃金相對於白銀的價格。《華爾街日報》數據顯示，目前一盎司黃金價格，可以買到八十三盎司白銀。過去二十年這個比率平均為六十七。這表明白銀相對價格仍處於史上相對便宜的水準。

由於白銀是黃金的替代品，若金價持續上漲，白銀需求可能會增加。但若金價反轉下跌，白銀需求恐怕也會跟著下滑。

其次，白銀的需求也仰賴政策面。

雖然中國力推太陽能與電動車，但因為「內捲」，大多數業者獲利並不突出。出口部分，近來又遭到歐、美高關稅打壓。若中國經濟成長減速，短期內恐怕會對白銀構成阻力。

經濟學家胡森（Hamad Hussain）對路透表示，中國最新的刺激措施，本身可能不足以推動經濟好轉，市場又高估了聯準會今年底降息的可能性。若這些提振白銀需求的因素退潮，「銀價漲勢在未來幾個月不太可能持續。」

同時，白銀往往與黃金一起波動，但證諸歷史，它的波動性通常更大。因此白銀的潛在報酬或許較高，但這也意味著它比黃金的風險更大。

雖然未來銀價難料。不過《金融時報》專欄作家奧尼爾（Moira O’Neill）建議，若未來金價持續上升，黃金持有者一方面可考慮部分獲利了結，並考慮多元化投資其他金屬，「白銀可能最適合為投資組合增添一些額外的亮點。」

享有工業、投資、避險的需求，在這「三駕馬車」推升下，號稱「窮人的黃金」的白銀，未來在人們投資組合裡仍將有一席之地。

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