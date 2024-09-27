三個清大男孩變Podcast大浪推手！揭密1.4萬檔節目背後市占王

【文●陳盈螢】

你知道嗎？現在全台灣每三人就有一人每月收聽Podcast。就連想像不到的訂閱市場，也能為素人創作者帶來上看五十萬元的月收入、續訂率約九○％，更多企業也搶開聲音節目。

有家小新創在背後推動這股時代熱潮，並翻轉公司的命運。

他們是全台最大、市占逾六成的Podcast託管平台Firstory，聚集一萬四千檔節目，每月累計不重複收聽逾一億次流量，也是全台唯一與Apple和Spotify進行訂閱技術合作的託管平台。就連星座專家唐綺陽的熱門節目《唐陽雞酒屋》，也是在此團隊邀約下誕生。

Firstory提供創作者一條龍的Podcast服務。只要一鍵，創作者就能將節目上架到主流收聽平台，還有開放長期訂閱。而創作者支付的月費、廣告分潤等，是主要收費來源。

這支團隊是三個清華大學畢業生兼大學室友，放棄Apple等大公司工作邀約，留在台灣創業的結果。當時，他們看好聲音經濟，先從語音交友社群切入，再改為Podcast託管平台。

二○二二年，因為疫情， 全球Podcast市場翻倍成長， Firstory光一季就累計超過一億四千多萬收聽量。

然而也在那一年，公司險些發不出薪水，瀕臨破產。

「我們成長太快，完全沒有拉煞車，」Firstory共同創辦人暨執行長于子軒餘悸猶存，因為二二年第一季收聽量是前一年同期的近四倍，導致租借雲端主機等眾多成本，每七天就增加一萬美元（約合新台幣三十二萬元），是前一年的兩百倍。

衝太快，成本暴增兩百倍

它從推工具轉型「推服務」

眼見公司帳戶燒到快見底，他們只好減薪苦撐。但屋漏偏逢連夜雨，該年正逢募資市場進入高原期，很多新創破產或被收購退場，他們卻要趕快進行新一輪募資，才有機會生存。

現實催著Firstory一夜長大。他們發現，與其拚命衝大流量，關鍵應該在於「幫助創作者賺到錢」，唯有如此，產業裡的人才會從玩票變正職，把市場做大，帶來正向循環。

於是，他們從單純的「推工具」轉型為「推服務」。

第一步，新增資費方案。二二年開始，他們保留免費服務，但用付費當篩子，找出自己的核心客群，幫助軟體開發效益最大化。「當時客戶跟功能需求都太多了，我們才重新整理，到底誰最需要我們？」于子軒說。

第二步，推出「動態廣告」功能。比起過去一味擴張市場，如今他們重新定義：創作者的成功不在流量大小，而是流量能否精準變現。於是，他們與股東KKBOX推出動態廣告功能，解決過去口播廣告上架後，不能再改內容的時效性困擾。

第三步，聚焦鎖定中小型創作者。Firstory共同創辦人暨營運長劉德政觀察，許多創作者不一定是自帶流量的網紅，卻依舊能有穩定收入。例如《GK爸爸原創故事繪本》主講人GK爸爸，就從市集擺攤老闆變身節目主持人，在家當奶爸，每年光是Podcast就帶來七位數進帳。

為鞏固這群從素人開始的創作者，他們積極開發新工具，幫助這些人提高付費訂閱的附加價值。舉例來說，當創作者想發送專屬電子報、經營專屬社群，Firstory幫創作者自動串接系統，就能省去他們每天逐筆核對會員清單的時間。

與創作者緊密溝通

提高訂閱價值拚出千萬商機

只是新工具上線，卻不代表創作者就會使用。所以團隊花了至少一年培育種子部隊，幫助他們提煉節目內容、對標市售定價再訂定組合方案等。如今已累計超過八百個付費節目，每年至少創造千萬商機，對比同業不一定有此服務。

GK爸爸分析，Firstory與其他平台最大的不同，是與他們更積極互動，團隊幾乎全年無休，不到一天就會有真人回覆訊息，「常在跟創作者溝通。」

這段歷時兩年的求生記，說來輕描淡寫，實則險象環生，繳不出租金更是家常便飯。最嚴重的一次是，于子軒在募資會議前夕，得知懷孕的妻子在新加坡跌倒了，需要到醫院檢查，經過掙扎，他卻選擇出現在會議上：「我知道那是一個失敗機率九八％的會議，但我不去的話，成功機率就是零。」

他們的轉念和努力，終於帶著Firstory營收翻倍成長，在今年第二季開始轉虧為盈，獲得初步的成功。縱然市場變動更快、挑戰更多，但當團隊不忘初衷，成為彼此後援，Podcast生態系將會持續因為他們變得百花齊放。

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