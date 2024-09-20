搶AI財 電信三雄下一戰在企業IT！台灣大40億入股精誠能後來居上？

【文●何佩珊】

台灣大哥大近日宣布以近四十億元，取得本土資訊服務產業龍頭精誠資訊約一二％持股，成為該公司大股東。這會成為決定台灣電信市場從三雄鼎立走向「兩大一中」格局，關鍵的一步棋嗎？

台灣人口有限，電信業者在個人用戶市場的成長天花板明確，且目前看來，5G吸引消費者轉換的吸引力和效益，也不若當年的3G和4G升級潮顯著。

而在台灣之星與亞太電信兩樁購併案陸續完成後，台灣大和遠傳的個人用戶規模快速拉升，縮小了與龍頭業者中華電信之間的差距（見第三十二頁圖）。從數據也可以看到，自整併完成以來，三家市占未再有顯著變化。

相比個人市場趨於穩定，企業市場更是電信業者可以尋求突破的機會，也是力拚轉型的關鍵。

5G、AI帶動企業IT支出爆發

電信三雄唯台灣大布局落後

首先，是企業市場的未來成長性。

國際研究機構IDC資深研究經理蔡宜秀表示，5G加上過去兩年生成式AI的突破性發展，改變了企業對IT應用的想像，也帶動企業重新思考未來布局規畫。根據他們的研究預估，至二○二七年，台灣企業整體IT支出規模，將會突破一百三十億美元，相比二三年將有三成增長。

同時在實務面，台灣IBM諮詢總經理林翰也有類似觀察：「AI是我第一個看過，企業老闆比IT主管更積極想要的解決方案。」他明確感受到市場的熱度。

第二，電信業者在企業IT市場，有強大的利基點。

就如台灣大哥大資訊長蔡祈岩經常說的：電信業者擁有「電信天賦」。

所謂電信天賦，是指不論智慧城市、智慧工廠、智慧醫療，還是各種物聯網應用發展，都需要網路基礎建設做訊號傳遞和處理。這正是電信業者獨有的優勢，也讓他們有機會不只是當一條笨水管，而是能夠帶入更多加值服務。

特別是這兩年AI發展，帶動龐大算力需求，加大邊緣運算的重要性，而5G基地台也屬於邊緣運算的一部分。業內人士認為，5G與AI的整合，將帶來很大的想像空間。

但這不代表所有電信業者，都能吃到企業市場這塊大餅。

因為要做企業生意，得先要有企業級產品；再者，當客戶需求來了，還要有相對應的開發和服務人力。

林翰表示，要做企業的生意，光是從前期市場分析、擬定定價策略，還要找到對的人，把產品做出來，再加上後面的長期維運，挑戰很大，不是那麼容易說要進來就可以進來。

以上述企業市場的需求條件來看，多位業內人士指出，目前在這塊市場，電信三雄以中華電信的實力最強大；而遠傳在過去幾年積極布局下，也已小有成果；唯獨台灣大是這塊領域的陌生面孔，他們認為在企業市場，該公司落後兩大電信對手的距離有點遠。

中華電信布局最深、最久

遠傳從微軟國際大廠找人才

被形容為兵強馬壯的中華電信，一方面是因為在市話、行動寬頻和固網，有完整的最後一哩布局，讓他們有機會藉電信業務，進入企業，然後再帶入更多IT生意。

而且中華電信不只是許多國際IT大廠，如微軟和亞馬遜的合作夥伴，本身還有中華電信研究所的千人研發能量，具備開發自家產品與解決方案的能力，形成他們在市場競爭的重要利基點。同時，中華電信企業客戶分公司也有充沛的銷售與服務人力。

整體來說，中華電信在企業市場的布局既久且深，特別又以政府單位和學校等公部門為其強項。以去年來說，其企業客戶分公司一年貢獻的營收高達七百三十億元，對整體營收占比約三成，已是中華電信相當重要的收入來源。

相比之下，遠傳的起步稍晚，但業內人士指出，過去幾年來，該公司非常積極建立企業產品和服務量能，也陸續從IBM、微軟、SAP等國際IT大廠挖來好手。如近年加入遠傳，現任資訊暨數位轉型科技群執行副總經理的胡德民，先前就是台灣微軟專家技術部暨微軟技術中心總經理。在他加入後，遠傳與微軟的合作也比過往更密切。

此外，遠傳或許在公部門的耕耘深度難以和中華電信相比擬，但其母公司遠東集團旗下事業，橫跨紡織、零售、醫療、交通，以及金融和旅宿等多個產業，成為他們切入企業市場很好的起步點。經過多年積累，近年他們也在集團外的業務開拓看到成果。

根據遠傳的公開資訊，其去年企業收入占比為二三％，超過兩百億元。從每季法說會簡報也可以看到，這塊業務還在持續快速成長中。

而台灣大則是電信三雄中，過去對企業IT市場著墨最少的一個。

台灣大的經營策略一直被認為更偏重在個人用戶端，這點從該公司的人事布局，也可略見一二。

過去兩年，台灣大哥大總經理林之晨積極對外招募好手，陸續找來多位高階主管，如台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔，是宏佳騰前執行長；還有將來銀行前策略長吳建頤、拍付國際前總經理韓昆舉，分別都在台灣大擔任副總經理職位，負責的也都是以面向個人市場為主的產品，如前者推出支付產品大哥付；後者則負責加密貨幣交易所。

台灣大以金錢換時間

透過入股，拚互補拚速度

也因為過往台灣大在企業IT市場的能見度較低，所以這次他們宣布要拿出近四十億元投資精誠，特別引人矚目。

精誠就像是一家IT百貨公司，有完整的產品線，也有大量的技術和銷售服務人力，這都是台灣大目前在企業市場不具備的條件；而對精誠來說，接受這筆投資，除了有大筆資金入帳，也有望藉助電信業者優勢，搶進5G和AI整合商機，並可以帶來拓展新客戶和開發新業務的機會。

這個合作案對雙方都有明確的互補效果。

台灣大沒有採取一步步打造自家企業IT團隊的路線，而是選擇用金錢換取時間，透過和外部夥伴結盟的方式，打企業市場這一仗，速度是一個關鍵考量。

蔡宜秀指出，生成式AI熱潮興起迄今，已將近兩年，企業從初期的研究、概念驗證，正陸續進入正式開案的實際導入階段。換言之，如果錯過這個時機點，恐怕只能看著對手大啖企業IT商機。

此外，她也表示，AI的發展，改變了大家對5G物聯網的應用場域想像，也讓企業重新思考未來規畫布局。在這樣的情況下，既有玩家其實未必占有優勢，倒是在這個時間點加入的後進者，有獲得齊頭式競爭的機會。

不過，台灣大是否能夠借此次投資，在企業市場彎道超車，一個大前提，還是在於後續雙方將如何展開合作，以及能否展現執行力，確實創造綜效。

畢竟，精誠也是一個員工多達數千人的大集團，旗下子公司眾多。即便台灣大成了持股近一二％的大股東，取得話語權，也不代表精誠各部門、各團隊，都會將台灣大的需求擺在第一位，反之亦然。

這是目前市場對這項合作最大的疑慮。

精誠資訊財務長鍾志羣表示，投資是第一步，雙方具體要合作哪些項目，業務要如何展開，細節仍需要時間進一步洽談。

台灣電信市場會不會走向兩大一中？這場企業之戰，或許也將決定誰會是領先群中，先掉隊的那一個。

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