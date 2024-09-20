再3個月，台灣一半人超過45歲！全台首次「壯世代」百強企業調查 幫你找好雇主

【文●鄭郁萌、吳和懋】

2024年即將進入最後一季，再過3個月，台灣就要迎接一個全新的時代。

這個時代叫作「超高齡社會」。

根據國發會的推估，2025年台灣65歲以上人口占總人口比率即將正式突破20％，換句話說，每5個人中就有1個人超過65歲。

再3個月，45歲以上將占過半人口

人口紅利快消失！4年後恐難找新人

並且，全台灣45歲以上的壯世代，也在明年突破半數，達到51％，每2個人就有1人超過45歲。再往後推估，到了2028年，15至64歲的工作年齡人口，將從目前占總人口的69％，掉到66.3％，首度跌破3分之2。

屆時，台灣的人口紅利時期（指15至65歲人口占總人口比率達66.7％以上）正式結束，社會不再有充沛的青壯勞力，人力資源將面臨重整。

這將是企業的存亡關頭。如果今天企業還堅持用過去的思維、不思考如何善用45歲以上的勞動力，4年後，你可能找不到任何新進員工。

然而，並非所有企業都理解這件事。商周本次與104人力銀行合作進行「DEI壯世代百強企業」大調查，這是全台首度運用量化及質化的評比，大規模篩選壯齡聘雇友善企業的調查。

勞動部將「中高齡勞工」的定義，以45歲為分水嶺，本調查沿用勞動部定義，將45歲以上通稱為壯世代。DEI則是Diversity（多元）、Equity（公平）、Inclusion（共融）的縮寫，中文稱為「多元共融」。

但是，在跟企業募集問卷時，曾有知名企業人資來電回應：「要填問卷可以，但請不要給我們獎！」

彰顯企業內的年齡共融，難道不是好事嗎？為什麼成了避之唯恐不及的榮譽？我們追問，對方囁囁嚅嚅說：因為不想被貼上「老人企業」的標籤，擔心因此未來招募青年人力時，將遇上困難。

面對缺工，企業卻卡「老」標籤

調查發現：友善壯世代，績效反而好

企業在人才招募上「喜青厭壯」，已非新鮮事。我們抽絲剝繭，從永續報告書中計算出一家家企業新進員工中51歲以上的比率。結果，就算是本次入選壯世代百強的友善企業，壯世代新進員工占比平均也僅僅7％，未入選的企業，許多為0％。

明明已是全面大缺工前夕，卻還用年齡刻板印象挑人，就像那句老笑話：「我們只想要新鮮的肝。」 本次評選出的百強企業，他們近3年平均每股盈餘（EPS）皆為正成長，也顯示即使企業實現壯世代友善，依然能創下優於同業的業績表現。他們邀約45歲以上求職者面試的比率，更比一般企業平均值多出4.25倍。

我們也發現，產業特性很大程度決定了企業任用壯世代的積極性。

站在缺工海嘯的第一排，服務業從疫情前後開始陣痛換骨，他們懂得壯世代優點，也知道需要職務再設計；傳統製造業近年被半導體業搶人才搶得兇，開始思考如何跨齡共融，讓傳承成為常態；而科技業仍以為人才水位高，步調最慢。

深入採訪，我們看到，中高齡聘雇的前瞻企業做了哪些事！無論是員工不到100人的小型傳產公司、根本不缺人的熱門半導體企業，或台灣第一家上市企業台泥、高度需要人力的觀光餐旅龍頭晶華、品牌活潑的外企IKEA、或台灣門鎖大王福興，都提前修鍊進用壯世代員工的心態與方法，這6個職場共融好雇主，有的資源少，有的人力來源吃緊，他們如何辦到？

這僅僅是商周關注超高齡社會來臨的第一步，我們將持續前行，讓壯世代人才與友善雇主受到更多關注。

更多內容詳見「壯世代百強企業」封面故事、商周×104人力銀行「DEI壯世代百強企業」大調查結果。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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