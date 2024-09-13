帶五百家供應商學會「碳語言」 合勤控一年變身網通業減碳領頭羊

【文●陳泳丞】

「歡迎光臨，請問您今天從哪邊出發？搭乘什麼交通工具？」一家位於新北市中和區的印刷包裝廠，櫃檯小姐親切的詢問來客。什麼？現在填寫訪客資料，還要回答這個？通常第一時間大家都會抓抓頭，提出如此疑問。

合勤投控（以下簡稱合勤控）──台灣前五大網通廠、年營收逾三百億元，這家印刷包裝公司是他們「減碳大帶小」計畫的成員之一，身為他們的上游供應商，需要計算自己公司運作的碳排量，甚至連訪客交通運輸的碳足跡（編按：指搭乘交通工具路程的碳排放量），也都不能放過。

合勤控有大大小小、超過五百家供應商，去年申請經濟部產業發展署「以大帶小」減碳專案補助，旗下的合勤科技、兆勤科技、盟創科技等子公司，積極輔導上游減碳，「一年下來，預計可幫供應鏈減八百三十噸的碳，準備拿去環境部申請碳權，」合勤投控永續長林錦蘭（左頁圖左）如此說道。這數字乍看不起眼，跟台灣面板廠一年動輒兩、三百萬噸的碳排相比，連零頭都不到。

但你不知道的是，對於不是特別耗水、耗電的網通產業來說，這已經是合勤控全集團碳排的四％，也差不多可讓上游供應鏈碳排量，一口氣下降一成多，且僅耗時一年，是他們的永續團隊十多次親訪全球供應商，得來不易的成果。

小供應商們，不懂減碳規矩

一般科技產品多半賣給終端消費者，但網通業的客群，有很大宗是電信業或是政府標案，「如果你的ESG分數很低，根本就沒資格打進這些客戶，」合勤投控董事長朱順一對商周說。

現實條件很清楚，但麻煩在哪裡？問題就在上游供應鏈，因為規模都太小了。

合勤控旗下的代工廠盟創，兩年前對十四家關鍵供應商，做ESG實地稽核，檢查出一百零五項缺失，其中近百項跟「勞工與人權」、「健康與安全」有關。這跟多數台灣企業遇到的狀況差不多，因為供應商、甚至是供應商的供應商，往往公司小到僅十幾人，一般勞動條件很難完全合規，有時候，不是供應商不願意守規矩，而是他們根本就不知道規矩為何。

工業通訊及網路設備商四零四科技（Moxa）泛亞暨台灣區總經理林世偉說，某次去五股工業區找供應商討論減碳，談到鍍膜廠技術主力，全廠就兩位七十幾歲的老師傅，聽說要減碳，直覺的問：「那以後是不是不能呷菸（台語，抽菸）啊？」大家當場傻眼。

包裝廠富迪印刷總經理吳蕙明則以防噪音舉例，某次合勤控的人到現場稽核，問及現場噪音值，查清楚後，他們告訴富迪，還不需要貼警示標語，因為一旦貼了警示標語，就需要依照規定、全程配戴耳罩，不然就屬違規。所謂規定，是令出必行，不是自己貼標語以求心安而已。

此外，工廠內的空調、機器等設備的型號、能耗等標籤，都需要放在最顯眼的地方，以便隨時檢查。這些都是細節，但卻是小供應商往往注意不到的地方。

正因為網通產業不是高碳排領域，通常業者也不像半導體或面板廠那麼敏感，也因此，當合勤控開始認真盤查供應鏈的碳排狀況時，才赫然發現「代誌大條（台語，事情嚴重）」。「通常只有兩種結果，一個叫Fail（不合格），另一種是中高風險，」林錦蘭無奈的說。

開學院，把廠商變學伴

那該怎麼辦？合勤控只能積極輔導供應商。剛好經濟部針對企業推出以大帶小減碳補助方案，他們透過盟創，去年八月申請到二千四百萬元補助，風風火火的開辦了「零碳學院」。

他們開出二十三堂、合計一百一十一小時的課程，從零開始教供應商認識碳、減碳，如何寫永續報告書、如何進行低碳數位轉型。一年下來，參與人次接近三千，總上課時數也超過四千小時。「合勤控把我們當學伴，大家一起研究如何去減碳，」一位供應商如此表示。

不過，如果覺得開課就能解決問題，那就想得太容易了。

就在今年初，一家中國材料供應商，被合勤控的客戶再三稽核後，判定為不合格，禁止合勤控採用那家供應商的材料，但那時因為要趕單、搶時間生產，有十萬個料件已經躺在進料倉庫裡，讓他們進退維谷。

林錦蘭說，以前曾主動要輔導該供應商，但對方都拒絕改變、態度相當強硬，對方認為：「客人又不只你一個，幹嘛要改，最多不接你的單罷了！」

後來他們出動高階主管團隊，大陣仗親自飛過去，拿出誠意表示願意幫忙、大家一起想辦法改善，甚至拉著其他客戶一起，清楚陳述ESG的重要性，將會影響後面長期的生意。他們勞師動眾，才讓供應商點頭、答應開始改善。

面對眾多供應商，嚴格要求是一回事，合勤控也學到什麼叫合情合理。

有一次，他們的稽核人員要求富迪印刷出具8D報告（編按：Eight Disciplines Problem Solving，又稱團隊導向問題解決方法，用以解決常見、反覆出現的品管問題）。

吳蕙明說，第一次遇到客戶提出這種要求，當報告被退件十幾次之後，負責的品管人員差點崩潰，畢竟一家台灣小工廠，怎麼懂完成這樣的報告？

後來合勤控發現狀況不對，直接派專人到廠輔導，手把手指導供應商怎麼寫報告。「當一直被退件時，心裡頭真的是圈圈叉叉三角形⋯⋯（編按：指非常不高興），」富迪員工回憶，但他們親自派人來教、展現誠意，雙方的革命情感，也就因此點滴建立起來。

不只如此，想申請政府的大帶小減碳補助案，手腳還得夠快。

行動快，推首款碳中和產品

台灣的電子業，大部分供應鏈在中國，但台灣政府的大帶小減碳補助計畫，要求須在台灣有工廠登記的供應商才能參加，該條件已將不少企業排除。而以他們輔導的供應商成員，也都不是什麼大公司，很多資本額都小於五千萬元。參與合勤控計畫的其中一家供應商透露，會選擇加入他們的大帶小計畫，主要是因為「來找的速度很快、也很早」，他們從去年五月就開始張羅大家加入。

部分供應商甚至說，沒想到答應之後，後面一堆大廠商也都來拉人、希望加入他們的大帶小計畫。但已經先答應合勤控，隨即也被「綁定」，只好婉拒其他如佳世達、台達電、光寶等大客戶。

減碳已是不可逆的趨勢，商周統計經濟部資料，截至今年八月，成功申請到減碳大帶小補助的公司，已超過一百七十家，累計近一千二百家供應鏈廠商受惠；而政府補助經費也將用罄，公告在九月中將停止受理。

經過他們大費周章努力拉著供應商一起減碳，也確實有不錯的成果。例如：有些產品的塑膠外殼，碳排量減到只剩原本的十分之一；產品包裝外盒，採用回收紙材的比率高達七五％。

至於本文開頭講到的，大帶小減碳、「存」下來八百三十噸碳權，則預計可拿來抵減，讓他們在今年可以完成第一款碳中和網通產品認證。

合勤控很清楚，這些規模小小的供應商，其實是撐持起台灣經濟的重要支柱，他們對碳的認識或許不足，但是只要大廠願意教，他們就能學得會。

「零碳學院是為了要創造出共同的語言，包括同仁與供應商都一樣，」林錦蘭說，明年開始他們要實施內部碳定價（編按：因為營運所產生的碳，會被計價），以事業部門為單位，賺的錢要扣掉碳排成本，雖然暫時仍只是影子價格──只是暫時把碳成本記在帳目上，不會真的扣錢，但如此才能清楚讓大家知道，在碳有價的時代裡，實際獲利是多少？「這會讓大家非常痛，但痛了之後才會斤斤計較，」林錦蘭說，當大家有了共同的「碳語言」，才有辦法進一步改善、相互支持著繼續走下去。

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