世界第一人！開MIT電動車比賽 60歲陳和皇：我想把台灣帶上國際

【文●侯良儒】

八月中，鴻海董事長劉揚偉造訪印度，在他馬不停蹄拜會印度總理莫迪、各邦省長之際，卻心繫一個遠在兩千多公里外的六十歲台灣歐吉桑。

他是陳和皇，當時的他，同一時間在泰國參加全程二千四百公里、需要開上六天才能完賽的亞洲越野拉力賽。

開納智捷n7登拉力賽場

他「瘋」車36年成亞洲車神

有「亞洲車神」之稱的他，今年，更是全場唯一一位開著電動車參賽、並完賽的車手。而他開的，就是由鴻海自主設計的電動車：納智捷n7。

「我們是看了電視才知道，居然有人要開我們的車去跑越野賽！」一名鴻海主管說。

鴻海的意想不到，其來有自。

目前，全球各大拉力賽幾乎看不到電動車。因為，拉力賽的路況險惡，譬如坡度超過五十度的陡峭山路、或水深及腰的沼澤地，車輛為了避免拋錨，幾乎都是四輪皆有動力的四驅車，但，n7卻是二輪驅動。

加上拉力賽每天的賽程，動輒數百公里，不利於充電速度比加油慢、續航里程也較低的電動車。

陳和皇就這麼在已舉辦二十九年的亞洲拉力賽，寫下了歷史。

但其實早在這之前，他就是一位一再劃下歷史的人物。

在堪稱「地球上最危險賽事」、開辦四十幾年來已經有超過七十人死亡的達卡拉力賽（Dakar Rally），陳和皇是這項全程近一萬公里、賽期長達十四天的跨國賽事裡，迄今唯一一位完賽的台灣人。

這項必須奔馳在沙漠、崎嶇山路的國際賽事，由於車輛每天都要歷經上千次的顛簸，因此不時有車被震斷大樑，車手更有受傷的危險，像陳和皇就目睹自己的副駕駛，肩胛骨遭震斷、刺穿身體，血濺車內。

令人費解的是，陳和皇不只拿自己的命去賭，每次參加該賽事，都砸下至少三千萬元，改車、組織二十人車隊、聘請國際技師。但，該賽事獎金，卻只有區區十四萬元。

「人家說，六十歲是耳順之年，我喔，是『耳背』之年！」剛從泰國返國的陳和皇，向商周形容自己特立獨行的賽車人生。

究竟，他為什麼對賽車如此瘋狂？還「瘋」到耳順之年，依舊樂此不疲？

時間回到一九八八年。當年二十四歲的陳和皇，某天在電視上，瞥見一則音響品牌先鋒（Pioneer）誠徵拉力賽工作人員的廣告，愛車的他，就這麼誤打誤撞，來到當年在法國開賽的達卡拉力賽。一到現場，他馬上被旗海飛舞、各國人種齊聚一堂的現場震撼，「那種感覺就像我小時候，第一次看到大海！」

開眼界的，不止如此。開賽不久，他就發現，相較於其他賽車比賽，車手可以先上賽道試跑，且賽道都十分固定，但，訴求荒地越野的拉力賽，無法試跑，也經常沒有賽道，「你面對的是一片未知，考驗的，是你克服難關的能力。」

從小家貧、遭家族排擠⋯⋯

拉力賽「沒有前路」吸引他

在陳和皇的定義裡，拉力賽，是一場「沒有賽道的比賽」。人，必須自己在野地中，從沒有路的地方開出一條路，而且，在可能長達十幾天的賽程中堅持到最後一秒。

這彷彿是他人生的寫照。

不少人看到陳和皇砸錢賽車，直覺他家境優渥。其實，他從小在台中大甲溪旁長大，兒時有很長一段時間，過著全家躲債主的生活，「家裡的燈都要關掉，然後把狗綁在外面，所有人不能出聲，當作家裡沒人在。」

不只家貧，他的爸爸，是祖父二房、「細姨」的兒子，這讓陳和皇從小在家族中更備受欺凌。有一次，親戚的小孩為了作弄他，將一根點燃的香菸，要當時不懂事的他吸，他一往嘴送，馬上咳嗽不止、淚流滿面，這口氣，也讓他此生拒絕抽菸。

「從小這樣被戲謔，就覺得如果人要出頭天，必須靠自己，」陳和皇說，自己沒有背景、沒有資源，唯一能贏過別人的，就只有「不服輸」。

而拉力賽，就是讓不服輸的他，能夠與背景比自己優渥的人，站在同一個起跑點的機會，「因為在未知面前，人人都是平等。」他說。

從小，胸口彷彿一直壓著一口氣的他，要透過走一條最難的路，告訴世界：「我可以！」

雖然家貧，從小甚至連在家族裡都被看不起。但也是在這樣蒼茫的環境中，讓他很小就養成自己找路，且堅毅的心性。

為了幫父母的建材行多賺錢，陳和皇小時候常帶著三個兄弟姊妹，幫人換水泥屋瓦。由於台中夏天熱對流旺盛，常有午後雷陣雨，使得這群才國小、國中年紀的「童工」，每天都得承擔巨大壓力，跟時間賽跑，「我們必須在下午一點前，把新的屋瓦換上去，如果沒有完成，只要下了雨，客戶的家具全毀，我們就要賠死了！」

因此，年紀最長、擔任「工頭」的他，必須思考一整片屋頂，要從哪個方位拆舊屋瓦最快，當要換上新屋瓦時，是三人合作換一片屋瓦、還是各自行動最好，「這些帶給我的是，只要你肯努力、願意想方設法，一定能突破困境。」

曾被歧視、燒上億、失隊友

他終圓夢：向世界證明台灣

不服輸、勇於挑戰，讓陳和皇花了九年、歷經四次失敗，終於在第五次出戰達卡拉力賽，成為台灣第一位完成該賽事的車手。

即便在這段期間，他燒光上億身家，更一度目睹自己的補給隊員，在賽事途中，被西非叛軍槍殺身亡，仍無法阻止他完賽的心願。

而這一次，他開著納智捷n7參加亞洲拉力賽，則不再只是要向世界證明自己，更是要證明台灣。

陳和皇說，他這次要挑戰的，除了「沒有人用電動車參賽」，再來，就是這台車，是台灣人設計、製造的電動車，「我想把台灣這個品牌，帶上去國際。」

這並非場面話。陳和皇在拉力車界最有名的，就是他的參賽車，命名總是滿滿的「台灣味」，譬如台灣志工號、台灣媽祖號、i Taiwan號⋯⋯，這些車的車身，更被他直接漆上國旗，而他每次只要抵達終點，一定會拿出國旗揮舞。

他說，之所以如此想凸顯台灣，是因為他在賽車過程中，經常聘請歐洲人擔任副駕駛與技師，「但其實，他們看不起亞洲人，也不知道台灣在哪裡，」甚至他經營的改裝車公司，過去常跟歐美進口零件，「他（對方）就很簡單一句話，他不賣台灣人，為什麼？因為他認為台灣是『仿冒』之島。」

把車子衝過終點，跟團隊高舉國旗，對陳和皇而言，就是他向世界證明台灣的最好方式。

過去，他用十三次亞洲拉力賽的分組冠軍，證明台灣人也會跑拉力賽；這次，他讓台灣設計的電動車，即便是二輪驅動，也能完成拉力賽。

挑最難的下手、不斷用新挑戰讓自己前進，支持著陳和皇在人生上半場，能夠創下台灣越野車界諸多第一。

不過，那些化為力量的悲憤、那些被看不起的創傷，卻沒有讓他變成一個偏激的人。

記錄亞洲拉力賽逾二十年的自由作家朱家瑩說，「長年參加這個賽事的車手，幾乎都被陳和皇救過，他不是成績為優先、見死不救的人，而是會停下來幫對手，所以他在這個比賽的人緣非常好。」

他的古道熱腸，也與他兒時際遇有關。陳和皇說，他永遠記得，儘管自己受盡親戚排擠，但只要每次到大舅家，這位長輩絕不會像其他人冷言冷語，而是對他不斷的讚譽與肯定，「那種溫暖的感覺，會讓人知道『手心向下』的重要性。」

而自己曾身處險境，也讓他更有同理心。二○○六年，他出賽達卡拉力賽，車子一度拋錨在茅利塔尼亞的沙漠中，當時他受困長達一天一夜，身處夜晚氣溫驟降到零下十度、毒蠍爬滿地的險境，「當時會覺得，如果你適時伸手，會對別人幫助很大。」

捐救災車、教消防員開車

被笑瘋又傻，只想傳遞良善

這份想把良善傳遞出去的心，更讓他意外開啟人生下半場。

六年前，他得知台中一起車禍憾事後，有感於國內缺乏天災人禍發生時，能跋山涉水的救災車，他與朋友自費買了六輛救災用的越野車，捐給消防隊。

但，捐完不久他卻發現，「他們根本不會使用，包括方向盤怎麼打、車怎麼停，都不會，常常開出去一台、就翻掉一台，我只好自己教他們怎麼開。」

這時，經常被朋友形容是「瘋子跟傻子」的他，又再次發揮這項特質。為了教消防員開車，他常常一砸就是三十萬元，請工班堆沙土、營造斷垣殘壁的災難現場，接著，他再坐上副駕駛座，手把手的指導一個又一個消防員。

「我人生最沒有方向的時候，其實就是完成達卡賽的那天，」陳和皇說，曾經，自己在登上頂峰的那一天，反倒感覺迷惘，因為人生最大的夢想完成了，他不知道下一條路在哪裡。

所幸，就在他開始捐車、教開車後發現，用自己的力量去影響他人，傳承，就是他人生後半場要走的賽道。

他的另一門傳承課，是他的親生女兒。一九年，他以「磨練心志」為由，鼓勵女兒陳怡文參加亞洲拉力賽，讓她擔任正駕駛、自己擔任副駕駛，而從二二年起，陳怡文在該賽事連續拿下三屆女子組冠軍。

今年亞洲拉力賽，這對父女賽車手，兩人各開一台車，他們的副駕駛與後座，共坐著三位消防員。他們不僅在車上見習，陳和皇更不時會讓出駕駛座讓對方開車，藉此讓消防員在賽事中實際駕駛各種困難路段。

那天，當兩台車一前一後抵達終點，再次高舉國旗的陳和皇，胸口燃燒的，不再只是不服輸的自己，而是一團又一團，為台灣、為救災、為下一個世代而點起的熊熊烈火。

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