它讓李嘉誠罕見站台、嬌生注資 「無傷口免住院」肝癌新救星來了

【文●游羽棠】

八月底，高齡九十六歲、近年鮮少公開露面的香港首富李嘉誠，特別以視訊，為全世界第一台以「氣泡」治療癌症的醫療器材「雲端站台」。

治療成本與一般手術相近

這個由HistoSonics公司推出的愛迪生系統（Edison System），是一套主打沒有傷口的肝癌療法。透過組織碎化技術（Histotripsy，見本頁小辭典），從體外用超音波破壞患者的肝癌組織，病患最快當天就可以出院回家。而且，不像近年新興的癌症治療方法，動輒上百萬，這套療法的成本跟傳統外科手術差不多，只需要新台幣約二十多萬元。

聽起來像天方夜譚，但該醫材已經通過美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，而且在美國知名的梅約診所、約翰霍普金斯大學醫院等醫院，有約四百名患者的治療實例。

「當我聽到這麼神奇的技術，可以為癌症病人帶來無痛、高效、負擔得起的選擇，我內心很興奮，真的幾個晚上都睡不著！」李嘉誠驚喜的說。這促使他主動洽購該設備，在全球爭搶的狀況下，買到兩台，贈予兩間香港公立大學醫學院。據了解，目前台大醫院也正洽詢購入此設備。

這份急迫感是源於，肝癌一直是威脅人類性命、名列前茅的病症。在台灣，肝癌連續四十四年蟬聯死亡人數前兩多的癌症。

早期肝癌患者主要以手術切除腫瘤，但香港大學臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁坦言，並非每個人都適合手術，如能採用組織碎化技術，即具備三大優勢：

一、多次施用：傳統手術雖能去除腫瘤，但病患身體能承受的手術約一到兩次。組織碎化技術沒有傷口，能多次治療，「能處置的腫瘤體積沒有限制，多發性（編按：不只一顆）腫瘤也能考慮用。」

二、精準治療：該技術是以超音波聚焦在腫瘤上，附近組織不會受到傷害，「因為肝癌治療很接近血管，機械手臂也可以比人手更精準控制。」

最後，恢復快速，患者能省下住院費、看護費，以及療養藥物等大筆支出，也降低醫療體系負擔。

「我們只要求患者（的身體條件）能全身麻醉，」HistoSonics總裁暨執行長布魯（Mike Blue）對商周表示。

創新背後，一場20年的堅持

李嘉誠為其露面、各國指標醫院追逐採購⋯⋯，這套風光紅遍全球的創新技術背後，其實是歷時二十年的持續投入。

台灣大學電機工程學系特聘教授李百祺說，該技術發明人徐蓁「選了一個大家不太會去研究的方向。」

超音波在醫學領域的應用粗分為診斷與治療，診斷方面常見於心臟、胎兒等檢查；治療方面，最知名的是海芙音波（HIFU），運用加熱原理去除子宮肌瘤，也用於醫美。

「比起影像超音波，組織碎化技術的超音波強度至少十倍以上，」李百祺解釋，用於治療的超音波，要能精準控制，避免錯殺健康細胞，門檻更高。

雖然，背後有物理學理支撐，但要從無到有，把物理原理轉化成產品，該團隊投入二十年才成功。

布魯證實，為確認選題方向可行，花了十年在做動物實驗，進展到人體臨床試驗後，卻又因為患者的身體條件各不相同，人體腫瘤位置與大小也因人而異，要設計出適應所有變數的產品，過程龐雜。

「從工程角度看，這非常複雜。」李百祺分析，該技術搭配的探頭要能推出巨大能量，也得能長期穩定運作，「一口氣把難度跳這麼多倍，並不是過往熟悉的工程技術。」

甚至，即使解決了工程問題，還得理解超音波在體內會釀成哪些特別的生物反應？

漫長的開發與臨床試驗，一晃眼，就過了二十年。

對此，布魯驕傲的說，為這門技術付出的時間與心力，恰恰成為它的護城河。「長期投入，是目前只有我們能開發出這項技術的原因。」

這份成果也吸引全球前十大藥廠嬌生（Johnson & Johnson）、電子大廠西門子（Siemens）等挹注資金，奇異（GE）則是它的超音波設備開發技術夥伴。

然而，台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文認為，目前肝癌微創手術漸趨完備，組織碎化技術應積極證實它在胰臟癌、膽道癌、後腹腔惡性肉瘤等疾病的療效，「這是現有治療更缺乏方法的一塊。」

布魯認同：「腹部腫瘤（如：肝臟、腎臟和胰臟）的市場規模非常龐大，近兩百億美元（約合新台幣六千億元）。」他目前已開啟腎臟腫瘤的臨床試驗。

採訪尾聲，布魯回憶，每回參加研討會，返家路上，電子信箱就開始收到全球各地的醫師、病患連綿不絕的信件，詢問何時能使用這項技術？他說，是這份迫切，讓他與團隊多年來不敢懈怠。「未來我們的目標是一百年內，只要你希望去除體內不健康的組織，我們都能提供治療。」

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