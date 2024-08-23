馬斯克帶頭、矽谷挺川派集結！X社群「拚自由」反成仇恨製造機

【撰文者●程莉茜】

社群平台X，自推特（Twitter）改名以來，已在今年七月底滿一週年了。

但這一年來，X的變化遠不只是名稱而已。它已經從一個主打新聞資訊的社群平台，變身成為政治言論的造浪者。

從數字來看，X營收表現大不如前。彭博報導，二○二三年X平台的營收推估剩下約三十四億美元（約合新台幣一千一百億元），反觀馬斯克（Elon Musk）收購前，二○二一年營收達到五十億美元。

《金融時報》則指出X的全球活躍用戶人數成長率趨緩，以今年第二季來說，只比去年同期增加一．六％，也不如收購前的二位數成長率。

馬斯克解放「言論自由」

1.9億粉絲狂轉挺川貼文

難道X拋棄獲利目標了嗎？其實從二○二二年十月，馬斯克以四百四十億美元收購推特開始，他就在改造X，為他心中更加「自由化」的社會鋪路。

他的第一步就是解放X的言論自由，先裁撤監控有害內容的人員，再鬆綁內容的管理，使得仇恨性政治言論增加，讚揚納粹的言論開始出現。這使得知名企業如IBM、Comcast等都停止在X上投放廣告。

這剛好讓Meta旗下的Threads有機可乘，將版圖擴展到歐盟，不只部署內容審查，更承諾不會在平台放大政治相關內容。

一直以來，外界對於加州矽谷的認知，都是民主黨的大本營，支持左派。然而近幾年來，隨著美國經濟衰退，反民主黨、挺川普的聲勢，卻在矽谷日漸壯大。如此的結果和馬斯克，甚至是他背後的「矽谷挺川派」都脫不了關係。

挺川派的領頭羊是知名矽谷創投家泰爾（Peter Thiel），他從一六年開始就公開支持川普，當時更捐助了一百二十五萬美元的政治獻金，原因是認為民主黨領導的政府對於企業干預太多。

馬斯克則是近兩年才轉身支持川普陣營，他在X上超過一億九千萬的粉絲，大舉轉發挺川貼文，甚至與川普一起直播，充分發揮X平台的影響力。

例如，全球最大風險投資商紅杉資本（Sequoia Capital）的前董事總經理道格拉斯．利昂（Douglas Leone）、Palantir聯合創始人喬．朗斯代爾（Joe Lonsdale）等矽谷投資人，都已向支持川普競選的新超級政治行動委員會（PAC）捐款。

挺川派對於民主黨的憤怒，來自於認為政府沒有保護好美國的利益。美國安卓樂資本合夥人、台灣大學管理學院兼任教授林家振告訴商周，身為矽谷第一代的馬斯克、泰爾等人，認為過去創造經濟榮景的心血遭到糟蹋，過度的開放移民以及國際貿易，讓許多商業利益，甚至商業機密流失。

另一方面，川普重申共和黨主張，大舉倡導企業應減稅、政府應該縮小對企業的管制，同時減少福利政策，讓企業有更多資金流動，獲利以後再來提供員工福利。挺川派相信，這才是資本主義要信奉的市場經濟：優渥的薪酬以及令人稱羨的員工福利。

馬斯克今年將X和SpaceX的總部從加州遷到德州，其中一項原因就是在抗議加州稅收太重。彭博指出，川普承諾如果當選總統，將會將公司稅率自二一％調降至二○％，這對於大型企業來說，一年就可以減稅達數十億美元。

平台公信力受質疑

川遇刺陰謀論95％未受審查

即使矽谷挺川派人數不多，卻個個握有重權，實質影響力不容小覷。泰爾雖然曾經公開他不會捐款給任何一位二○二四的總統候選人，但眾所皆知，他與川普一直保持著密切往來，而他的聲量足以為川普引入足夠多的競選資源，包括X上超高的關注及討論度。

不過，X的公信力也備受質疑。英國反數位仇恨中心（CCDH）指出，X上關於總統候選人川普被刺殺的陰謀論，達到二億一千五百萬次的瀏覽數，而且約有九五％的相關發文言論，皆未受到管理員的事實審查。

但矽谷挺川派的成績斐然，像是為川普帶進了比特幣圈的投資人。Gemini聯合創始人溫克沃斯兄弟（Tyler and Cameron Winklevoss），兩人和幾位大亨共同捐獻了八百七十五萬美元給PAC；當然還有促成川普副手范斯（J. D. Vance）出線。

在矽谷名人的加持下，帶給川普的，除了資金也包含了更廣泛的支持群眾類型，讓他的支持者不再僅是美國白人勞工階級而已。

對馬斯克而言，即使X使用人數與營收雙雙下滑，只要在上面營造出挺川信仰，甚至將川普造神為王，重返全球權力的高峰，達成他所謂「自由社會」的政治偏好及利益，也許才是他收購X的終極目的。

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