50歲一場傷心事人生轉彎 好友猝逝，文科生接棒台灣AI夢

【文●鄭郁萌】

二○二○年，一個尋常的晴朗週六上午，溫怡玲在Line上還跟她的老闆兼朋友陳昇瑋聊到中午，她以為這樣的好天氣還會持續下去，沒想到下午卻收到他因意外腦出血陷入昏迷的消息。

當時的陳昇瑋身兼玉山金控科技長、台灣人工智慧科技基金會董事長兼執行長。在那個大家還對AI不太熟悉，卻有無限想像的時候，他就成立學校，兩年內培育超過六千位AI人才；他像個傳教士，在多家媒體撰寫專欄、受訪、四處奔波演講，推動AI在各產業的應用與轉型。

本以為只幫忙，卻突然承接好友遺志

溫怡玲當了二十年的媒體人，因為與陳昇瑋合寫書籍成為了好友，當基金會需要品牌行銷與組織重整，他便邀請她來擔任特助。

他離世那天，溫怡玲沒空處理悲傷，趕著寫新聞稿、給人工智慧學校校友的信一封接著一封。直到消息公布，媒體炸鍋，基金會網站甚至當機，她坐在辦公室不斷接電話回訊，直到晚上九點，才有空站起身喝一杯水，接著，感覺想哭。

從那天起，她的生涯變得不一樣了。

原本以為只是來幫好友的忙，總有一天要回到媒體。但他一離世，卻居然就此無法放下，好友走了，就連人生都大轉彎。那年，溫怡玲五十歲。

「他想建立台灣AI的生態系地圖、企業導入AI的方法論或建立基金會人才培育的體系，他還想成立媒體……，只要重要的事沒人做，他就說：『我們來做！』」溫怡玲回憶：「我知道這些事情他沒有做，他有多遺憾。」

「那三個月，我大概寫了十萬字日記。」有時，她下班回家刻意坐計程車，為的就是要在車上好好哭一回，幸好基金會離家夠遠，讓她來得及擦乾眼淚回家。

「當我們遇到傷心事，不要叫人『節哀』，哀是沒有辦法節的。」有個朋友告訴她：「妳現在就是讓自己變成動物，該吃的時候吃、該睡的時候睡，明天太陽一樣會升起，事情會持續往前走。」聽來尋常的話，卻讓她感覺被接住。

「被理解、被包容，那是無法被測量、被解讀的，是AI沒有辦法辦到的事。」一個文科生，卻要接下人工智慧基金會，溫怡玲不是沒有懷疑過。

「與其說我是想做什麼，不如說我一直知道自己『不想做什麼』。」彰化老家開美容院，她從小知道自己不想將手一直放在泡泡裡面；家裡也養雞，她也不想一輩子撿雞蛋，所以努力讀書。母親讓她學音樂，但因為音樂太花錢而自願放棄，讀了普通高中，又因為不擅長物理、化學而選考了新聞系。

她一路以「消去法」走到今天，因為堪稱順利，也沒人問過她。這輩子只有陳昇瑋問過她：「如果撇開現實條件，妳真的想做的是什麼？」

身為AI專家，陳昇瑋問過的許多問題，反倒都是回到人的本質。她想起他牽掛的始終不是AI，而是台灣人才需要的舞台。

她擦乾眼淚，想起他真正想做的事。他播了種卻被迫離開，留下來的人，難道不該讓它們都發出新芽？

五十知天命，使命感讓她懂為何而戰

陳昇瑋離開四年了，AI席捲了世界，但也如他所預言的，社交性強的、道德判斷性強的工作，人工智慧無可取代。

直到現在，溫怡玲有時仍不那麼確定自己真適合做這些，但不論適不適合，她都堅持做下去。

「從前人說四十不惑、五十而知天命，我很贊同。不惑是知道自己是哪塊料，但直到五十歲，才會知道這一生最重要的事情是什麼。」

她記得在靈堂外，一位見過大風浪的前輩告訴她：「妳會漸漸習慣這些事。」那時她睜大眼：「我可以不要習慣嗎？」

「陳昇瑋的離開，教會我的是，世間很多事的發生是沒有道理的；但當沒有道理的事發生了，人用什麼方式去看待並接受它，那才是人真正的質地所在。」她說。

到了五十歲，或多或少總會面對至親好友的離去，現在她知道自己仍無法習慣，但會知道自己該為何奮戰，就算沒那麼適合，也值得付出代價去捍衛。

這是生命教會她的事。

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