「川普投顧」回來了 下半年股債匯抗波動攻略

【文●陳慶徽】

「民主黨同胞們，我決定不接受總統參選人提名挑戰連任。」

民主黨總統參選人拜登棄選連任，這則台灣時間週一凌晨的重訊震撼彈，讓台股當天開盤直接一路走低。

逼迫拜登出此對策，放棄連任機會的，就是他所面對的對手：令市場在過去一個月更為動盪的川普。

「台灣從我們手上拿走晶片生意！」「台灣應該向我們支付國防費用！」美國總統參選人川普自七月中在遇刺案中生還後，近期受訪時的每句話，都牽動著市場。

上述言論發表後，台積電市值單日蒸發逾兩百億美元，美國本土的半導體企業如英特爾（Intel）與德州儀器（Texas Instruments）卻逆勢上漲，映照出川普期望打造的「美國優先」政策的景象。

債市也看川普臉色。六月底美國兩黨總統參選人辯論會後，美國十年期政府公債殖利率立刻跳升，逼近近期高點四•五％，背後反映的是投資人預期川普勝選機率提高，他的政策可能導致未來通膨攀升。

無腦跟著「川普投顧」買，不一定賺

川普影響力之大，令外媒紛紛指出，「『川普交易』又回來了！」這個名詞，也絕對是近一個月全球股、匯、債市中的交易者心中，最有共鳴的一個關鍵字。

究竟，什麼是川普交易？

川普交易，意味著圍繞在會受惠川普政策的相關產業，以及針對政策衍生效益進行的交易策略。

如川普向來支持石化能源產業，強調要放寬石油開採管制、提高油商產量，藉由提高供給來降低油價，進而使通膨放緩。

這樣的鮮明立場，就使得標普中的能源類股在過去一個月逆勢上漲，贏過今年至今都持續強勢的科技類股（見左頁圖）。

凱基投信投資長彭炫通指出，結合川普此時的高勝選機率，「川普交易」這個交易邏輯，恐不只是曇花一現，有望在今年繼續延續下去。

不過，這卻並不代表，投資人無腦跟著「川普投顧」買，就一定能賺大錢。

原因是，攤開川普的所有政見內容，裡面其實存在著根本性的矛盾。

「他（川普）既要降息，又要加關稅、限制移民，這是有點矛盾。」國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，提高關稅，恐造成美國進口成本提升；限制移民，則可能使得勞動力供給不足，這兩項政策都會推升通膨。但同時間，川普還期望可以降息，利用低利率創造弱勢美元，強化美國出口。

根據摩根大通團隊估算，若照川普所述，要對中國進口商品課徵六○％，以及對其餘進口商品課徵一○％的關稅，這兩者都可能使美國物價上升超過一個百分點。

林啟超直言，這些政策都可能讓通膨復燃，影響未來聯準會的降息路徑，進而衝擊市場，為美國經濟帶來新的威脅與挑戰。

那麼，投資人該如何從這種矛盾中，尋找出下半年更有勝算的布局機會？

第一點，就是聚焦相對確定的事件，那就是首次的降息時間點。

目前，根據芝加哥商品交易所所提供的FedWatch工具顯示，目前九月聯準會會議降息的機率超過九成，是市場少數最具共識的預測。

渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，美國十年期債券殖利率辯論會後走升，隨後又下滑，這代表市場更看重確定性更高的聯準會降息事件。

「利率上升風險減少，下滑機率增加，這時候買債券會比賣債券有利。」聯博投信固定收益資深投資策略師江常維分析，隨著降息啟動成為各方共識，對於債券投資者來說，比起降息出現才布局，此時就是最好的債券配置時間點。

九月估降息，債券布局宜避開長債

江常維指出，債券投資最看重的，就是殖利率，而此時殖利率仍處在近年高點，把握殖利率高點的同時，若降息順利啟動，還有賺取資本利得的機會。

劉家豪補充，當川普交易出現，市場出現更多波動與不確定性，難以保證未來不會出現快速降息的情境，在考量此極端風險下，把握此時的高殖利率優勢，仍是投資人可參考的配置策略。

他認為，以美國十年期債券殖利率做為觀察指標，若該數值落在四•二五％之上，仍是適合配置債券的時間點。

至於配置策略，商周在採訪數位分析師後，所總結出最大的共識則是，避開長天期的券種，往中期債券做配置。

以辯論會後的殖利率波動為例，江常維表示，長天期債券不僅評價相對偏高，波動率也比中、短天期券種更大，因此建議投資人不要重押此類券種。

相對的，她建議投資人關注天期落在五至十年期、品質較好的投資等級公司債，有望表現比政府公債好。

若投資人想追求期望更高的殖利率，則可關注非投資等級公司債，不過江常維建議，如CCC級、評級較差，違約風險較高的券種，以及今年受到選舉干擾、波動風險較高的新興市場政府公債，是布局該類債券時該避開的標的。

AI股難度增，轉向類股輪動、落後補漲

在股票配置方面，又該如何應對「川普交易」帶來的不確定性？

面對近期科技股的下跌，投資人最大的疑問是：AI類股還能買嗎？

林啟超的建議是，針對帳上有獲利的AI類股部位，可以部分獲利了結，但不需要全部賣出。

他分析，考量到市場對於AI類股族群的高預期，若要持續在股價上有所表現，光是營收表現好還不足夠，還必須持續超越市場預期，實務上有一定難度。

這代表，AI類股雖然仍有機會表現，但操作難度將增高，群益馬拉松基金經理人陳沅易便建議，在台股部分，若仍有興趣布局該題材，應觀察相關標的價格是否回跌至合理水位。

彭炫通則指出，除了AI股，川普為股票市場帶來的，還有類股輪動、落後補漲的機會。

除了前述的能源類股外，聯博投信股票投資策略師李長風也點出，今年至今相對沒表現的醫療板塊，或許就是投資人後續可以關注的族群標的。

李長風解釋，相對於民主黨，川普代表的共和黨，在醫療議題上，更強調自由競爭，再加上川普傾向放寬管制，這些都有機會成為醫療類股的反彈利多。

另外，彭炫通強調，目前他仍看好在類股健康輪動下，美股可在波動中持續上漲。他提醒，若是單純想避開因川普發言「掃到颱風尾」的標的，除了將手中持股多元化配置外，也可考慮用ETF等一籃子標的分散式投資。

最後，投資人會關注的，是強勢美元格局，何時才會終結？

美元緩步走弱，下半年恐維持高檔震盪

對此，劉家豪認為，美元在下半年，隨著降息有望啟動，將會是「緩步走弱」的格局，而其中一個觀察指標，就是近期日圓的反彈。

他解釋，日本央行在今年遲遲不強力阻貶，主因就是一直看不到何時聯準會會正式啟動降息，此時因為九月降息幾成定局，接下來也有望看到日本政府開始順勢在「底部點火」，促使日圓回升。

不過，林啟超則提醒，雖然長線有望走弱，但下半年的美元，更多時間恐怕會維持在高檔震盪格局。

林啟超指出，要看到美元正式轉弱，前提是美國經濟真正轉弱，十年期公債殖利率降至四％以下，美元才真正會出現足夠的貶值空間。

川普勝選機率逐步提升，令市場宛若夢回四年前，「川普投顧」一個人發言就能動搖市場的環境，如今再加上拜登退選，投資人最懼怕的不確定性，進入二○二四下半局，只會越來越多。

在這場充滿不確定性的投資遊戲中，投資人唯有盡可能把握更多確定性，才能提高自己的報酬率。

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