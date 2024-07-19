攤商變貼圖名人堂第一人 白爛貓作者用孤獨煉出9年暴紅路

【文●何佩珊】

如果你是Line的使用者，即便沒買過貼圖，也可能曾在Line的聊天對話框中，看過這隻亮橘色，說起話來有點浮誇的白爛貓。甚至，在真實世界的超商、百貨、展館，也經常會發現牠的身影。

第一組作品拿愛犬為原型，卻沒人買

創造出白爛貓這個貼圖明星的麻糬爸，本名是林昱辰，憑著白爛貓家族角色，曾多次在台灣拿下Line貼圖MVP，他也是入選貼圖名人堂的第一人。每年台灣消費者傳送貼圖的榜單中，也幾乎都少不了白爛貓。

麻糬爸並非一開始就以貼圖創作者為職業，大學畢業後，他先是在夜市擺攤創業，後來因故結束夜市的工作，多了空餘時間，熱愛畫圖的他，才決定開始嘗試Linei貼圖創作。

二○一五年，他以自家法鬥犬麻糬當作原型，搭配日常生活用語，上架了第一組貼圖。「完全沒賣。」他說：「銷售量都是我自己送親朋好友的。」

但他沒有放棄，大約一個月後，又推出另一組風格相對更強烈的貼圖臭跩貓，「那時有在貼圖小舖的前面一、兩頁找得到我的作品。」他逐漸揣摩出市場喜好，並嘗試將前兩個角色的個性融合，於是有了後來暴紅的白爛貓。

他透露，其實在白爛貓之前，他也曾一度嘗試將麻糬與臭跩貓兩個角色人形化，「結果人形角色是我賣最差的一個。」

然而，他雖然不是第一次出手就可以立刻暴紅的創作者；卻是追求熱銷長紅的創作者標竿。

自律不拖稿！九年產出數千張貼圖

自律，是他能達到今日成績，很重要的一項特質。麻糬爸經紀人陳將才稱他是一個自律狂。

和他有過多次合作經驗，Line台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君也提到，他基本上是一個不會拖稿的創作者。

麻糬爸不諱言，當然也會有想要放假的時候，但來自粉絲的各種期待，經常讓他捨不得休息。「會好想把這些東西變成創作，畫出來給大家看。」他形容，自己是痛苦但又很快樂。

而以他目前九年累計上架超過一百六十組貼圖來看，幾乎是每月平均都可以有一到兩組貼圖上架，如果以一組貼圖四十張計算，就是數千張貼圖的產出。

對許多創作者來說，要長期穩定發表貼圖，最大的挑戰就是找哏。畢竟Line貼圖已經上線超過十年，在台灣，可以購買的貼圖數量超過一千萬組，可以想像，這當中可以找到各式各樣的貓、狗角色，也可以找出幾百種表達謝謝和對不起的圖案。找新哏，非常困難。

麻糬爸也說，現在畫一組靜態貼圖，最快一週就可以交稿，但前期蒐集創作素材的時期會是無期限。

而他可以做到不缺哏的方法，就是緊追各種時事動態，不論國內、國外的新聞，還是社群的熱門話題，包括Instagram、臉書、Threads，還有TikTok、YouTube等，全部都要看過。

「只要有任何看不懂的內容，立刻Google它在講什麼。」而有趣的是，當他將這些流行話題做為素材創作成貼圖時，經常會收到像是「這什麼東西，我落伍了嗎？」的粉絲留言反饋，可見他跑得有多前面。

「他的作品已經不是一五、一六年的樣貌了。」呂苔君看著麻糬爸這麼多年來的發展，不斷在追求變化、成長，認為他是一個非常認真的創作者。

而且在緊追網路趨勢之外，他手機裡還有一個靈感記事本，會將各式各樣題材分門別類，隨時記錄下來。記錄的內容不一定是語言和文字，也可能是氣氛或微妙的動作和表情。「環境內的所有一切都可能變成題材。」

像是在訪問這天，現場只是開玩笑說到一句「我可以幫你們顧包包」，他立刻拿出手機，說這可以記下來，彷彿設計好的畫面已經出現在他腦海。

甚至，他還會超前部署。如近期有粉絲敲碗，表示想看白爛貓家族結合《後宮甄嬛傳》的創作內容。雖然基於著作權，不能隨意做二創，但他還是會先把各種相關的哏和想法先記錄下來。如此，只要有一天獲得授權，他就可以立刻創作。

孤獨是大魔王，閉關一月沒和人講話

不過還是有些課題是靠自律和勤快解不開的。之於麻糬爸，最難的一件事，是要接受大量的寂寞時刻。

「創作的時候都是很孤獨的，你有很多想法靈感，都要透過自己內化、消化它，創作過程都是閉關狀態。」他說：「一趕稿起來，可能一個月幾乎都沒跟活人講過話。」實際上，在訪問這天之前，除了拿外送，他已經一個星期沒有踏出家門，笑說自己已經很久沒看到白天的太陽。

然而，也如同他說的，因為這些角色是你創作出來的，只有你自己最清楚知道，角色呈現的動作形態會是什麼樣子。這些東西很難跟別人分享。各種情緒都只能靠自己消化。

就像是許多創作者都經歷過貼圖銷售不如預期，自我懷疑的時刻，麻糬爸當然也不例外。要如何挺過那種受挫的感覺，就是艱難的挑戰。因為有時可能只要稍微調整一下角色的個性、造型，貼圖的銷售結果就會完全不一樣，但這件事在貼圖上架銷售前，沒有人有肯定的答案。

「你永遠都在摸索，也只能靠自己去觀察。」他說。

但即便九年來他都在不斷學習面對寂寞，去年他也差一點走不過這一關。

「我的狗狗去年十月離開。那時候真的很難過，覺得我已經沒辦法再畫了。」談起愛犬麻糬，他忍不住落淚，表示麻糬是他投入貼圖創作的起點，更是過去這段時間陪他一起對抗寂寞的重要夥伴，「現在沒有牠，有時就覺得，我的工作室好空曠。」

少了麻糬的陪伴，在這條創作路上，他只能更加勇敢。

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