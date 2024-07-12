科技新貴中年轉戰糕餅業 他怎挺過重鬱、疫情營收破億？

【文●游羽棠】

日治時期起，台中豐原就有「糕餅之鄉」美譽——光是一條路就能聚集超過十家糕餅鋪。

其中，鴻鼎菓子是近年常被業界提起的名字。創立十年，它以堅果塔、曲奇餅等非典型伴手禮，創下每年新台幣破億元營收。

特別是疫情間，伴手禮產業業績剩五成，當時就連知名的台北鳳梨酥老鋪，營收也只剩兩成。但鴻鼎營收卻能逆勢成長二八○％，還增聘將近四十名員工，成為同業話題。

帶領該品牌的創辦人暨董事長張育睿，在入行前根本是糕餅業的門外漢。他曾是上市科技公司業務主管，卻也是罹患重度憂鬱症八年的患者。

42歲跨行創業，首年就分紅

「我們是共同成就彼此」

成就他人，是張育睿人生前四十年的關鍵詞。他把周遭人的幸福快樂視為己任，這份驅動力，讓他的人生像是搭上一艘火箭，比同齡人成功更快，轉變也來得更劇烈。

談及十年來的摸索，一向思考很快的他難得停頓，才說，「以前我想（獨力）成就在這打拚的人，現在才知道，其實我們是共同成就彼此。」

他是當地望族長孫，從小集三千寵愛於一身，每天跟著身為當地政治要角的祖父，參與觥籌交錯。他認知到能者多勞，責任與能力是相伴而生。

這讓張育睿總是將他人的需求，放在自己需求的前面。即使到英國念研究所，他因為牽掛罹癌的母親，硬是比同學早半年畢業；為了就近扛起長孫責任，負擔家人的經濟需求，即使拿到台積電、艾司摩爾等公司聘書，也全部回絕。

他才到科技公司九個月，就從新鮮人升為主管，年薪更突破兩百萬元，創下公司紀錄。但他坦言，「升遷其實只開心十秒，做這些都是為了對父母有交代，讓他們安心。」

就連他貿然中年轉業，四十二歲從零開始，改去接手家鄉一間全然陌生的烘焙工廠，初衷仍然是為了照顧家人。

不過轉行，卻也成了他全心成就他人的契機。科技業鼓勵獨善其身拚績效，這讓他動念，想讓自己的公司照顧更多人。

「他想打造一間報酬公平的公司，」張育睿妻子、鴻鼎菓子總經理陳憶虹解釋，他們的分紅不只獎勵最傑出的那群人，而是嘉惠所有為公司付出的員工。

即使中年轉行，張育睿的科技業DNA仍在，讓他成立品牌第一年就獲利，還有能力發出分紅獎金。

他優先投入台灣市場已存在、但尚未有領導品牌的品類，以優化製程抬高技術門檻，開發出對手難以複製的新品。

例如，他讓檸檬酥脫胎換骨，解決檸檬比鳳梨更酸、水分更多的難題。他為市面上常見的曲奇餅設計夾心，獲國家專利認證，僅半年銷售額破千萬元。

公司才起步，他卻陷憂鬱症

員工挺！全員等他歸隊

長期與該品牌合作的數位行銷顧問鄔竣清分析，「他認為對的、有用的，就會極大化去做。」例如十年前數位行銷剛興起，但鴻鼎看到成效就一口氣梭哈資源，也快速在電商搶下一席之地。

正當公司在軌道上快速奔馳，危機卻無情的迎頭痛擊。總是一肩扛下所有難題，庇護所有人的張育睿發病了。

二○一六年，他被醫師診斷為重度憂鬱症，住院兩週。他從一個指揮全局的董事長，成了連自由都被剝奪的病人。「感覺像是在黑暗隧道一直走著，不知道還要多久，才能看到光，」長期陪伴的陳憶虹回想。

長達六年，一家人在沮喪與希望間來回擺盪——嚴重時，張育睿連著好幾天只能待在家裡，瞪著天花板；好了一些，他便出門處理公司事務。光是帶女兒們散步，美好得像是撿來的時光。

才剛起步的公司，頓時群龍無首。但此時鴻鼎的九名員工，忙著做餅乾、出貨、到處發送試吃⋯⋯，全都堅守崗位，等著張育睿回歸。

那時，一名員工頂著身孕，忙到要打安胎針，「一直請她不要來，但每天還是準時見到她上工，」張育睿回想草創時期的種種，難掩感觸。

為什麼不離開？「認同這個人，挺他啊！」該公司元老員工、執行特助朱泰源說。共事期間，他感受到張育睿的照顧，甚至對員工家人愛屋及烏，讓他認為這是間值得待的公司。

過去張育睿一肩扛下公司成敗，總是自責做得不夠多、不夠好，沒能力讓員工年薪百萬。然而，朋友卻點醒了他。

從自己扛到強化團隊戰力

理解員工需求「因材施教」

「我們無法改變任何人的命運；我一直強逼自己，只是形成負能量。」張育睿只想著獨撐大局，卻沒有想到光靠自己一人難以成事。

自己真正該做的，是領導所有人一起成功。他決定導入新制度，積極培訓，打造能一起成長的高戰力團隊。

首先，陳憶虹用問卷釐清員工的工作驅動力，才發現職場主力的Y、Z世代員工看重的，是好的工作環境與氣氛，以及善待員工、工作穩定。她說，「我們這世代最在意的加薪跟升遷，竟然不在前三名！」

問卷結果讓她能「因材施教」，員工在意報酬、升遷，便給予發揮舞台；同時員工若在意工作穩定，則負責成熟產品線，固定出貨即可。

由於伴手禮產業淡旺季分明，正適合在淡季鼓勵員工鍛鍊第二專長。例如一名有會計經驗的客服，趁淡季重拾過往技能；另一名平常擅長策略規畫的員工，則能嘗試包裝工作放空大腦。陳憶虹說，「淡季讓大家實現心願，儲備面對旺季的能量。」

挺過草創期的艱辛，沒想到疫情卻爆發。少了人際往來，伴手禮產業首當其衝，業績衰退五成以上，許多業者選擇放無薪假，甚至裁員。

重情分，疫期不裁員、減薪

反讓營收成長超過兩倍

鄔竣清不諱言，他曾向企業主們建議，要採取措施，先想辦法活下去，「當時鴻鼎堅持不減薪、不裁員，我很驚訝。」

張育睿解釋，同業考量的是，員工們過去的付出，在當年度付薪水時就結清了。

「我們理解，但做不到；沒有夥伴們過去的燃燒，不可能有現在的生意啊！」他解釋，「當別人已經先付出承諾，我只能義無反顧往前進，沒有第二條路選擇。」

「公司成立後第一次跟銀行借錢，就是疫情時，為了確保現金流。」陳憶虹表示，當時反潮流而行，就是一直惦記著員工們在草創期，特別是張育睿生病時的力挺。

因鴻鼎留住所有員工，即使疫情初期伴手禮需求大減，仍開發出新商機。他們快速應變，把原有產品線從大鐵盒改為獨立小包裝，重新設計行銷文案與廣告投放，鎖定個人下午茶商機，把流失業績補上。

加上銷售數字也顯示，業績正在逐步回升。果然，本土疫情相對國外不嚴重，內需經濟快速回升，鴻鼎人力充足，又提前備戰中秋旺季，順利接下大量訂單，二三年的營收比疫情前還高出逾兩倍。

也許外界看來，像張育睿這樣，面對內憂外患時，還選擇先照顧周遭人、在乎情分，違反了最基本的商業邏輯。

但他堅持自己的初衷，反而在詭譎的買賣世界裡，找出與員工共榮共好的方式。就像他的故事，過往的付出在某個關鍵時刻，就成為支撐人生轉變時刻的巨大力量。

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