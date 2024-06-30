3變革擴大實作 開頂大第一槍！成大資工這一班吸18倍超額報名

文●陳盈螢

又到鳳凰花開的畢業季，大學申請入學也在六月十三日放榜，今年總計一萬一千多名缺額，是七年來次高，但成功大學資訊工程系新增設的「智慧系統實作組」大受歡迎，包含特殊選才與申請入學管道僅錄取十八個名額，卻吸引超過三百三十名考生報名。

甚至連成大資工系的大一生都想重考改念，「覺得這個組真的非常棒，它會棒到我原本知道有的話，甚至可能會考慮重考一次，或者乾脆直接給自己一年Gap Year（空檔年），我再進來上課，」現在就讀成大資工系一年級的特殊選才學生高睿，和其他一起採訪的同學都附和。

究竟是什麼樣的課程吸引十八倍的超額報名，就連學長姊都推崇，讓一成不變的大學課程，變得更有魅力？成大資工系增設智慧系統實作組，做了三個改變。

邀上市櫃企業老師指導學生

大四課挪到大一刺激學習

第一個改變是課程先後順序。舉例來說，因為這些學生在國、高中階段，就已經學過程式語言基礎，所以，他們大一的程式語言必修課就不用修了，把學習用在更貼近最新技術發展的產業現場。

也就是說，智慧系統實作組將會透過與業界合作，邀請業界老師共同指導、陪伴學生從零到一完成專案。目前約有九家公司包含上市櫃企業，如矽創、芯鼎，都願意提供對應師資和相關經費。

第二個改變是，刺激這些學生，不要因為過於自滿，停滯學習。所以他們刻意將原先在大四進行的系上選修課程「軟體工程與設計模式於專案開發的應用入門」簡化、挪至大一階段。因為這堂課，學生將會學習操作大型專案開發所需的debug（偵錯）工具等，而當學生運用這些工具後，就會發現自己還有很多進步空間。

推動此項變革的幕後推手，是將近三十年教學資歷的成大資工系教授蘇文鈺。他笑說，「有些學生不到黃河心不死，會用工具才開始想：『為什麼我的效能比人家差？為什麼程式跑不出來？』」

畢竟磨練才能激發鬥志。「現在，厲害的學生越來越厲害，草莓的學生越來越草莓，但是我覺得草莓的學生，是我們的課程設計沒有足夠的設計去激勵他們、去引動他們學習，」「二十年前的學生，你教他什麼都會硬啃下去，現在的學生，沒有動機就會不想要學，」蘇文鈺觀察。

需要改變，才能真正讓學校培養出超乎業界期待的人才。Google台灣前董事總經理簡立峰曾提到，「過去，工程師只要做到六十分就及格，現在得有八十分才過關。在機器能幫你生成程式碼的時代，很多工程師會苦於沒有能力debug、優化程式⋯⋯，程度不夠的工程師，可能就被取代，」傳統工程師的訓練方式，正在面臨挑戰。

因此，蘇文鈺做為課程委員會召集人，為了增加學生的競爭力和學習主動性，持續拜訪其他系上教授，希望推動課程改革，鼓勵其他教授授課時，可以增加部分實作環節，確認學生有無消化課程內容。

招生改採上機考試

兩方式篩選到具實戰力學生

第三個改變是，採用更多實作的入學考試。因為光是課程結構和教法改變還不夠，他們也透過改變招生制度，找到更多不只是會考試的學生加入，激盪出更多課堂火花。

成大資工系前系主任張燕光提到，「其他人玩招生技巧，譬如多分組別、增加篩選倍率等，但我們和台、清、交很多大學不同的特色就在這裡，我們著重軟體開發，又因為上機考試，可以收到他們收不到的學生。」

張燕光也說，成大資工系從五年前開始，先在特殊選才管道實驗選才新制，把多在大學和研究所進行的上機考試，搬到高中升大學階段。沒想到實驗奏效，連續幾年都順利篩選到多名優秀學生到該系就讀。這是因為不少實作派學生，比起兩小時筆試，甚至更喜歡八小時上機考試。

張燕光進一步說明，他們的上機考試有兩種方式：一是開放給特殊選才乙組管道的考生，考試時間長達八小時，貼近業界執行專案時的工作模式，考試中間也有午餐時間，能讓考生喘口氣。

另一種是給特殊選才甲組以及智慧系統實作組考生，類似APCS檢定測驗（大學程式設計先修檢測），作答時間一個半小時，考生會根據演算法題目解題。而這兩種上機考試，都是為了篩選有實戰力的學生。

自從增加入學管道和改變選才機制後，成大資工系的學生變得更多元、學生各有所長。「今年大四、大五總共有至少九位大學部學生，成功申請上美國排名前二十名的大學研究所，像是史丹佛、哥倫比亞、康乃爾大學⋯⋯，超出預期。」張燕光表示。除了在台發展，赴海外就業的機會也相對更多，蘇文鈺補充，像是輝達、英特爾、索尼等，都有他們的畢業生。

挑戰多！教授缺乏改革動機

修訂課程與績效不易掛鉤

只不過，在大學要變動一門課實屬不易，最大障礙是教授們的績效指標，偏重平均研究表現而非教學表現，讓部分的教學者缺乏課程改革動機。而且增減必修課程，有時還會關乎其他學生重補修的權益。

台大機械工程系教授詹魁元，是台大前副教務長，他曾接受商周專訪提到，課程變革的難處在於，產業變化很快，那麼高等教育要跟進到什麼地步？哪個時間點該動起來改變？譬如，前陣子區塊鏈題材夯，那麼相關科系該不該將此列為必修？動與不動，就得要經過一番分析論證。

他以台大機械系為例，光是門實作課從選修到必修，從青澀到日益成熟，前後已經花十年時間調整設計，可見大學課程變革的工程浩大。有賴系上教授們對於調整課程結構的共識。況且，跟上社會變遷修訂課程，其實並不容易直接跟教授的績效指標掛鉤。

以成大這次新設的智慧系統實作組為例，只是要執行上機考試，他們大約要提早兩至四個月準備題目、邀大學生和高中生不斷試考，直到考試前兩週。並且，他們還花十幾萬經費租借雲端主機，確保上機考試穩定。此外，如果是要遊說其他老師，這些時間都可能影響到老師的其他產能。

即便這些投入，很難為教授們帶來像是升等這類關乎職涯的效益。但是，大學不能一直守舊，要更多元、有競爭力，就得要做更多事。

就像是蘇文鈺所強調的，做科技研發，就是要面對不能夠預料的東西。所以，當系所招生出現了瓶頸、教學成效不如預期時就要調整。成大資工系就是接受這一點，並且願意做出行動改變，才能在教育現場持續做出新變化，吸引多家頂大主動邀約演講，分享變革新做法。

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