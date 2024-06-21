台灣廚具王櫻花AI廚房直擊 7年大數據淘出營收、淨利新高

【文●林洧楨】

隨著萬物AI的新時代來臨，就連煮一頓飯，都有令人意想不到的AI化，商周獨家直擊台灣廚具王櫻花在台北市內湖的AI廚房。

不同於在傳統廚房，煮菜做飯總是忙手忙腳，要操縱多種廚具，在這個新廚房，當你打開爐火，大展廚藝時，AI會判斷溫度、煙霧、味道等狀況，自動調節排油煙機的強弱配合，降低油煙味外溢，並在煮完菜後，啟動室內空氣排換，加速恢復室內空氣的清新。

而且無論是老奶奶煮完湯，忘了關火，或因地震緊急避難，沒人來得及熄火，AI都會盯著爐火，並按照不同情況流程，主動關火，確保安全。

這些功能不是憑空想像的，而是台灣櫻花用AI在客戶大數據與台灣住宅市場變化中淘出黃金，例如發掘台灣住宅坪數越來越小，客廳、餐廳和廚房融為一體成為主流，油煙抽除、清新空氣比以前更重要，AI廚房因此誕生。

七百萬筆客戶大數據

挖開放廚房、大社區新痛點

這還反映在財報數字上，近五年用大數據、AI驅動公司改變的台灣櫻花，已創營收、淨利史上最高的紀錄，而且今年第一季還繳出單季營收成長逾二四％、淨利成長近六三％的好成績，同時包含上述自主運作的排油煙、監控用火的瓦斯爐等AI產品，中高價精品機型營收占比預估創五七％新高。

台灣櫻花寫下了自一九九二年掛牌上市以來最風光時刻。「櫻花的未來目標是，只要把房子倒過來，不會掉下來的東西，我們都要做。」台灣櫻花總經理李惠恂轉述董事長張永杰的轉型想法。

永續企業首席顧問詹志輝曾從旁輔導該公司轉型多年，在他口中，雖肯定該公司早從七年前，AI概念還不明確時，就已經進場布局，「動作很快，可以算是台灣產業先行者。」他說。

這並不容易，由於初代產品走太前面，售價也高，導致消費者接受度低，所以難以打開市場。

既然如此，台灣廚具王這回高峰轉舵，憑什麼反敗為勝？

不同於上一波櫻花轉型，靠逐門逐戶做市調，從婆媽的口中找出市場破口，像是聽見火點不著的問題，就幫瓦斯爐點火針加裝簡易防水蓋，搶先推出「不怕點不著火」的瓦斯爐取勝。

這回他們更進一步從七百萬筆客戶數位數據分析找需求、挖商機，李惠恂透露，關鍵就在於善用AI演算法，對比七百萬名客戶與住宅變化等大數據分析作戰。

「沒有數據、沒有運算力，只靠傳統人力分析，那我們還真的做不到。」他說。

原來，過去七年間，台灣櫻花完成了內部流程的數位化、數據化改革，建立消費者民調與廚房規畫案的大型資料庫，之後李惠恂再接棒，建立演算法機制，進行數據清理、流程簡化，使用利益點分析等，最後在「小住宅、大社區」住宅市場變化中，找到新破口。

小住宅的意思是，當房價飆漲與三代同堂文化被打破，房子越蓋越小，出現客廳、餐廳、廚房三合一的空間整合趨勢，開放式廚房設計，不再有隔間，穿透感讓房子空間顯得更大。

但這也意味著做菜煮湯的油煙味、噪音等，對其他空間的影響加劇，稍不慎就是整屋子都煙霧瀰漫，這成了一個居家空間新痛點，主動抽油煙與淨化空氣的AI廚房成了剛需。

另外，經過消費者數據分析，李惠恂發現，用火安全也是民眾最在意的重點，因此這一波廚具進化重點，就放在透過廚具智慧化的串聯，讓下廚過程簡化、方便，同時降低對其他空間影響，並兼顧安全性。

不只產品要AI化，製造端的交貨能力也隨著住宅戶變小產生改變，櫻花因此投入了智慧產線。

當房子變小了，社區總戶數則被放大了，現在一次建案交屋，量體幾乎都達幾百戶之多，不僅傳統廚具業者沒有一定規模難以滿足，就連進口廚具業者近年都受制於海外產業缺工嚴重，產能有限，而且國際航運價格居高不下，一樣無法滿足需求。

這種市況下，台灣廚具王既有規模生產的產量能接單，還有智慧下單的轉型進化，能從建案設計確定戶型規畫與坪數後，就一鍵提供十多種不同風格與價格帶的建議方案，並能讓客戶用App掌控產銷進度，是其爭取企業大訂單的重要競爭力。

向外找雲端服務大咖助拳

破解智慧工廠卡關難題

但這場AI轉型升級戰背後，其實絕不容易，讓李惠恂印象最深刻的一大難題是，「因為沒辦法想像未來會變成怎樣，所以沒人知道該怎麼做才對」。

他克服這類難題的有效做法是，與其閉門造車卡關，不如開門向外借力。

舉例來說，今年底即將完工啟用的新智慧工廠，有個轉型題目是生產設備要能預先通知保養維修時程，但該部門的主管與員工過去只知道按時保養，缺乏設備設計原理的知識，完全想不到該怎麼解題才對，因此嚴重卡關，進度落後。

當時李惠恂眼見員工士氣低落、抱怨連連，想起過去產品研發能有突破，就是因為市場調查換成外部視角，才看見內部問題並找到解方，因此他再度採取向外借力策略，斥資找來國際雲端運算服務顧問公司助拳，幫員工開腦。

結果只見這位「助拳人」拿出國際經驗解釋原理，然後在生產設備的軸承上加裝感測器，監控轉數與溫度變化，藉此判讀磨耗狀況並提出保養預警，問題立即迎刃而解，同時帶動員工舉一反三，應用到其他智慧工廠問題上，結果事半功倍，讓該工廠有望在今年底上線開工。

做AI先學換腦：別套用人的標準

除此之外，該公司高階主管們，還有另一個重要的AI轉型心得，那就是：千萬別把人類對簡單與困難的標準，套在AI智慧，否則很可能事倍功半。

就像是依據料理來自動控制火候的AI功能，按照人類的料理邏輯，炒飯簡單，煲湯難。

但在AI世界則恰好相反，因為炒飯看似簡單，但背後廚師對火候的掌握，以及快速爐等設備的火力差異，才是決定好吃與否的關鍵，這點要靠AI達成，結果可能是撞牆撞到死都難有成果。

但是煲湯這類相對難的功夫菜，雖然對人來說，慢火燉煮，耗時費神，可是對機器設備來說卻反而容易，也會相對容易達成。

也就這樣，台灣廚具王靠這兩大轉型心得，發展出聰明廚具抓住市場轉變商機，跨出企業AI升級轉型的第一步，但展望後市，它的挑戰仍大。

一位熟悉該公司產品的中部建商總座指出，雖然它看到小宅化等空間問題並提出解方，但消費者的生活轉變遠不止於此，隨著少子化、家戶人口驟降、外送服務蓬勃、調理包類的剪刀經濟崛起等，願意在家煮飯的消費者正快速流失中，隨著居住空間變小，廚房與洗衣機等功能，有走出自家、移往社區公設化的發展走勢，這些都會是櫻花的未來挑戰。

這對台灣廚具王是危機，也是商機，未來勝敗關鍵，仍看它能否抓緊消費者需求與時機，進行更靈活的智慧轉型。

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