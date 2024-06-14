它讓年輕人到退休族都愛上！職場新潮流「縫隙工作」是什麼

【文● 程莉茜】

工作內容不固定，每次只花幾小時的「縫隙工作（Spot Work）」，正逐漸成為日本年輕人工作的選擇。

「越來越多人追求充實的私人時間，工作價值觀正發生變化，」東京大學經濟系教授山口慎太郎對《日經新聞》表示。自「零工經濟（Gig Economy）」一詞從二○一六年出現以來，隨著媒合平台的技術進化，讓非全職工作在日本日益走向主流。

矢野經濟研究所的調查顯示，縫隙工作的媒合市場規模，近兩年來以每年約三成的幅度成長，去年度估計達到八百二十四億日圓（約合新台幣一百七十三億元）。

不只日本第一大人資企業瑞可利（Recruit）在五月宣布，今年秋天將推出新的縫隙工作媒合服務；就連以鐵路為本業的JR西日本，也推出平台Jobjobgo，甚至標榜應聘者可以累積點數，用來折抵搭乘的交通費。

32％年輕人選擇非正職工作

縫隙工作之所以能漸漸擺脫「零工」的負面形象，來自年輕世代對於「自由彈性」的追求。日本總務省的勞動力調查顯示，二十五歲到三十四歲的年輕族群，有三二％為了彈性工時而選擇非全職，比十年前增加了逾十個百分點。

「雖然薪水減少也不再安穩，但我想要追求想做的事，」東京一位二十五歲的女性向《日經新聞》表示，她拋下科技業正職，改到音樂產業兼職工作。

目前歷史最悠久、日本第一大縫隙工作媒合平台Timee，旗下全職員工高達九百名，就是由年輕世代所創辦。出生於一九九七年的社長小川嶺，大學歷經打工而打造出的服務，讓學生可以在最短時間內找到兼職，企業也能在旺季補足勞動缺口。

目前平台上提供的工作機會多元，包含便利商店、餐廳、零售業、物流倉儲業、藥妝店、飯店、健身房等，工作內容大多簡單好上手，若有較高的技術需求，雇主也會提供相對應的培訓，近期Timee更開始提供一些培訓應聘者的課程。

「在Timee找工作的朋友說，為了未來想繼續升學進修、留學、甚至創業，現在才把縫隙時間填滿工作，好賺取生活費，」今年二十七歲的茶葉新創企業TeaRoom社長岩本涼對網媒Newspicks表示，「縫隙工作者不只是印象中的零工，人力品質要比想像中更高。」

雖然目前縫隙職缺仍多以服務業為主，但有意以縫隙工作為副業的上班族也不少。今年三月，二手交易平台Mercari才推出媒合平台Mercari Hallo，不到三個月就累積五百萬名求職者，其中逾三成都是已有正職的上班族。

尤其產業界對人力需求孔急，縫隙工作成了缺工解方，更推升時薪上漲。資納古工作方式研究所（Tsuna-ken）以旗下媒合平台薪資統計，今年二月，日本三大都會圈的縫隙工作平均時薪將近一千二百日圓，在過去四年間成長了一成。

不同於傳統打工繁複的雇用流程，縫隙打工吸引人的亮點在於，彈性且立即的工作機會、輕鬆的人際關係、多方探索體驗、能準時下班等。

短期、無契約特性，使年輕人不需要再因為傳統的排班制度，而犧牲某些特定時段的娛樂或是假期，他們可以彈性的按照自己的需求，嘗試各類型的工作。

為了吸引更多優秀的縫隙工作者，一名東京灣希爾頓飯店的主管表示，他們會為「回頭」應聘者，準備更多元的工作內容。

企業搶才需「職務再設計」

不只年輕人趨之若鶩，一日限定、短時間的縫隙工作也適合退休族群投入。

一名自銀行退休的先生接受Timee平台訪問時表示，他透過縫隙打工來感受產業變化，進而影響他的投資判斷，更可以從適量的工作中獲得成就感，豐富自己退休後的生活。

「真的是一個很棒的機會，藉此知道自己原本不知道的世界，正是因為這些工作，世界才得以運轉，」今年六十一歲的田中正則對NHK表示。他在過去四年內，累積了約一千件的縫隙工作經驗，縫隙工作讓獨居的他持續與社會連結，也找到生活的意義。

不過，目前在各平台上所見的工作形態，多半還是以服務性質，或是重複性質高的工作為主，較少有高知識或技術形態的工作內容，在工作想像上，與傳統印象中的打零工差異不大。

因此，企業若要靠縫隙工作網羅更多彈性人才，必須「職務再設計」，切割既有職務，讓更多人分擔；而求職者也需要重新盤點自己的多元能力，才能在未來職場發揮自己最大的價值。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀》

堅持這5個理財原則，我的父母55歲提早退休

所謂工作能力強，其實就是這5件事

2個朋友中年失業，一個工作越換越糟、一個一次就轉職大成功⋯差在哪？