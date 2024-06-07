不走低價、挑戰電信三雄 這家「個資守門人」兩原因攻台

【文●陳慶徽】

在經歷過四九九資費之亂，以及台灣之星與亞太電信先後被台灣大哥大與遠傳電信整併，使產業進入大者恆大的三國鼎立之際，此時若有新業者，反其道而行，端出比平均水準更貴的資費方案進到台灣市場，你會願意埋單嗎？

它是來自美國的電信新創Cape，這間正在默默鴨子划水，準備進入台灣市場的業者，背後大有來頭。它成立不到三年，今年獲得了來自知名創投a16z青睞投資，目前三輪融資金額累計達六千一百萬美元（約合新台幣十九億六千萬元）。

Cape的獨特性，來自於它所瞄準的市場：電信資安。

今年三月底，美國電信龍頭AT&T爆出高達七千三百萬個客戶個資外洩事件，該國另一大巨頭T-Mobile，自二○一八年起，就發生至少八起資料外洩資安事件。

美國聯邦通訊委員會對當地四大電信商，四月更祭出近兩億美元的罰鍰，理由是該局發現這些業者對外出售客戶的位置資訊。

根據IBM二○二三年的資料外洩報告顯示，該年度平均每筆大型資料外洩事件，對受害企業造成的金額損失，來到四百四十五萬美元，創下歷史新高，這金額自二○二○年起，已成長了一五％。

回到個人層面，在台灣，民進黨政策會執行長王義川五月時對外指出，可用手機訊號分析出街上群眾的年齡層等資訊，便引發外界議論侵犯個資疑慮。

事實上，台灣不僅無法置身事外，更是風險指數最高的地方之一。

資安業者Check Point Software二四年網路安全報告指出，截至一月前的六個月，台灣各組織平均每週遭到攻擊次數，是全球平均的二．七倍。

電信市場研究公司Dell'Oro Group的資深研究總監毛里西奧．桑切斯（Mauricio Sanchez）曾指出，資料外洩事件出現的頻繁程度，甚至讓消費者都對這類新聞麻木了，而這種麻木，進一步使電信公司失去在資安領域投資的意願，最終的結果，就是消費者更容易受到攻擊。

Cape創辦人約翰．道爾（John Doyle），出身於軍事數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir），這家企業曾以協助美軍擊斃恐怖分子賓拉登出名，而電信市場與日遽增的風險，在道爾的眼中，也是機會。

做為一家電信商，Cape該如何在大者恆大的電信產業，說服消費者它是一家「更安全的電信商」，藉此殺出一條血路？

不把客戶資料當搖錢樹

它捨棄同業做法，隱私至上

Cape給的答案是，不該拿的資料就不拿。

對於美國與任何Cape想進入的市場來說，不同於其他既有電信業者，會蒐集顧客的姓名、地址、生日與電子信箱等資訊，Cape僅會取用必要的訊息，同時將敏感內容儲存在客戶如手機等裝置上，而非Cape內部的網路中，一切以客戶隱私至上為原則。

不過度索求客戶個資，看似是很直覺、簡單的解決方案，但實際上，這是許多電信商都難以做到的事情，因為在這個時代，資訊就是金礦。

「這些資料對於資訊商都是很有價值的。」資安公司訊勢科技（CTOne）執行長黃傑笙舉例，下雨天時，客戶的人流出現在哪，若把這資料賣給計程車業者，這其中就存在商機與變現機會，他直言「電信商想盡辦法要把你的資料留下來，這同時也增加了消費者隱私洩漏的風險。」

a16z普通合夥人凱瑟琳．博伊爾（Katherine Boyle）便指出，Cape有機會重塑過往電信商對其用戶的看法，那就是將客戶真正視為客戶，而非等著透過出售個資變現的商品。

軟體背景出身成優勢

它沒4G包袱打造新電信網路

不只是捨棄了同儕都無法割捨的個資金礦，Cape另外一大優勢，來自於它們原生的軟體背景。

原來，當電信產業走向5G世代，最大的改變除了網速提升以外，還包含朝著更開放、更偏向軟體發展的技術規格。

這意味著，電信市場將不再只會是既有電信業者把持，而是有更多玩家加入。

台科大電資學院副院長鄧惟中比喻，傳統電信網路與主流網路，在過去就像是兩個世界，但當電信技術隨世代演進，傳統的電信網路在逐漸軟體化、與一般網路結合，就好比過去到俄羅斯，當地人都講俄語，但全球化後，在當地用英文也通，兩地產生出聯繫的同時，除了有望出現更多商機，也同時催生出更多過去電信網路較少遇過的風險。

黃傑笙解釋，儘管大部分的電信公司都有5G業務，但是考量到仍有舊世代4G業務要營運，也因此無法完全發揮5G技術的能力；另外一方面，由於成本考量，這些業者也不會選擇比照Cape，直接針對新世代技術重新打造全新的電信核心網路，這在實務上也會部分限縮了公司在資安防護上的發揮。

「這會是個軟體工程面的挑戰。」道爾在接受商周獨家專訪時，向我們指出，未來經營電信業，更考驗業者在軟體端的能力，對比還需要同時維運舊世代網路與基地台等設備的傳統電信，先天就是軟體背景、直接針對新世代技術設計電信網路的Cape，更具有優勢。

此外，未來Cape將採用eSIM，也就是非實體SIM卡的方案，黃傑笙指出這也降低了實體卡被直接偷走，衍生身分偽造事件的機率。

除了提供2C（面對一般消費者）的電信服務，Cape也有面對2B（面對政府與企業）的解決方案。

重視機密的美軍成首波客戶

台半導體高層是潛在客群

目前，Cape已拿下了美軍的試點合約，協助在關島部署軍用網絡。據彭博指出，隨著外界越來越擔心中國針對台灣採取更多軍事行動，關島已成為美國日益重要的軍事與戰略中心。該合約目的，就是為了協助美軍抵禦來自中國的駭客組織攻擊。

道爾也對我們透露，會將台灣納入第一波海外市場擴點名單，背後就是考慮到可能因地緣政治衍生的網路安全需求。

資策會數轉院金融科技中心副主任李震華分析，短期來看，Cape有望搭上的是近年在地緣政治氛圍下，各國政府對於乾淨與信賴網路的利多機會，光是政府與機構端，就存在大量的需求。

不過，在大眾消費者端的業務，KPMG安侯企管顧問執行副總經理林大馗認為，初期可能仍屬於使用者規模較小的利基市場。

舉例來說，像是身上背負著營業機密的台灣半導體高層，就有機會成為Cape所瞄準的潛在早期客戶族群。

a16z創辦人安德森（Marc Andreessen）曾說：「軟體正在吃掉全世界，」這句名言，不僅後來於手機、電腦市場獲得印證，締造出了微軟、臉書等科技巨頭。現在，這股風也吹到了向來相對保守、封閉的電信市場。

在電信技術演進、加上地緣政治的時代浪潮背景下，這間被a16z所押注的美國新創，正嘗試在巨頭環繞、充斥低價競爭的電信產業中，開創出一條新的道路。

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