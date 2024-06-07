十年一破圈、50歲才圓矽谷夢 Google前總監：現在就是最後機會

【文●邱彥瑜】

全新改變自己，二十歲嫌太早、五十歲又太晚——什麼時候才是邁出第一步的好時機？

「你看，這是我的職員證！」約莫一年前，五十五歲的鄭金慶淑，在加州開啟了她的「壯遊年（Gap Year）」計畫，展開一連串陌生的挑戰。

至今為止，她當過超市店員、咖啡師、計程車司機等；現在不只斜槓從事Lyft司機，她甚至還在美國連鎖超市Trader Joe's，從打工仔晉升為店經理。

在這些地方，大家只知道她的英文名字露易絲（Lois Kim）；但更貼近鄭金慶淑的頭銜，是擁有五個碩、博士學位的Google前全球國際媒體公關部門總監。

「太舒適，我便感覺不適」

她四十歲重學英文、五十歲前進矽谷，血汗的奮鬥史都寫進她去年底在台灣出版的第一本書《Google公關總監的職場慢爬成功學》。今年商周向她求教中年求變的心法，沒想到她的人生，又碰上始料未及的急轉彎。

原來去年美國科技業邁入寒冬，即使她任職Google十六年，也沒能躲過萬人裁員潮，「我當然也歷經了悲傷的五個階段⋯⋯，然後我決定開始壯遊年的計畫，要與一萬個人相遇！」

在她完美的履歷上，「被資遣」像是驟跌人生低谷；但其實，她對於「歸零重來」再熟悉不過。甚至可以說，她的人生一路走來，都在全力打破舒適圈，也一次次為她拓展出意想不到的風景。

幾乎每隔十年，鄭金慶淑檢視自我，心中都會浮現一股聲音：「如果我不改變，未來幾十年可能都得這樣過下去——這是我的最後機會。」

行動派的她一旦有改變的念頭，就會制定計畫，腳踏實地付諸行動，「當所有事情都太過舒適，我便開始感覺不適。」

早在二十多歲時的自省，讓鄭金慶淑從「害羞、內向、沒有自信」，轉換成外向性格，甚至足以馳騁在最需要人際來往的行銷與公關領域。

「直到現在，在很多人面前演講，我仍會感覺到心臟撲通撲通的跳，但我可以假裝沒事，而且我也做得到，」她坦言仍有內向害羞的一面，但她用自身經驗證明，性格可以透過訓練而改變。

她內向，卻蛻變公關大將

時光倒流到一九九三年，連在韓國都羞於與人交談的她，跟隨先生去美國留學。面對美國鄰居親切的問候，死背的英語課本對話根本用不上，語言隔閡更讓她的自信跌到谷底。

「這樣妳有辦法出社會工作嗎？」面對另一半的質疑，鄭金慶淑孤注一擲，為自己創造全新的環境。不只搬離先生的學生宿舍，甚至獨自一人，刻意搬到隔壁州的內布拉斯加大學攻讀企業管理碩士。

「你知道我有多害羞⋯⋯，我必須到一個完全沒人認識我的地方，才能重塑一個全新的自己，」她如此說服先生，更逼迫自己從零開始。

「我最害怕跟人眼神接觸，所以更要主動打招呼，」她盤點出自己最深沉的恐懼，每天徹底執行三項對策：建立跑步習慣、主動與人交談、在課堂上主動發言並且爭取上台報告。

她眼中的唯一目標就是改變自己，不僅一年內超修五學期才能完成的碩士學位，教授更對她印象深刻，「看來要等妳問完，我們才能下課了。」日復一日、一年來的練習，她深深喜歡上越來越外向的自己。

持續的自我改造，讓她回韓國後順利進入外商工作，歷任手機品牌摩托羅拉、美國藥廠禮來，最後在二○○七年草創時期進入Google韓國，更一步步爬上位高權重的專務理事。

但，正是因為進入Google，卻喚醒了她對英文深藏的自卑感。她發現身邊不少同儕，英語能力媲美母語；自己若想持續升遷，一流的英語能力不是加分，而是基本要求。

她回憶起進入公司第三年時，為了一場只有七分鐘的跨國線上英語簡報，不只事前背稿、還沙盤推演。但，一鼓作氣報告完畢，才發現麥克風沒開！她全程在螢幕前演了一場默劇，也讓自己的慌亂無所遁形。

但正是這次不足外人道的挫敗，讓她在四十歲，下定決心突破自己的英文罩門，不再為技不如人的心魔所困。

「就跟孩子一樣，從頭學起，」鄭金慶淑解釋，韓國教育偏重英文寫作，發音也深受母語習慣影響。她拋下美國碩士學歷的包袱，心態歸零，咬牙從基礎發音學起，反而讓她的聽力、理解跟著進步。

在同一時期，她一路看著Google韓國員工人數成長到三位數；她自己也從公關部門總監，晉升到專務理事，甚至還同時領導韓國、台灣兩地的行銷團隊。十二年來的資歷，讓她在公司如魚得水。

但面對五十歲的到來，掙脫現狀的渴望，竟又在她心裡蠢蠢欲動，「我覺得太舒適了，我想要更大的挑戰！」

這次，鄭金慶淑為自己創造了改變的機會。二○一九年六月，她到美國參加年度會議，建議Google總部設立國際媒體聯絡窗口，串聯起跨國的橫向聯繫，當場獲得同儕鼓掌附和。

沒想到三週後，美國總部真的開出了職缺；這個意外的機會，又點燃她渴望改變的星星之火。只是，總部職位不只低了兩階，還沒有團隊支援。

這意味著這場五十歲的矽谷夢，得要放棄一切，跨海從零開始。「同年齡的人都在思考退休，你卻還想展開新工作？」身旁親友即使了解她的個性，仍忍不住替她擔憂。

「如果我現在不做，未來也不會有機會了，」警醒的聲音，再次在鄭金慶淑的心中響起。她打電話給招聘主管，沒想到對方願意提高職等，甚至拓展職務內容。

但，要勝任全球總部的公關任務，意味著英文的口語、寫作能力，必須達到母語程度，「如果我存活不了，就只能回韓國，」她說。

變老，反而激勵她持續成長

她不給自己留退路，每天再忙也要花三小時沉浸在英文之中。除了撰寫英文部落格，運動時再加碼聽有聲書，一年內就聽破三千小時。她還請一對一家教加強口語，直到現在仍天天上課。

雖然為了挑戰自我，她不惜把自己逼入絕境。在Google韓國時，她曾為了兼顧公關與行銷雙部門經理，整整一年半每天睡不到三小時。

另一方面，即使韓國升學壓力爆表，她對課業普普的兒子卻只有一個要求——勇於嘗試。不管學什麼都要至少堅持兩年。

她無法全程照看孩子作息，而是在工作之餘一起踢足球、滑雪，培養出「戰友情誼」。當學校同學忙著補習追逐分數，兒子卻說想學鋼琴、小提琴，如今更將閒暇的興趣化為職志，成了一名音樂家。

對自己，她也保持同樣的態度，「就是去嘗試新東西，看看我還能學什麼？」她四十歲學劍道，五十歲才學游泳，每個年齡的里程碑，對她不是老去，而是激勵她繼續成長，成為年輕人榜樣的機會。

「希望我其他書也能在台灣出版，有機會跟讀者彼此激勵，」面對意外開啟的壯遊年計畫，鄭金慶淑反而更加精力充沛。一次次離開舒適圈，不只是她生命的基調，更讓她面對未知人生的下半場，隨時都充滿興奮與期待。

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